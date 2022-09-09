Trade Copier for MT4

4.78

Программа позволяет локально копировать сделки между MetaTrader 4 (МТ4) и MetaTrader 5 (МТ5) в любом направлении. Программа предназначена для работы на "Windows PC" и "Windows VPS".

Доступен любой вид копирования

MT4 - MT4
MT5 - MT5
MT5 - MT4
MT4 - MT5

*The copier works only on forex and only with currency pairs

*для копирования между терминалами MT4 - MT5 необходимо две версии продукта Trade Copier for MT4 + Trade Copier for MT5. 

MT5 - https://www.mql5.com/ru/market/product/85793

Параметры:

WORKING_MODE - режим работы, прием или передача сигнала;

FILE_ID  - введите идентификатор имени файла, например 12345;

PREFIX_SYMBOL, SUFFIX_SYMBOL  - префикс и суффикс символа если имеются ;

COPY_POSITIONS   -  какие ордера копировать ;

MAGIC_NUMBER -  с каким магическим номером копировать ордера, при = -1 копируются все ордера ;

ONLY_NEW_TRADE - если true, то копироваться будут только новые ордера ;

REVERSE_COPY - обратное копирование, например вместо BUY открывать SELL ;

LOT_MULTIPLIER - коэффициент копирования объема с PROVIDER-счета, при = 0, копирует с лотом заданным в FIXED_LOT ;

PLUS_LOT,  MINUS_LOT - плюс и минус лот;

MAXIMUM_LOT - максимальный лот;

FIXED_LOT - фиксированный лот;

SYNCHRONIZE_STOPS - если true, то закрытие ордеров, уровни TP и SL будут синхронизироваться с PROVIDER счетом ;

STOPLOSSTAKEPROFIT - установить собственные уровни TP и SL если SYNCHRONIZE_STOPS  = false ;

Video Trade Copier for MT4
Отзывы 26
Александр Москаленко
36
Александр Москаленко 2023.07.04 15:45 
 

great speed open orders, simle settings, I want to see support for all tickets in the future (metal, energy and other). Good product!

atre00
61
atre00 2023.07.03 06:19 
 

Works perfectly..!

ericsc
19
ericsc 2023.06.27 17:52 
 

The tool works very well. I recommend!

