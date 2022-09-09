Trade Copier for MT4

4.78

Das Programm ermöglicht Ihnen das einfache Kopieren von Transaktionen zwischen MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) in jede Richtung. Das Programm ist so konzipiert, dass es auf "Windows PC" und "Windows VPS" funktioniert.

Jede Art von Kopie ist verfügbar

MT4-MT4
MT5 - MT5
MT5-MT4

MT4-MT5

*The copier works only on forex and only with currency pairs


*Für das Kopieren zwischen MT4- und MT5-Terminals sind zwei Versionen des Produkts Trade Copier for MT4 + Trade Copier for MT5 erforderlich.


Parameter:

WORKING_MODE - Betriebsmodus, Signalempfang oder -übertragung;
FILE_ID - enter the file name identifier, for example 12345;
PREFIX_SYMBOL, SUFFIX_SYMBOL - Symbolpräfix und -suffix, falls verfügbar;

COPY_POSITIONS - welche Aufträge kopiert werden sollen;

MAGIC_NUMBER - mit welcher magischen Nummer werden Bestellungen kopiert, bei = -1 werden alle Bestellungen kopiert;

ONLY_NEW_TRADE - wenn wahr, werden nur neue Orders kopiert;

REVERSE_COPY - Umgekehrtes Kopieren, zum Beispiel SELL statt BUY öffnen;

LOT_MULTIPLIER – Volumenkopierkoeffizient vom PROVIDER-Konto, wenn = 0, Kopien mit dem in FIXED_LOT angegebenen Los;

PLUS_LOT, MINUS_LOT - Plus- und Minus-Lot;

MAXIMUM_LOT - maximales Los;

FIXED_LOT - festes Los;

SYNCHRONIZE_STOPS – wenn wahr, werden Auftragsabschluss, TP- und SL-Ebenen mit dem ANBIETER-Konto synchronisiert;

STOPLOSS, TAKEPROFIT - eigene TP- und SL-Level setzen, wenn SYNCHRONIZE_STOPS = false;



Video Trade Copier for MT4
Bewertungen 26
Александр Москаленко
36
Александр Москаленко 2023.07.04 15:45 
 

great speed open orders, simle settings, I want to see support for all tickets in the future (metal, energy and other). Good product!

atre00
61
atre00 2023.07.03 06:19 
 

Works perfectly..!

ericsc
19
ericsc 2023.06.27 17:52 
 

The tool works very well. I recommend!

