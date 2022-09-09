このプログラムを使用すると、MetaTrader 4 (MT4) と MetaTrader 5 (MT5) の間でトランザクションを任意の方向に簡単にコピーできます。このプログラムは、「Windows PC」および「Windows VPS」で動作するように設計されています。

あらゆる種類のコピーが可能





MT4 - MT4

MT5 - MT5

MT5 - MT4

MT4 - MT5 *The copier works only on forex and only with currency pairs





※MT4～MT5端末間のコピーには、Trade Copier for MT4 + Trade Copier for MT5の2つのバージョンが必要です。









パラメーター：





WORKING_MODE - 動作モード、信号の受信または送信。

FILE_ID - enter the file name identifier, for example 12345;





PREFIX_SYMBOL、SUFFIX_SYMBOL - シンボルのプレフィックスとサフィックス (使用可能な場合)。





COPY_POSITIONS - コピーする注文。





MAGIC_NUMBER - オーダーをコピーするマジック ナンバー。= -1 の場合、すべてのオーダーがコピーされます。





ONLY_NEW_TRADE - true の場合、新しい注文のみがコピーされます。





REVERSE_COPY - 逆コピー。たとえば、BUY の代わりに SELL を開きます。





LOT_MULTIPLIER - PROVIDER アカウントからのボリューム コピー係数。= 0 の場合、FIXED_LOT で指定されたロットでコピーします。





PLUS_LOT、MINUS_LOT - プラスとマイナスのロット;





MAXIMUM_LOT - 最大ロット;





FIXED_LOT - 固定ロット;





SYNCHRONIZE_STOPS - true の場合、注文のクローズ、TP および SL レベルが PROVIDER アカウントと同期されます。





STOPLOSS、TAKEPROFIT - SYNCHRONIZE_STOPS = false の場合、独自の TP および SL レベルを設定します。