Рекомендуем также
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Копировщик позиций/сделок/ордеров для MetaTrader 4 ( Для копирования на терминал MetaTrader 4 ). Копирует сделки, позиции, ордера с любых счетов, в том числе и счетов, открытых по инвест паролю. Один из лучших копировщиков сделок COPYLOT  МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4 для версии  COPYLOT MT4  ( или  МТ4 - МТ5  МТ5 - МТ5 для версии COPYLOT MT5)  на сегодняшний день. Версия МТ5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
VR Cub
Vladimir Pastushak
Индикаторы
VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Утилиты
Unlimited Binary Options Copier Remote это мощный инструмент для удаленного копирования сделок по бинарным опционам между несколькими счетами, расположенными удаленно, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, позволяющее поделиться своими сделками по бинарным опционам с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайд
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
ForexcopyLocalMT4
Wei Ming Ding
Утилиты
Инструкция по использованию: https://www.mql5.com/zh/blogs/post/754946 Версия для МТ4: https://www.mql5.com/zh/market/product/88205 Версия для МТ5: https://www.mql5.com/zh/market/product/88204 -------------------------------------------------- 1. Копировать заказы с 12 мастер-аккаунтов на 100 подчиненных аккаунтов. Количество подчиненных учетных записей может быть настроено от 12 до 100. 2. Поддержка MT4 до MT4, MT4 до MT5, MT5 до MT4, MT5 до MT5. 3. Определите суффиксы разновидностей торговли
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
DracoAI
Hua Manh Hung
Эксперты
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Perspective Trend
Ivan Simonika
Индикаторы
Индикатор Perspective Trend отслеживает рыночный тренд с очень высокой надежностью. Все точки пересечения будут идеальными точками, в которых изменяется направление тренда. Игнорируются резкие колебания цены, а также шумы вокруг усредненных цен.  Сигнальные точки, места где изменяется цвет, можно использовать как точки потенциального разворота рынка. Алгоритм индиувтора реализует разновидность технического анализа, основанную на идее о том, что рынок имеет циклическую природу. Данную разработку
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Dynamic Scalping Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Scalping Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепроданности: ниже зелёной линии, значения перекуп
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Индикаторы
Quantum Balance — это современный стрелочный индикатор, который определяет ключевые точки разворота цены на рынке с высокой точностью. Он основан на сочетании WPR (Williams %R) и RSI (Relative Strength Index), что позволяет выявлять моменты перекупленности/перепроданности и входить в сделки в точках максимального потенциала. Индикатор анализирует динамику цены и рыночные условия, создавая сигналы только при совпадении нескольких подтверждающих факторов. Это снижает количество ложных сигналов и
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор тренда Riko Trend - революционное решение для торговли по трендам и фильтрации со всеми важными функциями инструмента тренда, встроенными в один инструмент! Индикатор Riko Trend хорош для любого трейдера, подойдет любому трейдеру как для форекс так и для бинарных опционов. Ничего настраивать не нужно все отточено времинем и опытом, отлично работает на во время флета та и в тренде. Индикатор тренда Riko Trend это инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие от
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
GlodWinner
Jia Jie Tian
Эксперты
GLOD Winner EA is the most efficient EA on the market. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and predicting situations. When applied to trading in
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Эксперты
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Signal Alert BBMA Oma Ally Technical Analyzer
I Made Amertayasa
Утилиты
EA SIGNAL BBMA OA Technical Analyzer EA SIGNAL BBMA OA Technical Analyzer is a professional Expert Advisor based on the BBMA Oma Ally methodology, designed to automatically detect Momentum (CSM) and Reentry setups. This EA helps traders follow BBMA setups without constantly watching the chart — as all signals are sent directly to Telegram in a clean and organized format. My products : https://www.mql5.com/en/market/product/156008?source=Site +Profile+Seller   : https://www.mql5.com/en/marke
FREE
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
FREE
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Order and Risk Management MT4
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Утилита для автоматического управления ордерами и рисками. Позволяет взять максимум с прибыли и ограничить свои убытки.   Создан практикующим трейдером для трейдеров.   Утилита  проста в использовании,  работает с любыми рыночными ордерами, открытыми трейдером вручную или при помощи советников. Может фильтровать сделки по магическому номеру. Одновременно утилита может работать с любым количеством ордеров.  Имеет такие функции: 1. В ыставление уровней стоплосс и тейкпрофит; 2. З акрытие сделок п
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Утилиты
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Эксперты
Trend PRO Expert Advisor  is developed base on the PipFinite Trend PRO Indicator, the best indicators on the market so far. PipFinite  Trend Pro's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels.  This EA open order when the indicator has buy/sell signals and set SL/TP follow the indicator rules. You can read more information about PipFinite Trend PRO indicator  here . Important Information   This EA will only work if you purchased  PipFinte
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
С этим продуктом покупают
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Утилиты
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Утилиты
