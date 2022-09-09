Программа позволяет локально копировать сделки между MetaTrader 4 (МТ4) и MetaTrader 5 (МТ5) в любом направлении. Программа предназначена для работы на "Windows PC" и "Windows VPS".

Доступен любой вид копирования

MT4 - MT4

MT5 - MT5

MT5 - MT4

MT4 - MT5

*The copier works only on forex and only with currency pairs



*для копирования между терминалами MT4 - MT5 необходимо две версии продукта Trade Copier for MT4 + Trade Copier for MT5.

MT5 - https://www.mql5.com/ru/market/product/85793

Параметры:

WORKING_MODE - режим работы, прием или передача сигнала;

FILE_ID - введите идентификатор имени файла, например 12345;

PREFIX_SYMBOL, SUFFIX_SYMBOL - префикс и суффикс символа если имеются ;

COPY_POSITIONS - какие ордера копировать ;

MAGIC_NUMBER - с каким магическим номером копировать ордера, при = -1 копируются все ордера ;

ONLY_NEW_TRADE - если true, то копироваться будут только новые ордера ;

REVERSE_COPY - обратное копирование, например вместо BUY открывать SELL ;

LOT_MULTIPLIER - коэффициент копирования объема с PROVIDER-счета, при = 0, копирует с лотом заданным в FIXED_LOT ;

PLUS_LOT, MINUS_LOT - плюс и минус лот;

MAXIMUM_LOT - максимальный лот;

FIXED_LOT - фиксированный лот;

SYNCHRONIZE_STOPS - если true, то закрытие ордеров, уровни TP и SL будут синхронизироваться с PROVIDER счетом ;

STOPLOSS, TAKEPROFIT - установить собственные уровни TP и SL если SYNCHRONIZE_STOPS = false ;