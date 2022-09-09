Trade Copier for MT4
- Утилиты
- Volodymyr Hrybachov
- Версия: 1.6
- Обновлено: 18 ноября 2022
- Активации: 10
Программа позволяет локально копировать сделки между MetaTrader 4 (МТ4) и MetaTrader 5 (МТ5) в любом направлении. Программа предназначена для работы на "Windows PC" и "Windows VPS".
Доступен любой вид копирования
MT4 - MT4
MT5 - MT5
MT5 - MT4
MT4 - MT5
*The copier works only on forex and only with currency pairs
*для копирования между терминалами MT4 - MT5 необходимо две версии продукта Trade Copier for MT4 + Trade Copier for MT5.
MT5 - https://www.mql5.com/ru/market/product/85793
Параметры:
WORKING_MODE - режим работы, прием или передача сигнала;
FILE_ID - введите идентификатор имени файла, например 12345;
PREFIX_SYMBOL, SUFFIX_SYMBOL - префикс и суффикс символа если имеются ;
COPY_POSITIONS - какие ордера копировать ;
MAGIC_NUMBER - с каким магическим номером копировать ордера, при = -1 копируются все ордера ;
ONLY_NEW_TRADE - если true, то копироваться будут только новые ордера ;
REVERSE_COPY - обратное копирование, например вместо BUY открывать SELL ;
LOT_MULTIPLIER - коэффициент копирования объема с PROVIDER-счета, при = 0, копирует с лотом заданным в FIXED_LOT ;
PLUS_LOT, MINUS_LOT - плюс и минус лот;
MAXIMUM_LOT - максимальный лот;
FIXED_LOT - фиксированный лот;
SYNCHRONIZE_STOPS - если true, то закрытие ордеров, уровни TP и SL будут синхронизироваться с PROVIDER счетом ;
STOPLOSS, TAKEPROFIT - установить собственные уровни TP и SL если SYNCHRONIZE_STOPS = false ;
great speed open orders, simle settings, I want to see support for all tickets in the future (metal, energy and other). Good product!