Представляю вашему вниманию мощную утилиту по прогнозированию будущего движения актива основанную на законе вибрации W.D.Ganna. Данная утилита анализирует выбранную модель рынка и выдает коды будущих возможных моделей движение рынка. Если ввести выбранный код в соответствующее окошко вы получите прогноз потенциального возможного движения рынка. Утилита имеет возможность вывода нескольких потенциальных моделей прогноза. Прогноз пока не имеет привязку ко времени и цене и выдает прогноз как есть. Н
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager PRO – Продвинутая система контроля рисков и управления сделками для MT4 Бесплатная версия: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Обзор Crystal Trade Manager PRO (CTM) — это полнофункциональная утилита для MetaTrader 4, предназначенная для профессионального управления рисками, автоматизации сделок и обеспечения строгой торговой дисциплины. Система защищает капитал, контролирует дневную просадку, автоматически устанавливает SL/TP, обеспечивает быстрые команды управле
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Утилиты
LIMITED OFFER - JUST FOR 2 DAYS | 50% BLACK FRIDAY DISCOUNT $640 -> $320 Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
Панель FFx Hidden Manager предназначена для управления ордерами прямо на графике. Особенности: Уровни тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг-стоп скрыты Для каждого ордера на графике есть отдельная линия Перетащите необходимую линию, чтобы изменить уровни тейк-профит/стоп-лосс Функция автоматического перетаскивания уровня стоп-лосс в безубыток, когда достигнут йровень тейк-профит 1 Возможность выбора типа тейк-профита/стоп-лосса (в пунктах или по цене) Возможность выбора типа трейлинг-стопа (в пунк
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
Панель FFx Risk Calculator поможет вам легко рассчитать размер ваших трейдов, стоп-лоссов или риска прямо на графике. Особенности продукта: Параметры для расчета: Risk (риск), Stop Loss (стоп-лосс) или Lot Size (размер лота) Панель показывает, допустимо ли использовать данный размер лота при текущем значении свободной маржи на счете Кнопка для свертывания/развертывания панели Возможность перетащить панель в любое место на графике Применение Выберите параметр для расчета. Расчет будет основан на
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Утилиты
News Trader Pro - это уникальный робот, который позволяет торговать по новостям. Он загружает все новости с нескольких популярных сайтов Forex. Вы можете выбрать любую новость и заранее задать стратегию торговли. News Trader Pro начнет торговать в соответствии с выбранной стратегией автоматически, как только выйдет новость. Выход новости дает возможность заработать, поскольку изменения в цене в этот момент могут быть значительными. С появлением данного инструмента торговать по новостям стало про
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
FFx Watcher PRO - панель для отображения на одном графике текущего направления стандартных индикаторов (до 15 одновременно) на нескольких таймфреймах (до 9). Панель работает в двух режимах: 1. Режим Watcher: Мульти-индикаторный Пользователь может выбрать до 15 индикаторов для отображения Пользователь может выбрать до 9 таймфреймов для отображения 2. Watcher mode: Мультивалютный Пользователь может выбрать любое количество символов Пользователь может выбрать до 9 таймфреймов для отображения В это
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Утилиты
Копирует сделки между терминалами МТ4. Возможности: быстрый запуск копирования минимальные нагрузки на процессор прямое и обратное (реверсное) копирование. копирование уровней Take Profit и Stop Loss копирование отложенных и их изменений копирование сделок  один ко многим копирование сделок  многие к одному только локальное копирование Внимание: Продукт предназначен для копирования сделок только внутри одного ПК или VPS с доступом к рабочему столу. На встроенном в терминал виртуальном хостинге п
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Утилиты
Если вы хотите рисовать линии Поддержки и Сопротивления, просматривать: дневные уровни открытия рынка, классические уровни разворота, уровни разворота Фибоначчи, трендовые линии, уровни Фибоначчи, время до закрытия свечи, а также текущий спред. Если вы хотите выставлять ваши ордера с точным лотом, который отвечает вашему желаемому риску стоп-лосса. Если вы хотите делать все это и много другое всего одним кликом, тогда это идеальный инструмент для вас. Этот инструмент позволит вам чувствовать себ
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Утилиты
Индикатор PairsTrade предназначен для полуавтоматической парной торговли. Позволяет совмещать графики двух произвольных инструментов, даже если расписания их торговых сессий различаются. Отображает график спреда в виде гистограммы с наложенной на нее скользящей средней. Рассчитывает своп, который будет начисляться на синтетическую позицию (в валюте депозита). На графике спреда можно установить уровень автоматического открытия синтетической позиции (аналог отложенного ордера "sell limit"). Торгов
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
Утилиты
Программа (скрипт) выводит на монитор информацию о корпоративных отчетах и дивидендах акций; информация скачивается с сайта   investing.com: Дата отчета Прибыль на акцию (EPS) Доход (Revenue) Рыночная капитализация Размер дивидендов Дата выплаты дивидендов Дивидендный доход Продукт нельзя протестировать в тестере   (так как там нет возможности получать информацию из интернета). Перед использованием :   н еобходимо добавить   2   URL  https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalenda
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Утилиты
Советник Stacker: Автоматически устанавливает стоп-лосс для нового ордера Автоматически устанавливает тейк-профит для нового ордера Устанавливает группы (то есть открывает до 4 дополнительных) ордеров при открытии нового ордера, SL/TP можно задать отдельно для каждого ордера. Предоставляет прозрачную замену стандартных кнопок "торговли в 1 клик" в MetaTrader 4 (эти кнопки по-прежнему работают, SL/TP также будут устанавливаться автоматически, как и дополнительные ордера). Автоматически рассчитыва
FXFledgling Exit Tool