Empfohlene Produkte
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilitys
Unlimited Binary Options Copier Remote ist ein leistungsstarkes Tool zum Kopieren von Binäroptionsgeschäften aus der Ferne zwischen mehreren Konten an verschiedenen Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Signal-Anbieter, die ihre binären Optionen Trades mit den anderen global auf seine eigenen Regeln teilen wollen. Ein Anbieter kann Trades an eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von unbegrenzten Anbietern erhalten. Der Anb
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
ForexcopyLocalMT4
Wei Ming Ding
Utilitys
Gebrauchsanweisung: https://www.mql5.com/zh/blogs/post/754946 MT4-Version: https://www.mql5.com/DE/market/product/88205 MT5-Version: https://www.mql5.com/DE/market/product/88204 ----------------------------------------------- 1. Kopieren Sie Bestellungen von 12 Master-Konten auf 100 Slave-Konten. Die Anzahl der Slave-Konten kann individuell angepasst werden, von 12 bis 100. 2. Unterstützt MT4 zu MT4, MT4 zu MT5, MT5 zu MT4, MT5 zu MT5. 3. Identifizieren Sie die Suffixe der Handelsvarianten auf
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
DracoAI
Hua Manh Hung
Experten
DracoAI ist ein revolutionärer automatischer Devisenhandelsroboter, der auf einem neuronalen Netzwerk basiert. Verlustabdeckung ist unser exklusives Premiummerkmal. DracoAI IST: DER BESTE SERVICE ZUM GELDVERDIENEN & STABILES PASSIVES EINKOMMEN GEWINN, AUCH WENN SIE NICHT AN DEN AUSSCHREIBUNGEN TEILNEHMEN FINANZIELLE UNABHÄNGIGKEIT UND STABILITÄT DracoAI IST SICHER, WEIL: WIR GARANTIEREN DIE SICHERHEIT IHRER GELDER NEGATIVE HANDELSERGEBNISSE WERDEN DURCH UNSEREN RESERVEFONDS GEDECKT 100%IGE VERT
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Perspective Trend
Ivan Simonika
Indikatoren
Der Perspective Trend Indikator verfolgt den Markttrend mit sehr hoher Zuverlässigkeit. Alle Schnittpunkte sind ideale Punkte, an denen sich die Richtung des Trends ändert. Starke Kursschwankungen sowie das Rauschen um gemittelte Kurse werden ignoriert. Signalpunkte, d. h. Stellen, an denen sich die Farbe ändert, können als Punkte für eine potenzielle Marktumkehr verwendet werden. Der indiuctor-Algorithmus implementiert eine Art technische Analyse, die auf der Idee basiert, dass der Markt zyklis
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Quantum Balance ist ein moderner Pfeilindikator, der wichtige Kursumkehrpunkte auf dem Markt mit hoher Genauigkeit identifiziert. Er basiert auf einer Kombination aus WPR (Williams %R) und RSI (Relative Strength Index), die es Ihnen ermöglicht, überkaufte/überverkaufte Momente zu erkennen und an Punkten mit maximalem Potenzial zu handeln. Der Indikator analysiert die Preisdynamik und die Marktbedingungen und erzeugt nur dann Signale, wenn mehrere bestätigende Faktoren zusammentreffen. Dadurch w
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
GlodWinner
Jia Jie Tian
Experten
GLOD Winner EA ist der effizienteste EA auf dem Markt. Ich habe viel Zeit und Mühe darauf verwendet, diese Software mit Möglichkeiten für hohe potenzielle Renditen zu entwickeln und gleichzeitig den Drawdown unter 20% zu halten. Die Algorithmen des Roboters bieten Anlegern jedes Ausbildungsniveaus eine Investitionsmöglichkeit, die sowohl sicher als auch aggressiv ist. Golden Coup EA imitiert die Arbeit des Gehirns und ist in der Lage, zu lernen und sich an veränderte Bedingungen anzupassen und S
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
Signal Alert BBMA Oma Ally Technical Analyzer
I Made Amertayasa
Utilitys
EA SIGNAL BBMA OA Technical Analyzer EA SIGNAL BBMA OA Technical Analyzer ist ein professioneller Expert Advisor, der auf der BBMA Oma Ally-Methode basiert und entwickelt wurde, um automatisch Momentum- (CSM) und Reentry-Setups zu erkennen. Dieser EA hilft Händlern, BBMA-Setups zu verfolgen, ohne ständig auf den Chart schauen zu müssen - da alle Signale direkt in einem sauberen und organisierten Format an Telegram gesendet werden. Meine Produkte : https://www.mql5.com/en/market/product/1560
FREE
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Werfen Sie einen Blick auf unser " Ultimate EA combo package " in unserem Promo-Blog ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Da diese Art von Strategie am besten mit niedrigem Spread und schneller Ausführung funktionier
Order and Risk Management MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Dienstprogramm für automatisches Auftrags- und Risikomanagement. Ermöglicht es Ihnen, das Maximum aus den Gewinnen herauszuholen und Ihre Verluste zu begrenzen. Erstellt von einem praktizierenden Trader für Trader. Das Dienstprogramm ist einfach zu bedienen und funktioniert mit allen Marktaufträgen, die manuell von einem Händler oder mit Hilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeitig arb
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilitys
