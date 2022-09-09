Trade Copier for MT4

El programa le permite copiar fácilmente transacciones entre MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5) en cualquier dirección. El programa está diseñado para funcionar en "Windows PC" y "Windows VPS".

Cualquier tipo de copia está disponible





MT4 - MT4

MT5 - MT5

MT5 - MT4

MT4 - MT5 *The copier works only on forex and only with currency pairs





*Se requieren dos versiones del producto Trade Copier para MT4 + Trade Copier para MT5 para copiar entre terminales MT4 - MT5.









Parámetros:





WORKING_MODE - modo de operación, recepción o transmisión de señales;





FILE_ID - enter the file name identifier, for example 12345;





PREFIX_SYMBOL, SUFFIX_SYMBOL: prefijo y sufijo del símbolo, si está disponible;





COPY_POSITIONS - qué órdenes copiar;





MAGIC_NUMBER - con qué número mágico copiar pedidos, en = -1 se copian todos los pedidos;





ONLY_NEW_TRADE: si es verdadero, solo se copiarán los pedidos nuevos;





REVERSE_COPY: copia inversa, por ejemplo, abrir VENDER en lugar de COMPRAR;





LOT_MULTIPLIER - coeficiente de copia de volumen de la cuenta PROVEEDOR, cuando = 0, copias con el lote especificado en FIXED_LOT;





PLUS_LOT, MINUS_LOT - lote más y menos;





MAXIMUM_LOT - lote máximo;





FIXED_LOT - lote fijo;





SYNCHRONIZE_STOPS: si es verdadero, el cierre de la orden, los niveles de TP y SL se sincronizarán con la cuenta del PROVEEDOR;





STOPLOSS, TAKEPROFIT: establezca sus propios niveles de TP y SL si SYNCHRONIZE_STOPS = false;