Joel Protusada
Утилиты
FXFledgling Exit Tool — это полноценный инструмент управления рисками, который анализирует как открытые сделки, так и направление движения пары, по которой открыта сделка. При строгом соблюдении предлагаемых правил управления входами и размером лота у вас будет высокая вероятность (но не гарантия) получения положительного результата. Принцип работы Утилита используется для выхода из сделок. Помогает трейдерам управлять сделками, открытыми вручную. Функции: Трейлинг-стоп Динамический стоп-лосс,
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Утилиты
Новые возможности для анализа криптовалют в привычном МetaТrader 4. Например: Выбираем символ криптовалюты и прикрепляем любые индикаторы, советники или скрипты (ниже представлена подробная инструкция). Режим запуска Просмотр криптовалют; Сбор данных. Возможности Работайте как со стандартным графиком; Автоматическое обновление открытых графиков; Выбор отдельных криптовалют для обновления; Выбор отдельных таймфреймов для обновления; Работайте на желаемом таймфрейме; Открытые графики никак не вл
Telegram Notify
Kin Hang Tan
1 (1)
Утилиты
Утилита Notify Telegram позволяет подключить ваш терминал MetaTrader 4 к чату/каналу в Telegram. Это позволит вам отслеживать события на вашем счете, например, открытие сделок, изменение стоп-уровней и т.д., благодаря присылаемым утилитой уведомлениям. Утилита не совершает сделок на вашем счете, а лишь отслеживает активность советников и ваши собственные действия. Параметры Token ="" - авторизационный токен (API token) вашего бота ChatID =0 - ваш Chat или Channel ID AlertOnTelegram =true - алер
Easy Strategy Builder
Gheis Mohammadi
5 (3)
Утилиты
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Утилиты
Утилита ChartSnap связывает ваши действия в MetaTrader 4 с вашим чатом/каналом/группой в Telegram. Она сделает снимок графика MetaTrader 4, к которому прикреплена, и отправит его в выделенный чат/группу/канал Telegram. Этот процесс снятия и отправки скриншотов будет повторяться на основе временного интервала, заданного пользователем. Это удобный инструмент для тех, кто любит получать информацию от своего индикатора, доступного только на компьютере с MetaTrader. Эта утилита особенно полезна при т
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Утилиты
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis Fibonacci retracing and extended line tools for the MT4 platform, ideal for traders who use the DiNapoli point trading method and the Golden Section trading The main function: 1. You can draw multiple sets of Fibonacci retracements directly, and the relationship between important return points is clear at a glance. 2. Can draw Fibonacci extensions 3. The Fibonacci foldback and extension of the line can be moved left and right for easy observation
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Утилиты
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
Virtual Grid
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Утилита для полуавтоматической торговли. Применяет невидимые для брокера динамические уровни установки стоп-ордеров, стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа. Подходит для работы с любыми брокерами, включая американских брокеров с требованием FIFO.  MT5 версия советника  ссылка Сделки можно открывать при помощи кнопок или линий. Для того чтобы советник открывал позицию по линии: нанесите на график линию и переименуйте. При пересечении ее ценой советник выполнит соответствующую команду. OPEN_SE
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
Утилиты
Grid Hero War Pad is a  GRAPHICAL MANUAL TRADER version of the original Grid Hero EA, designed and created for ADVANCED TRADERS who are experienced in plotting their own market entries. It is coded using ADVANCED GRAPHICAL INTERFACE programming, that combines the power of discretionary trading with Grid Hero algorithm in the form of a graphical console with button-click easy execution. It allows you to execute trades manually using Market Orders and Pending Orders, and then automatically uses th
MirrorEA
Eugenio Bravetti
Утилиты
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Open charts
Maksim Slovakov
Утилиты
Скрипт открывает графики по всем инструментам находящимся в окне "Обзор рынка" и по желанию может задать для всех графиков один шаблон. Так-же можно удалить все графике открытые в терминале Мт4. В скрипте имеются следующие настройки: "Таймфрейм" по умолчанию M30;             (Можно поставить свой: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.) "Задержка" по умолчанию "0";                  (Задержка перед открытием следующего графика в миллисекундах.) "Шаблон" по умолчанию "True";                (True=пр
TFA Trade Manager
TFA Global Pte. Ltd.
Утилиты
(8th Feb 2019 Launch Promo: $97/lifetime just for 1 day! Price goes to $180/lifetime in 24 hours!) The TFA Trade Manager helps you easily manage your trades with an intelligent vertical "bars" system. You easily now easily click + drag your entry, stop loss, take profit, breakeven, partial profit and trailing stop with a few simple mouse clicks. You can also easily calculate the risk you wish to allocate to each trade by telling the trade manager your desired risk %, lot size or $dollars to risk
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
Утилиты
Эта утилита автоматически чертит трендовый канал на графике цены. Для интервала времени от указанной даты и до текущего бара начерченный канал является почти оптимальным. Помещая начало канала у более отдаленного исторического экстремума цены, вы получаете визуализацию более долгосрочного тренда. Наклон канала не является непрерывной величиной, а принимает одно из дискретных значений (в формате AxB, где A - это количество пунктов цены (поинтов), а B - количество таймфреймов). Эта программа работ
Signal Analyze Master
Shao Chen
Утилиты
--------------Welcome to use [MQL5 Signal Analyze Master]------------------  Function: Draw order tracks of MQL5 MT4 and MT5 signal on MT4 chart. [Using guide] 1.Use it as Experts. 2.Download history record from MQL5 signal(MT4 signal or MT5 signal).  3.Paste history record file below "MQL4/Files/" 4.Load [Signal Analyze Master] on the symbol chart what you want to analyze. 5.Paste the history record file name to parameter 'FileName' 6.Select  SignalType  match the history you download on MT4