Angry Bull Option Binary Dies ist ein Binär-Optionen-Roboter, der 7 Strategien enthält. Sie können einen Backtest durchführen, um zu prüfen, welche die besten Strategien sind. Einstellungen Anfänglicher Batch-Wert Dynamische Investition = Wenn aktiviert, wird er ein automatisches Los entsprechend seinem Kapital verwenden Balance ($) w/ backtest = Startguthaben für den Backtest PorcRiscoInvestment = Der Wert in % für das automatische Lot, wenn es aktiviert ist Ablauf (in Minuten) = Es handelt
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Experten
Trend PRO Expert Advisor wurde auf der Basis des PipFinite Trend PRO Indikators entwickelt, dem bisher besten Indikator auf dem Markt. Der intelligente Algorithmus von PipFinite Trend Pro erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegsleveln. Dieser EA eröffnet Aufträge, wenn der Indikator Kauf-/Verkaufssignale gibt und setzt SL/TP entsprechend den Regeln des Indikators. Weitere Informationen zum PipFinite Trend PRO Indikator finden Sie hier . Wichtige I
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf d
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager PRO – Professionelles MT4-Risiko- und Trade-Kontrollsystem Kostenlose Version: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Übersicht Crystal Trade Manager PRO (CTM) ist ein vollständig ausgestattetes Werkzeug zur Handelsausführung und zum Risikomanagement für MetaTrader 4. Es wurde für Trader entwickelt, die eine disziplinierte Ausführung, starken Kapitalschutz und intelligente Automatisierung innerhalb von MT4 benötigen. Das System kontrolliert das Risiko, schützt die Ko
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitys
BEGRENZTES ANGEBOT - NUR FÜR 2 TAGE | 50% BLACK FRIDAY RABATT $640 -> $320 Ihr intelligenter Handelsassistent für den Devisenmarkt Wir stellen Ihnen ein leistungsstarkes MetaTrader-Tool vor, das die Art und Weise, wie Sie handeln, revolutionieren wird. Dieser intelligente Assistent geht über herkömmliche Indikatoren hinaus und bietet eine umfassende, KI-gesteuerte Marktanalyse - damit Sie mit Klarheit und Vertrauen handeln können. Was es tut Dieses fortschrittliche Tool überwacht und analysie
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
Das FFx Hidden Manager-Panel hilft Ihnen, Ihre Aufträge direkt im Chart zu verwalten. Darunter sind alle Funktionen beschrieben: TP, SL und TrailingStop sind ausgeblendet Jede Order hat ihre eigenen Linien im Chart Ziehen Sie eine beliebige Linie per Drag & Drop, um die TP/SL-Linie nach Ihrem Bedarf zu ändern Option zum automatischen Verschieben der SL-Linie bei Break-Even, wenn TP #1 erreicht wird Option zur Auswahl des TP/SL-Typs (nach Pips oder Preis) Option zur Auswahl des TrailingStop-Typs
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
FFx Risk Calculator hilft Ihnen, Ihre Handelsgröße, SL oder das Risiko direkt auf dem Chart zu berechnen. Alle Funktionen werden im Folgenden beschrieben: Option zur Auswahl des zu berechnenden Parameters: Risiko, Stop Loss oder Losgröße Das Panel zeigt an, ob die Lotgröße entsprechend der aktuellen freien Marge des Kontos erlaubt ist Schaltfläche zum Maximieren/Minimieren des Panels Ziehen und Ablegen des Panels an beliebiger Stelle auf dem Chart Wie wird es verwendet? Wählen Sie den Parameter,
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilitys
News Trader Pro ist ein einzigartiger Roboter, mit dem Sie die Nachrichten nach Ihrer vordefinierten Strategie handeln können. Er lädt jede Nachricht von mehreren beliebten Forex-Websites. Sie können eine beliebige Nachricht auswählen und die Strategie für den Handel mit dieser Nachricht voreinstellen, und dann wird News Trader Pro diese Nachricht mit der ausgewählten Strategie automatisch handeln, wenn die Nachricht kommt. Die Veröffentlichung von Nachrichten bietet die Möglichkeit, Pips zu gew
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 9 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: 1. Beobachter-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 9 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen 2. Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der B
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilitys
Laden Sie einen benutzerfreundlichen und benutzerdefinierten Deal-Kopierer herunter. Nichts überflüssiges, alles ist nur das Notwendigste. Kann vorwärts und rückwärts (rückwärts) kopieren. Beim direkten Kopieren übernimmt es die Kontrolle über Stop Loss und Take Profit jeder Bestellung. Wiederholt Änderungen von Markt- und Limitaufträgen auf dem Hauptkonto. Es ist möglich, in den Modi "Eins-zu-Viele" und "Viele-zu-Eins" zu kopieren. Achtung: Das Produkt ist nur zum Kopieren von Transaktionen inn
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilitys
Wenn Sie Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen möchten, sehen Sie sich Folgendes an: die tägliche Markteröffnung, die klassischen Pivot-Levels, die Fibonacci-Pivot-Levels, die Trendlinien, die Fibonacci-Levels, die verbleibende Zeit bis zum Kerzenschluss und den aktuellen Spread. Wenn Sie Ihre Aufträge mit genau dem Lot platzieren möchten, das Ihrem gewünschten Stop-Loss-Risiko entspricht. Wenn Sie all dies und mehr mit nur einem Klick erledigen möchten, dann ist dies das perfekte Tool
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Utilitys
