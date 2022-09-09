Le programme vous permet de copier facilement des transactions entre MetaTrader 4 (MT4) et MetaTrader 5 (MT5) dans n'importe quelle direction. Le programme est conçu pour fonctionner sur "Windows PC" et "Windows VPS".
Tout type de copie est disponible
MT4 - MT4
MT5 - MT5
MT5 - MT4
MT4 - MT5
*The copier works only on forex and only with currency pairs
*deux versions du produit Trade Copier for MT4 + Trade Copier for MT5 sont nécessaires pour la copie entre les terminaux MT4 - MT5.
Paramètres:
WORKING_MODE - mode de fonctionnement, réception ou transmission du signal ;
FILE_ID - enter the file name identifier, for example 12345;
PREFIX_SYMBOL, SUFFIX_SYMBOL - préfixe de symbole et suffixe si disponible ;
COPY_POSITIONS - quelles commandes copier ;
MAGIC_NUMBER - avec quel nombre magique copier les commandes, à = -1 toutes les commandes sont copiées ;
ONLY_NEW_TRADE - si vrai, seules les nouvelles commandes seront copiées ;
REVERSE_COPY - copie inversée, par exemple, ouvrez SELL au lieu d'ACHETER ;
LOT_MULTIPLIER - coefficient de copie du volume du compte PROVIDER, lorsque = 0, copie avec le lot spécifié dans FIXED_LOT ;
PLUS_LOT, MINUS_LOT - lot plus et moins ;
MAXIMUM_LOT - lot maximum ;
FIXED_LOT - lot fixe ;
SYNCHRONIZE_STOPS - si vrai, la clôture de la commande, les niveaux TP et SL seront synchronisés avec le compte PROVIDER ;
STOPLOSS, TAKEPROFIT - définit ses propres niveaux TP et SL si SYNCHRONIZE_STOPS = false ;
great speed open orders, simle settings, I want to see support for all tickets in the future (metal, energy and other). Good product!