Forex copier
Alexandr Bryzgalov
4.5 (2)
Утилиты
Предлагаю простое и надежное программное обеспечение, которое может копировать сделки между любыми счетами MT4. Простой в использовании копир MetaTrader, который экономит драгоценное время Надежный, поэтому вы защищены от технических проблем Мощный, с множеством доступных функций Кто может использовать этот копир MT4? Forex Copier - это решение для индивидуальных трейдеров или менеджеров по счетам, которым необходимо выполнять торговые сигналы из внешних источников или которым необходимо управ
Forex Market View Dashboard and CSM
Opengates Success International
5 (1)
Утилиты
FFXMV Dashboard + CSM is a custom indicator combined with Currency Strength Meter . It is created to give the Traders a full view of what is going on in the market. It uses a real time data to access the market and display every bit of information needed to make a successful trading. Before attaching this Indicator to your window chart, go to your MT4's Market Watch panel and HIDE all the Currency pairs you don't need or trade and leave the rest there. The reason is that FFMV Dashboard will DISP
Другие продукты этого автора
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Утилита TELEGRAM BROADCAST помогает моментально публиковать Вашу торговлю в Телеграм-канал. Если Вы давно хотели создать свой Телеграм-канал с ФОРЕКС сигналами, то это то, что Вам нужно.  ВНИМАНИЕ. Это ДЕМО версия, она имеет ограничения - отправка сообщений не чаще чем 1 раз в 300 секунд  ПЛАТНАЯ версия:  https://www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST может отправлять сообщения: Открытие и закрытие сделок; Выставление и удаление отложенных орд
FREE
Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Это ДЕМО версия копировщика с ограничением - копирует только BUY ордера.  Платная версия:  https://www.mql5.com/en/market/product/45792 Copier MT5  - это самый быстрый и надежный копировщик сделок между несколькими счетами MetaTrader 4 (МТ4) и MetaTrader 5 (МТ5) установленными на одном компьютере или VPS сервере. Сделки копируются со счета MASTER на счет SLAVE, копирование происходит за счет обмена информации через текстовый файл со скоростью менее 0.5 сек., параметр настраивается. Копировщик с
FREE
Telegram Trade Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Копировщик сделок через   Telegram     канал.  Поможет моментально публиковать Вашу торговлю в   Телеграм   канал или копировать сделки из   Telegram     канала. Утилита может работать в двух направлениях на примем сигналов в МТ5 и передачу сигналов в   Телеграм . Телеграм-чат для вопросов и обсуждения: https://t.me/forex4up_chat Больше никаких пропущенных сделок  Нет больше паники Управление капиталом Простота использования ПЛАТНАЯ версия: https://www.mql5.com/ru/market/product/56143 Вы може
FREE
Phantom
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Полностью автоматизированный мультивалютный советник. Не применяет мартингейл, сеточную торговлю. Для защиты средств используется стоп-лосс. Работает отложенными ордерами в разрешенное для торговли время, по окончании времени работы советника незадействованные отложенные ордера удаляются. Сделки совершаются по рынку (Market Execution) — тейк-профит и стоп-лосс выставляются уже после исполнения ордера, модифицируются по установленным в советнике настройкам. Советник предназначенный для торговли п
Serpent
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Стратегия основана на индикаторах MACD и Moving Average. Покупает когда быстрая MA выше медленной и гистограмма MACD находится выше сигнальной линии. Продает когда быстрая MA ниже медленной и гистограмма MACD находится ниже сигнальной линии. Адаптирован для 4-, 5-значных котировок, использовать на VPS-сервере. Установка эксперта Советник рекомендуется устанавливать одновременно на несколько валютных пар союзников, с одинаковым магическим номером. К примеру: GBP USD , EUR USD , AUD USD , NZD USD
Orders Movement
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Безындикаторный скальперский советник. Не используется мартингейл. На ценовом графике строится канал, две линии от Ask и Bid. При касании или пересечении канала ценой запускается таймер, по истечении которого канал модифицируется по новым ценам. Отложенные ордера BuyStop и SellStop устанавливаются от уровней канала на заданном в советнике расстоянии, отложенные ордера модифицируются вслед за каналом. Когда отложенный ордер станет рыночным, противоположный ордер удалится. Новые рыночные ордера от
Gryphon
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Стратегия основана на входах по уровням Фибоначчи и индикаторе Stochastic. Покупает когда линии индикатора Stochastic находятся выше заданного уровня и цена находится выше или равна уровню открытия по Фибоначчи. Продает наоборот, когда линии индикатора и цена находится ниже заданных уровней. Адаптирован для 4-, 5-значных котировок, использовать на VPS-сервере. Установка эксперта Советник рекомендуется устанавливать одновременно на несколько валютных пар союзников, с одинаковым магическим номером
Alligator Pro
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Стратегия основана на индикаторах Билла Вильямса и построена на моем универсальном шаблоне. Используются индикаторы Alligator, Fractals, AO и AC. Входы на покупку: «пасть» Аллигатора раскрыта вверх, AO и AC находятся в зеленой зоне, цена выше или равна последнему «верхнему» фракталу. Адаптирован для 4-, 5-значных котировок, использовать на VPS-сервере. Установка советника Советник рекомендуется устанавливать одновременно на несколько валютных пар союзников, с одинаковым магическим номером. К при
Forex Bot