Der Indikator Pairs Trade ist ein Dienstprogramm für den halbautomatischen Paarhandel. Er ermöglicht es, die Charts von zwei beliebigen Instrumenten zu kombinieren, auch wenn die Zeitpläne ihrer Handelssitzungen unterschiedlich sind. Er zeigt ein Spread-Chart in Form eines Histogramms mit einem überlagerten gleitenden Durchschnitt an. Es berechnet den Swap, der für die synthetische Position (in der Depotwährung) berechnet wird. Es ist möglich, ein Niveau für die automatische Eröffnung einer synt
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilitys
Das Skript zeigt Informationen über die Unternehmensberichte und Dividenden der Aktie an. Die Daten werden von investing.com heruntergeladen: Datum des Berichts Gewinn pro Aktie (EPS) Umsatzerlöse Marktkapitalisierung Höhe der Dividende Datum der Dividendenausschüttung Dividendeneinnahmen Das Produkt kann nicht im Tester getestet werden (da es nicht möglich ist, Daten aus dem Internet zu empfangen). Vor dem Start: Fügen Sie 2 URLs https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFi
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilitys
Dieser Stacker EA wird: Automatisches Setzen des Stop Loss bei einer neuen Order Automatisch den Take Profit für eine neue Order festlegen Stapeln (oder öffnen von bis zu 4 zusätzlichen Aufträgen gleichzeitig), wenn ein neuer Auftrag platziert wird, der SL/TP kann für jeden Auftrag individuell voreingestellt werden. Bietet einen transparenten Ersatz für die standardmäßigen 1-Klick-Handelsschaltflächen in MetaTrader 4 (1-Klick funktioniert immer noch und SL/TP werden automatisch gesetzt, ebenso w
FXFledgling Exit Tool
Joel Protusada
Utilitys
FXFledgling Exit Tool ist ein komplettes Risikomanagement-Tool, das sowohl die offenen Trades als auch die Richtung des Paares der offenen Trades analysiert. Solange Sie sich strikt an die hier vorgeschlagenen Einstiegs- und Losgrößenregeln halten, haben Sie eine hohe Chance (aber keine Garantie), den Handel zu überleben. Was es tut Es wird als Ausstiegsinstrument verwendet. Es hilft dem Händler, jeden manuellen Handel, den er getätigt hat, zu verwalten. Es hat folgende Aufgaben: Trail Stop Dyn
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Utilitys
Neue Möglichkeiten zur Analyse von Kryptowährungen im gewohnten MetaTrader 4. Zum Beispiel : Wir wählen das Symbol der Kryptowährung und fügen beliebige Indikatoren, Expert Advisors oder Skripte hinzu. Startup-Modus Ansicht der Kryptowährung; Datenerfassung. Fähigkeiten Arbeiten wie mit einem Standard-Währungsdiagramm; Automatische Aktualisierung der offenen Charts; Auswahl der einzelnen Kryptowährungen für die Aktualisierung; Auswahl der einzelnen Zeitrahmen für die Aktualisierung; Arbeit mit
Telegram Notify
Kin Hang Tan
1 (1)
Utilitys
Notify Telegram ist ein Dienstprogramm, das Ihre MetaTrader4-Handelsaktivitäten mit Ihrem Telegram-Chat/-Kanal verbindet. Es hilft Ihnen, Ihre MetaTrader4-Aktionen zu überwachen, wie z.B. das Platzieren von Trades, das Ändern der TP/SL von Orders, das Schließen von Trades usw. und sendet eine Benachrichtigung an Ihren speziellen Telegram-Chat/Channel. Es führt keinen Handel auf Ihrem MetaTrader4-Konto aus. Es kann nützlich sein, um die Leistung des EA zu überwachen oder ein Signal an Ihren Teleg
Easy Strategy Builder
Gheis Mohammadi
5 (3)
Utilitys
Der Easy Strategy Builder (ESB) ist eine "Do It Yourself "-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, eine breite Palette von automatisierten Handelsstrategien zu erstellen, ohne dass Sie eine Zeile Code schreiben müssen. Dies ist die weltweit einfachste Methode, um Ihre Strategien zu automatisieren, die bei STP-, ECN- und FIFO-Brokern verwendet werden können. Es ist kein Drag & Drop erforderlich. Legen Sie einfach die Bedingungen für Ihre Handelsstrategie fest, ändern Sie die Einstellungen auf die gewüns
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Utilitys
Telegram ChartSnap ist ein Tool, das Ihre MetaTrader 4 Aktivitäten mit Ihrem Telegram Chat/Gruppe/Channel verbindet. Es macht einen Screenshot Ihres MetaTrader 4 Charts und sendet ihn über einen Telegram-Bot an Ihren speziellen Telegram-Chat/Gruppe/Kanal. Der gesamte Prozess wiederholt sich in einem vom Benutzer festgelegten Zeitzyklus. Es ist ein praktisches Tool für diejenigen, die gerne Zugang zu ihrem Lieblingssystem/Dashboard haben, das nur auf dem MetaTrader Desktop verfügbar ist. Außerde
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilitys
Fibonacci-Erweiterung und Retracement-Analyse-Tool Fibonacci-Retracing- und Extended-Line-Tools für die MT4-Plattform, ideal für Trader, die die DiNapoli-Point-Trading-Methode und den Golden Section-Handel nutzen Hauptmerkmale: 1. Sie können mehrere Sätze von Fibonacci-Retracements direkt zeichnen, und die Beziehung zwischen wichtigen Rückkehrpunkten ist auf einen Blick ersichtlich. 2. Kann Fibonacci-Erweiterungen zeichnen 3. Das Fibonacci-Foldback und die Verlängerung der Linie können nach
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilitys
