Das Programm ermöglicht Ihnen das einfache Kopieren von Transaktionen zwischen MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) in jede Richtung. Das Programm ist so konzipiert, dass es auf "Windows PC" und "Windows VPS" funktioniert.
Jede Art von Kopie ist verfügbar
MT4-MT4
MT5 - MT5
MT5-MT4
MT4-MT5
*The copier works only on forex and only with currency pairs
*Für das Kopieren zwischen MT4- und MT5-Terminals sind zwei Versionen des Produkts Trade Copier for MT4 + Trade Copier for MT5 erforderlich.
Parameter:
WORKING_MODE - Betriebsmodus, Signalempfang oder -übertragung;
FILE_ID - enter the file name identifier, for example 12345;
PREFIX_SYMBOL, SUFFIX_SYMBOL - Symbolpräfix und -suffix, falls verfügbar;
COPY_POSITIONS - welche Aufträge kopiert werden sollen;
MAGIC_NUMBER - mit welcher magischen Nummer werden Bestellungen kopiert, bei = -1 werden alle Bestellungen kopiert;
ONLY_NEW_TRADE - wenn wahr, werden nur neue Orders kopiert;
REVERSE_COPY - Umgekehrtes Kopieren, zum Beispiel SELL statt BUY öffnen;
LOT_MULTIPLIER – Volumenkopierkoeffizient vom PROVIDER-Konto, wenn = 0, Kopien mit dem in FIXED_LOT angegebenen Los;
PLUS_LOT, MINUS_LOT - Plus- und Minus-Lot;
MAXIMUM_LOT - maximales Los;
FIXED_LOT - festes Los;
SYNCHRONIZE_STOPS – wenn wahr, werden Auftragsabschluss, TP- und SL-Ebenen mit dem ANBIETER-Konto synchronisiert;
STOPLOSS, TAKEPROFIT - eigene TP- und SL-Level setzen, wenn SYNCHRONIZE_STOPS = false;
great speed open orders, simle settings, I want to see support for all tickets in the future (metal, energy and other). Good product!