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Эксперт без применения пользовательских индикаторов. Оснащен виртуальным трейлинг-стопом. Адаптирован для 4-5-значных котировок. Сделки совершаются по рынку (Market Execution) — тейк-профит и стоп-лосс выставляются уже после исполнения ордера, модифицируются по установленным в советнике настройкам. Параметры TimeFrame – таймфрейм для определения цены закрытия наибольшего бара за n отрезок времени; StartBar – с какого бара начинать поиск наибольшего бара; FinishBar – на каком баре заканчивать пои
Super Martingale
Volodymyr Hrybachov
1 (1)
Эксперты
Советник с использованием системы Мартингейла и сетки ордеров. Первоначальная сделка открывается, когда цена касается или пробивает ценовой канал, ценовой канал модифицируется по таймеру в секундах. Следующие сделки открываются по заданным параметрам. В эксперте гибко настраивается шаг и объем, коэффициент умножения, количество рыночных ордеров для начала увеличения шага или объема для открытия новых ордеров. Адаптирован для 4-5-значных котировок. Рекомендуется использовать советник на EURUSD, G
Champion PRO
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Многофункциональный торговый робот для MetaTrader 4. В базовой стратегии советника используется диапазон отклонения цены от средних значений high/low за заданный период. Имеет минимум настраиваемых параметров, но при этом имеет большой функционал - советник может быть настроен под любой стиль торговли, что делает его не просто торговым роботом а многофункциональным гибким конструктором. Применяет невидимые для брокера уровни установки ордеров, стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа. Весь проц
DarkForest
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Эксперты
Суть стратегии заключается в пробое ценового канала. Для бесперебойной работы необходим VPS-сервер, рекомендованный минимальный депозит - 1000 единиц базовой валюты. Советник следует использовать на таймфреймах M5-H1 и высоколиквидных валютных парах с маленьким спредом/комиссией (к примеру, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP, EURCHF). Особенности Обладает прогнозирующим алгоритмом, основанном на ценовых моделях, уровнях стоп-лосса и тейк-профита; Имеет настраи
Front Running
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Автоматизированный форекс-советник. Стратегия рассчитана на то, что прежде чем большие заявки будут удовлетворены, рынок несколько раз отскочит в обратном направлении. Имеет встроенный алгоритм прогнозирования движения цены, благодаря которому советник сам принимает решение открывать ордера на усреднение или на доливку позиций. В зависимости от заданных параметров работает отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордерами. Для диверсификации рисков советник работает одновременно с короткими и дли
WooHoo
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Сигналы для входов основаны на безоткатном движении цены на определенное расстояние за отведенный промежуток времени. Для бесперебойной работы необходим VPS-сервер, рекомендованный минимальный депозит - 1000 единиц базовой валюты. Советник следует использовать на высоколиквидных валютных парах с маленьким спредом/комиссией (к примеру, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP, EURCHF). Особенности Имеет настраиваемые функции пирамидинга, хеджинга и сетки ордеров; Соп
Candle Closing
Volodymyr Hrybachov
2 (1)
Эксперты
Стратегия: основана на закрытии свечи, вход по направлению движения. Особенности Шаблон обладает адаптивным прогнозирующим алгоритмом основанном на исторических данных ценовых движений; Имеет несколько фильтров для открытия новых ордеров; Совместим с любой торговой стратегией, ручной или автоматической (советники); Имеет максимально возможный и совместимый функционал: адаптивная сетка ордеров, локирование, усреднение, докупка. Установка советника Котировки должны быть подкачаны на всех валютных
Joker System
Volodymyr Hrybachov
4.75 (4)
Эксперты
Мультивалютный эксперт использует развитую адаптивную торговую стратегию, основанную на усреднении позиций. Для защиты средств может использоваться стоп-лосс по средствам в валюте депозита или по просадке в % от баланса. Я рекомендую взять за правило регулярно снимать полученную прибыль! Адаптирован для 4-, 5-значных котировок. Для работы рекомендую использовать его на VPS-сервере. Таймфреймы – M30-H4. Рекомендованный минимальный депозит – 1 000 единиц базовой валюты. Установка Советник устанавл
MA Channel Pro
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Автоматизированный форекс-советник. Торговая система основана на пробое канала скользящих средних и построена на базе моего адаптивного шаблона. Используется совершенно иной подход к торговле. Шаблон советника устроен так, что сигналы не воспринимаются буквально, а дают лишь только повод к определенному действию, так как сам сигнал может оказаться ложным - а цена пойти в обратном направлении. В зависимости от основных настроек советник может работать отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордер
Trade System
Volodymyr Hrybachov
1 (1)
Эксперты
Адаптивный сеточный советник, основанный на анализе поведения цены с применением фракталов и уровней Фибоначчи. Для ограничения убытков может применяться средневзвешенный стоп-лосс. В торговой стратегии используются средняя волатильность, скорость и ее направление. Эксперт разработан для реальной, максимально эффективной торговли по сегодняшним рыночным условиям. Не требует особых условий для своей работы, не зависит от типа торгового счета, брокера или финансового инструмента. Работает как с ма
News Auto Trading
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Эксперты
Новостной советник для торговли по экономическому календарю. Имеет несколько режимов работы: "Ручной" – трейдер сам задает время новости "Автоматический" – советник берет время выхода новости, ее важность с новостного сайта Несколько режимов настраиваемых параметров позволяют гибко настраивать эксперт под требования трейдера в соответствии с торговой стратегией. Советник автоматически определяет часовой пояс, важность выхода новости, валюту, с которой связана новость, выводит новости на график и
Not One Step Back