Ein Risikomanager-Berater mit einem riesigen Arsenal an Optionen zum Schutz Ihrer Einlage. Für Anleger, die beschlossen haben, ihr Kapital in die treuhänderische Verwaltung zu überführen. Wenn der Händler keinen Zugang zu den Einstellungen hat - Nivellierung der Handelsrisiken. Und auch für Händler, die erkannt haben, dass sie eine Überwachung ihres Handels durch Dritte benötigen, um ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte das System auf einem separaten V
Virtual Grid
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Dienstprogramm für den halbautomatischen Handel. Wendet dynamische Level für das Setzen von Stop-Orders, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing Stop an, die für den Broker unsichtbar sind. Geeignet für die Zusammenarbeit mit allen Brokern, einschließlich US-Brokern mit einer FIFO-Anforderung. MT5-Version des Advisor-Links Deals können über Schaltflächen oder Linien geöffnet werden. Damit der Berater eine Position entlang der Linie eröffnen kann: Zeichnen Sie eine Linie auf dem Chart und benenn
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
Utilitys
Grid Hero War Pad ist eine GRAFISCHE HANDELSVERSION des ursprünglichen Grid Hero EA, die für fortgeschrittene Händler entwickelt wurde, die Erfahrung mit dem Plotten ihrer eigenen Markteintritte haben. Es ist mit ADVANCED GRAPHICAL INTERFACE Programmierung kodiert, die die Kraft des diskretionären Handels mit dem Grid Hero Algorithmus in Form einer grafischen Konsole mit einfacher Ausführung per Knopfdruck kombiniert. Es ermöglicht Ihnen die manuelle Ausführung von Geschäften mit Market Orders u
MirrorEA
Eugenio Bravetti
Utilitys
Die neue Version der MirrorSoftware 2021 wurde komplett neu geschrieben und optimiert. Diese Version muss nur auf einem einzelnen Diagramm geladen werden, da sie alle Aktionen auf jedem Symbol erkennen kann und nicht nur die Aktionen des Symbols, auf dem sie geladen ist. Auch die Grafiken und der Konfigurationsmodus wurden komplett neu gestaltet. Die MirrorSoftware besteht aus zwei Komponenten (alle Komponenten sind erforderlich, um zu funktionieren): MirrorController (freier Indikator): Diese
Open charts
Maksim Slovakov
Utilitys
Das Skript öffnet Charts für alle Instrumente im "Market Watch"-Fenster und kann eine Vorlage für alle Charts festlegen. Sie können auch alle im Mt4-Terminal geöffneten Charts löschen. Das Skript hat die folgenden Einstellungen: "Timeframe" standardmäßig M30; (Sie können Ihre eigenen setzen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN). "Delay" standardmäßig "0"; (Verzögerung vor dem Öffnen des nächsten Charts in Millisekunden.) "Vorlage" standardmäßig "True"; (True=Vorlage auf Chart anwenden, false=ni
TFA Trade Manager
TFA Global Pte. Ltd.
Utilitys
(8th Feb 2019 Launch Promo: $97/lifetime just for 1 day! Price goes to $180/lifetime in 24 hours!) Der TFA Trade Manager hilft Ihnen, Ihre Trades mit einem intelligenten vertikalen "Balken"-System einfach zu verwalten. Sie können jetzt ganz einfach mit ein paar Mausklicks Ihren Einstieg, Stop-Loss, Take-Profit, Breakeven, Teilgewinn und Trailing-Stop ziehen. Sie können auch ganz einfach das Risiko berechnen, das Sie jedem Handel zuweisen möchten, indem Sie dem Handelsmanager Ihren gewünschten Ri
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
Utilitys
Dieses Dienstprogramm zeichnet automatisch einen Trendkanal in das Preisdiagramm ein. Für das Zeitintervall zwischen dem angegebenen Datum und dem aktuellen Balken ist der gezeichnete Kanal nahezu optimal. Wenn Sie den Anfang des Kanals an einem weiter entfernten historischen Preisextremum platzieren, erhalten Sie eine Visualisierung eines längerfristigen Trends. Die Steigung des Kanals ist kein kontinuierlicher Wert, sondern nimmt einen der diskreten Werte an (im Format AxB, wobei A die Anzahl
Signal Analyze Master
Shao Chen
Utilitys
--------------Willkommen zur Verwendung von [MQL5 Signal Analyze Master]------------------ Funktion: Zeichnen Sie Auftragsspuren von MQL5 MT4 und MT5 Signal auf MT4 Chart. [Gebrauchsanweisung] 1.verwenden Sie es als Experten. 2. laden Sie die Historie von MQL5 Signal (MT4 Signal oder MT5 Signal) herunter. 3. fügen Sie die History Record Datei unter "MQL4/Files/" ein. 4. laden Sie [Signal Analyze Master] auf dem Symboldiagramm, das Sie analysieren möchten. 5. fügen Sie den Namen der History Re
Forex copier
Alexandr Bryzgalov
4.5 (2)
Utilitys
Wir bieten eine einfache und zuverlässige Software an, die Trades zwischen beliebigen MT4-Konten kopieren kann. Einfach zu bedienender MetaTrader-Kopierer, der wertvolle Zeit spart Zuverlässig, so dass Sie vor technischen Problemen geschützt sind Leistungsstark, mit einer Vielzahl von Funktionen Wer kann diesen MT4-Kopierer benutzen? Forex Copier ist eine Lösung für einzelne Händler oder Kontoverwalter, die Handelssignale aus externen Quellen ausführen oder mehrere MetaTrader 4-Konten gleichzei
Forex Market View Dashboard and CSM
Opengates Success International
5 (1)
Utilitys
FFXMV Dashboard + CSM ist ein benutzerdefinierter Indikator in Kombination mit dem Currency Strength Meter . Es wurde entwickelt, um den Händlern einen vollständigen Überblick über das Marktgeschehen zu geben. Er verwendet Echtzeitdaten, um auf den Markt zuzugreifen und alle Informationen anzuzeigen, die für einen erfolgreichen Handel erforderlich sind. Bevor Sie diesen Indikator in Ihr Chart-Fenster einfügen, sollten Sie alle Währungspaare, die Sie nicht benötigen oder nicht handeln, im MT4-Pan
