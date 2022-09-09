Le programme vous permet de copier facilement des transactions entre MetaTrader 4 (MT4) et MetaTrader 5 (MT5) dans n'importe quelle direction. Le programme est conçu pour fonctionner sur "Windows PC" et "Windows VPS".

Tout type de copie est disponible





MT4 - MT4

MT5 - MT5

MT5 - MT4

MT4 - MT5 *The copier works only on forex and only with currency pairs





*deux versions du produit Trade Copier for MT4 + Trade Copier for MT5 sont nécessaires pour la copie entre les terminaux MT4 - MT5.









Paramètres:





WORKING_MODE - mode de fonctionnement, réception ou transmission du signal ;

FILE_ID - enter the file name identifier, for example 12345;





PREFIX_SYMBOL, SUFFIX_SYMBOL - préfixe de symbole et suffixe si disponible ;





COPY_POSITIONS - quelles commandes copier ;





MAGIC_NUMBER - avec quel nombre magique copier les commandes, à = -1 toutes les commandes sont copiées ;





ONLY_NEW_TRADE - si vrai, seules les nouvelles commandes seront copiées ;





REVERSE_COPY - copie inversée, par exemple, ouvrez SELL au lieu d'ACHETER ;





LOT_MULTIPLIER - coefficient de copie du volume du compte PROVIDER, lorsque = 0, copie avec le lot spécifié dans FIXED_LOT ;





PLUS_LOT, MINUS_LOT - lot plus et moins ;





MAXIMUM_LOT - lot maximum ;





FIXED_LOT - lot fixe ;





SYNCHRONIZE_STOPS - si vrai, la clôture de la commande, les niveaux TP et SL seront synchronisés avec le compte PROVIDER ;





STOPLOSS, TAKEPROFIT - définit ses propres niveaux TP et SL si SYNCHRONIZE_STOPS = false ;