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Безындикаторный советник, основанный на безоткатном движении цены. Когда цена проходит заданное расстояние, пункт за пунктом в одном направлении, то засчитывается плюс одно очко медведям или быкам в зависимости от направления ценового движения. При достижении заданного количества набранных очков открывается позиция. Советник использует средневзвешенные уровни стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп. Параметры PriceMove – безоткатное количество пунктов, пройденных ценой; WinningGoal – к
Butterfly Platinum
Volodymyr Hrybachov
1 (2)
Эксперты
Автоматизированный форекс-советник для эффективного управления инвестициями, тип торговли - среднесрочный. В отличии от обычной версии Butterfly он начинает работать когда минимально необходимое количество high/low баров находятся в заданном ценовом диапазоне. Стратегия рассчитана на то, что прежде чем большие заявки будут удовлетворены, рынок несколько раз отскочит в обратном направлении. Не использует мартингейл, сетки, хеджирование и другие высокорискованные торговые стратегии на подобии пере
Snop
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Стратегия советника основана на пробое канала скользящих средних. Для бесперебойной работы необходим VPS-сервер, рекомендованный минимальный депозит - 1000 единиц базовой валюты. Советник следует использовать на таймфреймах M5-H1 и высоколиквидных валютных парах с маленьким спредом/комиссией (к примеру, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP, EURCHF). Особенности Обладает прогнозирующим алгоритмом, основанном на ценовых моделях, уровнях стоп-лосса и тейк-профита;
Super Trader EA
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Полностью автоматизированный советник с использованием продвинутого сеточного алгоритма и функцией защиты от повышенной волатильности во время выхода новостей. Советник ищет предполагаемые уровни разворота/продолжения движения в узком ценовом диапазоне (предполагаемый новый уровень поддержки/сопротивления) на основе предыдущих движений. Применяет невидимые для брокера динамические уровни установки новых ордеров, стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа. Если установить MagicNumber = 0, то эксп
Insider Trading
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Арбитражный - новостной советник. Работает на заданном трейдером отклонении цены во время выхода новостей (опционально). Сделка открывается тогда, когда быстрый брокер опережает медленный на заданное количество пунктов. Открытие сделок происходит по направлению движения цены быстрого брокера, работает как во время выхода новостей так и без новостного фильтра. Новостной фильтр автоматически определяет часовой пояс и валюту с которой связана новость. Для работы новостного необходимо сделать следую
Joker System Stable
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Эксперты
Новая версия полускальперского мультивалютного эксперта, который использует развитую адаптивную торговую стратегию, основанную на усреднении позиций. Используется совершенно иная стратегия входов в рынок. В новой версии появилась уникальная функция – общий трейлинг-стоп открытых позиций по средствам в валюте депозита или в % от прибыли. Для первой открытой сделки может применятся виртуальный трейлинг-стоп. Для защиты средств все так же может использоваться стоп-лосс. Адаптирован для 4-, 5-значны
Invest System
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Скальперский советник. Работает отложенными ордерами с исполнением Instant Execution. Не использует сетку ордеров и мартингейл, каждая сделка защищена жестким стоп-лоссом. Адаптирован для 4-5-значных котировок. Рекомендуется использовать советник на EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP, EURCHF. Для бесперебойной работы необходим VPS-сервер, минимальный депозит – 100 единиц базовой валюты. Таймфрейм – от M15 до H4. Совет по оптимизации! Оптимизировать нужно всего
Mower
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Стратегия построена на моем шаблоне и основана на индикаторе Stochastic. Покупает когда линиии находятся ниже заданного уровня и сигнальная линия пересекает основную снизу вверх, продает линиии находятся выше заданного уровня и сигнальная линия пересекает основную сверху вниз. Советник адаптирован для 4-, 5-значных котировок. Для работы рекомендую использовать его на VPS-сервере. Перед установкой на реальный торговый счет я рекомендую проверить параметры на котировках 99.90% как минимум за после
Grid and MA
Volodymyr Hrybachov
5 (3)
Эксперты
Сеточный советник. Имеет несколько торговых стратегий, основанных на индикаторе Moving Average. Работает по ценам открытия минутного бара. Установка виртуальных уровней трейлинг-стоп, стоп-лосс, тейк-профит может производиться в пипсах, в валюте депозита или процентах от баланса. В зависимости от настроек, могут быть открыты разнонаправленные ордера для диверсификации рисков, закрытие которых может быть как и разнонаправленной, так и однонаправленной корзиной ордеров. Сетка ордеров адаптивная,
Unicorn
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Стратегия основана на работе с каналом, который строится по средневзвешенным OHC и OLC-ценам. Входы происходят автоматически как на пробой, так и на отскок от границ канала. Советник работает по ценам открытия нового бара, чтобы результаты тестирования/оптимизации были максимально приближены к реальной торговле. Применяет невидимые для брокера динамические уровни установки новых ордеров, стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа, значения которых могут рассчитываться в пипсах, в деньгах, в проц
Start of Movement
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Автоматизированный форекс-советник. Система основана на торговле в зонах возможного зарождения флета. Имеет встроенный алгоритм прогнозирования движения цены, благодаря которому советник сам принимает решение открывать ордера на усреднение или на доливку позиций. В зависимости от заданных параметров работает отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордерами. Для диверсификации рисков советник работает одновременно с короткими и длинными позициями, закрытие которых может быть как разнонаправленной
Фильтр:
Andreww007
41
Andreww007 2023.07.24 01:09 
 