Weitere Produkte dieses Autors
Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Dies ist eine DEMO-Version des Kopierers mit einer Einschränkung - Kopien nur auf KAUFEN-Bestellungen. Bezahlte Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/45792 Copier MT5 ist der schnellste und zuverlässigste Kopierer von Transaktionen zwischen mehreren MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) Konten, die auf einem Computer oder VPS-Server installiert sind. Die Transaktionen werden vom MASTER-Konto auf das SLAVE-Konto kopiert, das Kopieren erfolgt durch den Austausch von Informationen ü
FREE
Telegram Trade Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Kopierer von Transaktionen durch Telegram-Kanal . Hilft Ihnen, Ihren Handel sofort im Telegram-Kanal zu veröffentlichen oder Geschäfte aus dem Telegram-Kanal zu kopieren. Das Dienstprogramm kann in zwei Richtungen arbeiten, indem es Signale im MT5 empfängt und Signale an Telegram sendet . Telegram-Chat für Fragen und Diskussionen: https://t.me/forex4up_chat Keine verpassten Geschäfte mehr Keine Panik mehr Kapital-Management Einfacher Gebrauch PAY-Version: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Das TELEGRAM BROADCAST Dienstprogramm hilft Ihnen, Ihren Handel sofort im Telegram-Kanal zu veröffentlichen. Wenn Sie schon lange Ihren Telegram-Kanal mit FOREX-Signalen erstellen wollten, dann ist dies, was Sie brauchen. ACHTUNG! Dies ist eine DEMO-Version, es hat Einschränkungen - Senden von Nachrichten nicht mehr als 1 Mal in 300 Sekunden . Bezahlte Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST kann Nachrichten senden: Eröffnen u
FREE
Phantom
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor für mehrere Währungen. Verwendet kein Martingale und kein Grid Trading. Verwendet Stop-Loss zum Schutz der Mittel. Er handelt mit schwebenden Aufträgen zu einer akzeptablen Zeit. Nicht ausgeführte schwebende Aufträge werden gelöscht, nachdem der EA den Handel beendet hat. Сделки совершаются по рынку (Market Execution) - Market Execution wird angewandt - Take Profit und Stop Loss werden nach der Ausführung der Order platziert und durch die Einstellung
Serpent
Volodymyr Hrybachov
Experten
Die Strategie basiert auf den Indikatoren MACD und Gleitender Durchschnitt. Sie kauft, wenn der schnelle MA über dem langsamen MA liegt und das MACD-Histogramm oberhalb der Signallinie liegt. Sie verkauft, wenn der schnelle MA unter dem langsamen MA liegt und das MACD-Histogramm unterhalb der Signallinie liegt. Entwickelt für 4- und 5-stellige Kurse, verwenden Sie ihn auf einem VPS-Hosting. Starten des EA Es wird empfohlen, den EA auf mehreren benachbarten Währungspaaren mit denselben magischen
Orders Movement
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dieser Scalping Expert Advisor verwendet keine Indikatoren. Martingale wird ebenfalls nicht verwendet. Das Produkt zeigt einen Kanal an, zwei Linien von Ask und Bid. Wenn der Kanal vom Kurs berührt oder durchbrochen wird, wird der Timer aktiviert. Nach seinem Ablauf wird der Kanal auf der Grundlage der neuen Preise geändert. Schwebende BuyStop- und SellStop-Orders werden in der angegebenen Entfernung von den Kanalebenen platziert, schwebende Orders werden dem Kanal folgend geändert. Sobald eine
Gryphon
Volodymyr Hrybachov
Experten
Die Strategie basiert auf Einstiegen gemäß den Fibonacci-Levels und dem Stochastik-Indikator. Kauft, wenn die Linie des Stochastik-Indikators über dem angegebenen Niveau liegt und der Preis über oder gleich dem Eröffnungsniveau der Fibonacci-Stufen ist. Verkauft unter den umgekehrten Bedingungen, wenn die Indikatorlinie und der Preis unter den angegebenen Niveaus liegen. Entwickelt für 4- und 5-stellige Kurse, verwenden Sie ihn auf einem VPS-Hosting. Starten des EA Es wird empfohlen, den EA auf
Alligator Pro
Volodymyr Hrybachov
Experten
Die Strategie basiert auf den Indikatoren von Bill Williams und meiner universellen Vorlage. Sie verwendet die Indikatoren Alligator, Fraktale, AO und AC. Kaufeinträge: Die Alligator-Mündung zeigt nach oben, AO und AC sind in einer grünen Zone, der Preis ist höher oder gleich dem letzten "oberen" Fraktal. Das Produkt ist für 4- und 5-stellige Kurse ausgelegt und sollte auf einem VPS-Server gestartet werden. Installation des Expert Advisors Es wird empfohlen, den EA auf mehreren benachbarten Währ
Forex Bot
Volodymyr Hrybachov
Experten
Der Expert Advisor verwendet keine Indikatoren. Er verfügt über eine virtuelle Trailing-Stop-Funktion und ist für 4-5-stellige Notierungen ausgelegt. Der EA eröffnet Geschäfte im Marktausführungsmodus. Take Profit und Stop Loss werden nach der Orderausführung gesetzt und entsprechend den EA-Einstellungen modifiziert. Parameter TimeFrame - Zeitrahmen für die Definition des Close-Preises des größten Balkens innerhalb der Zeitspanne n; StartBar - Balken, ab dem die Suche nach dem größten Balken beg
Super Martingale
Volodymyr Hrybachov
1 (1)
Experten
Dieser Expert Advisor verwendet Martingale und Order Grid. Ein erstes Geschäft wird eröffnet, wenn der Preis einen Preiskanal berührt oder durchbricht. Der Preiskanal wird durch einen Timer in Sekunden geändert. Die folgenden Geschäfte werden nach bestimmten Parametern eröffnet. Der EA konfiguriert flexibel den Schritt und das Volumen, den Multiplikatorfaktor, die Anzahl der Marktaufträge, um einen Schritt zu erhöhen oder ein Volumen, um neue Aufträge zu eröffnen. Der EA wurde für 4-5-stellige K
Champion PRO
Volodymyr Hrybachov
Experten
Ein multifunktionaler Handelsroboter für MetaTrader 4. Die Basisstrategie des EA wendet den Bereich der Preisabweichung von den durchschnittlichen Hoch-/Tiefwerten für einen bestimmten Zeitraum an. Er hat ein Minimum an konfigurierbaren Parametern, aber eine große Funktionalität - der Expert Advisor kann für jeden Handelsstil konfiguriert werden, was ihn nicht nur zu einem Handelsroboter, sondern zu einem multifunktionalen, flexiblen Konstrukteur macht. Der EA wendet Order-Levels, Stop-Loss-, Ta
DarkForest
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Experten
Die Strategie basiert auf dem Ausbruch aus dem Preiskanal. Für einen einwandfreien Betrieb ist ein VPS erforderlich, die empfohlene Mindesteinlage beträgt 1000 Einheiten der Basiswährung. Der EA soll auf M5-H1 von hochliquiden Währungspaaren mit einem kleinen Spread/Kommission verwendet werden (z.B. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP und EURCHF). Merkmale Der EA verfügt über einen prädiktiven Algorithmus, der auf Preismustern sowie Stop-Loss- und Take-Profit-L
Front Running
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein automatisierter Forex Expert Advisor. Die Strategie basiert auf der Annahme, dass der Markt mehrere Male in die entgegengesetzte Richtung abprallt, bevor die großen Gebote erfüllt sind. Er verfügt über einen eingebauten Algorithmus zur Vorhersage der Preisbewegung, der es dem EA ermöglicht, Entscheidungen über die Eröffnung von Durchschnittsaufträgen oder die Erhöhung von Positionen zu treffen. Er arbeitet mit schwebenden Aufträgen (Stop, Limit) oder Marktaufträgen, je nach den fest
WooHoo
Volodymyr Hrybachov
Experten
Die Einstiegssignale beruhen auf einer gleichmäßigen Preisbewegung über eine bestimmte Strecke innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls. VSP ist für einen einwandfreien Betrieb erforderlich, die empfohlene Mindesteinlage beträgt 1000 Einheiten der Basiswährung. Der EA soll auf hochliquiden Währungspaaren mit geringem Spread/Kommission eingesetzt werden (zum Beispiel EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP und EURCHF). Merkmale Anpassbare Pyramiding-, Hedging- und
Candle Closing
Volodymyr Hrybachov
2 (1)
Experten
Strategie: basierend auf dem Kerzenschluss, Einstieg in die Bewegungsrichtung. Merkmale Die Vorlage verfügt über einen adaptiven Prognosealgorithmus, der auf den historischen Daten der Preisbewegung basiert; Sie verfügt über mehrere Filter für die Eröffnung neuer Aufträge; Kompatibel mit jeder Handelsstrategie, sowohl manuell als auch automatisch (Expert Advisors); Es verfügt über die maximal mögliche und kompatible Funktionalität: adaptives Order-Grid, Locking, Averaging, Rebuying. Installatio
Joker System
Volodymyr Hrybachov
4.75 (4)
Experten
Dieser Expert Advisor für mehrere Währungen verwendet eine fortschrittliche adaptive Handelsstrategie, die auf einem Positionsmittelwert basiert. Der Stop-Loss kann in der Währung oder als Drawdown in % des Saldos berechnet werden. Ich empfehle, dass Sie Ihren Gewinn regelmäßig abheben! Das Produkt ist für 4- und 5-stellige Notierungen ausgelegt. Ein VPS-Server wird empfohlen. Zeitrahmen: M30-H4. Empfohlene Mindesteinlage - 1 000 Einheiten der Basiswährung. Einrichtung Der EA wird auf mehreren S
MA Channel Pro
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein automatisierter Forex Expert Advisor. Das Handelssystem basiert auf dem Ausbruch des Kanals der Gleitenden Durchschnitte und meiner adaptiven Vorlage. Es verwendet einen völlig anderen Ansatz für den Handel. Das EA-Template wurde so entwickelt, dass die Signale nicht wortwörtlich befolgt werden, sondern einen Grund für eine bestimmte Aktion liefern, da sich das Signal als falsch herausstellen kann, während der Preis in die entgegengesetzte Richtung gehen kann. Je nach den Grundeinst
Trade System
Volodymyr Hrybachov
1 (1)
Experten
Dies ist ein adaptiver Expert Advisor, der Fraktale und Fibo-Levels anwendet und auf dem Kursverhalten basiert. Ein durchschnittlich gewichteter Stop-Loss kann zur Verlustbegrenzung verwendet werden. Durchschnittliche Volatilität, Geschwindigkeit und Richtung werden ebenfalls von der Strategie angewendet. Der Expert Advisor ist für den maximal effektiven realen Handel unter den heutigen Marktbedingungen konzipiert. Er erfordert keine besonderen Bedingungen und ist nicht abhängig von der Art des
News Auto Trading
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Experten
Dies ist ein Nachrichten-Expert Advisor, der nach dem Wirtschaftskalender handelt. Er verfügt über die folgenden Arbeitsmodi: Manuell - der Trader legt die Nachrichtenzeit selbst fest Automatisch - der EA übernimmt die Zeit der Nachrichtenveröffentlichung und deren Bedeutung von der Nachrichten-Website Mehrere Modi mit anpassbaren Parametern ermöglichen eine bequeme Anpassung des EA an Ihre Handelsstrategie. Der Handelsroboter bestimmt automatisch die Zeitzone, die Wichtigkeit der Nachricht, die