what I bough is different from what is in the video, and has gone to close open trades that made me lose over 5000, i installed it in only one chat,

Volodymyr Hrybachov
60723
Ответ разработчика Volodymyr Hrybachov 2023.07.24 01:13
Most likely you have installed the bot on several charts, which should not be done. the bot is installed only on one pair, but works with all of them. I am sure that you made mistakes during installation
Александр Москаленко
36
Александр Москаленко 2023.07.04 15:45 
 

great speed open orders, simle settings, I want to see support for all tickets in the future (metal, energy and other). Good product!

atre00
61
atre00 2023.07.03 06:19 
 

Works perfectly..!

ericsc
19
ericsc 2023.06.27 17:52 
 

The tool works very well. I recommend!

Mr Twatchai Tangutairuang
244
Mr Twatchai Tangutairuang 2023.06.25 17:36 
 

The tool work great than any other seller. Thank you.

AM Mulyono
67
AM Mulyono 2023.06.06 12:18 
 

Please advice few question from me: - When I attached this copier, manual position will be closed immediately - I can't do modify the copier when it already attached to the chart, if there is any possibility can do modifying when already attached?

Volodymyr Hrybachov
60723
Ответ разработчика Volodymyr Hrybachov 2023.06.06 12:26
You can make changes when it is enabled
Tigon 89
89
Tigon 89 2023.05.06 05:34 
 

EA I LIKE VERY MUCH ...

369517
591
369517 2023.05.03 19:58 
 

Tradecopier MT4 works well after one day. Copying between MT4 and MT5 I did not try yet.

kenelb
101
kenelb 2023.04.25 04:08 
 

The EA does the jobs the way that I wanted it to do. It is so simple that any beginner can use it. Excellent!

tsaforex
72
tsaforex 2023.04.17 15:35 
 

Good product, works well with MT4 and MT5. Copies the trade with ease.

Baskoro Nugroho
280
Baskoro Nugroho 2023.04.11 05:14 
 

seems to work great and also buy one get two :)

15102147
126
15102147 2023.04.09 16:04 
 

good copier for this price for mt4 and mt5.thank you

Mr Aekarach Seetee
168
Mr Aekarach Seetee 2023.04.07 04:38 
 

Excellent product & support, highly recommended.

kj3uby9hjO
40
kj3uby9hjO 2023.02.28 21:47 
 

Excellent copier. I have been using this software for a long time. Very satisfied.Thanks to the author.

honeysingh
165
honeysingh 2022.12.14 22:53 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

giulio maver
754
giulio maver 2022.12.10 18:44 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Joachim Faul
207
Joachim Faul 2022.11.30 15:52 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ruben Hoekman
82
Ruben Hoekman 2022.11.24 08:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Nicolegieven
132
Nicolegieven 2022.10.26 10:07 
 

Best copier I bought for MT4 (Copy Trader ). Could you send to me a bonus the MT5 version, please?

Volodymyr Hrybachov
60723
Ответ разработчика Volodymyr Hrybachov 2022.10.29 17:15
Thank you for your feedback
eppk alaa
521
eppk alaa 2022.10.23 13:13 
 

A great tool that works as described from a very responsive author highly recommended

Volodymyr Hrybachov
60723
Ответ разработчика Volodymyr Hrybachov 2022.10.29 17:15
Thank you for your feedback
12
Ответ на отзыв