Not One Step Back
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein nicht-indikatorischer Expert Advisor, der auf einer stetigen Kursbewegung (keine Rollbacks) basiert. Wenn sich der Preis eine bestimmte Strecke bewegt, ohne die Richtung zu ändern, geht ein Punkt an die Bullen oder Bären, je nach Richtung der Preisbewegung. Wenn eine vordefinierte Anzahl von Punkten erreicht ist, wird eine Position eröffnet. Der Expert Advisor verwendet durchschnittlich gewichtete Stop-Loss-, Take-Profit-, Breakeven- und Trailing-Stop-Level. Parameter PriceMove - An
Butterfly Platinum
Volodymyr Hrybachov
1 (2)
Experten
Dieser Expert Advisor ist für ein effektives Anlagemanagement und den mittelfristigen Handel konzipiert. Anders als die übliche Version von Butterfly beginnt er zu arbeiten, wenn die erforderliche Mindestanzahl von High/Low-Balken innerhalb der festgelegten Preisspanne liegt. Die Strategie basiert auf der Annahme, dass der Markt mehrere Male in die entgegengesetzte Richtung abprallt, bevor die großen Gebote erfüllt sind. Verwenden Sie keine Martingale-, Grid- und andere risikoreiche Handelsstrat
Snop
Volodymyr Hrybachov
Experten
Die Expert Advisor-Strategie basiert auf dem Durchbruch des gleitenden Durchschnittskanals. VSP ist für einen einwandfreien Betrieb erforderlich, die empfohlene Mindesteinlage beträgt 1000 Einheiten der Basiswährung. Der EA soll auf M5-H1 von hochliquiden Währungspaaren mit geringem Spread/Kommission (z.B. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP und EURCHF) eingesetzt werden. Merkmale Der EA verfügt über einen prädiktiven Algorithmus, der auf Preismustern sowie Sto
Super Trader EA
Volodymyr Hrybachov
Experten
Vollautomatischer Advisor mit einem fortschrittlichen Gitteralgorithmus und einer Funktion zum Schutz vor erhöhter Volatilität während der Veröffentlichung von Nachrichten. Der Advisor sucht nach voraussichtlichen Umkehr-/Fortsetzungsniveaus in einer engen Preisspanne (das vorgeschlagene neue Unterstützungs-/Widerstandsniveau) auf der Grundlage früherer Bewegungen. Wendet unsichtbar für den Broker dynamische Ebenen der Einstellung neuer Aufträge, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop. Wenn S
Insider Trading
Volodymyr Hrybachov
Experten
Arbitrage-Nachrichten-Handels-EA. Arbeitet mit einer benutzerdefinierten Abweichung vom Preis während der Nachrichtenveröffentlichung (optional). Der Handel wird eröffnet, wenn der schnelle Broker dem langsamen Broker um die angegebene Anzahl von Punkten voraus ist. Die Geschäfte werden nach der Richtung der Preisbewegung des schnellen Brokers eröffnet, funktioniert sowohl während der Nachrichtenveröffentlichung als auch ohne den Nachrichtenfilter. Der Nachrichtenfilter bestimmt automatisch die
Joker System Stable
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Experten
Neue Version des Semi-Scaler Multicurrency Expert Advisors, der eine fortschrittliche adaptive Handelsstrategie verwendet, die auf einem Positions-Averaging basiert. Er verwendet eine völlig andere Strategie für Markteintritte. Die neue Version verfügt über eine neue Funktion - Gesamt-Trailing-Stop der eröffneten Positionen nach Eigenkapital in der Depotwährung oder als Prozentsatz des Gewinns. Ein virtueller Trailing-Stop kann auf den ersten eröffneten Handel angewendet werden. Ein Stop-Loss ka
Invest System
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dieser Scalper Expert Advisor verwendet sofortige Ausführung schwebender Aufträge. Kein Raster und Martingal. Jeder Handel ist durch einen engen Stop-Loss geschützt. Er ist für 4-5-stellige Notierungen ausgelegt. Der EA wird für den Einsatz auf EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP, und EURCHF empfohlen. VPS ist für einen einwandfreien Betrieb erforderlich, die Mindesteinlage beträgt 100 Einheiten der Basiswährung. Zeitrahmen - von M15 bis H4. Optimierungs-Tipp!
Mower
Volodymyr Hrybachov
Experten
Die Strategie basiert auf meiner eigenen Vorlage, sie nutzt den Stochastik-Indikator. Sie kauft, wenn die Linien unter einem vorgegebenen Niveau liegen und die Signallinie die Hauptlinie nach oben kreuzt; sie verkauft, wenn die Linien über einem vorgegebenen Niveau liegen und die Signallinie die Hauptlinie nach unten kreuzt. Der EA wurde für vier- und fünfstellige Notierungen angepasst. Ein VPS-Server wird empfohlen. Bevor Sie den EA auf einem realen Handelskonto starten, empfehle ich Ihnen, sei
Grid and MA
Volodymyr Hrybachov
5 (3)
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er bietet mehrere Handelsstrategien, die auf gleitenden Durchschnitten basieren. Er arbeitet mit Open-Bar-Kursen im Minutentakt. Virtueller Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Saldos festgelegt werden. Je nach den Einstellungen können verschiedene Aufträge zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das O
Unicorn
Volodymyr Hrybachov
Experten
Die Strategie basiert auf der Arbeit mit dem Kanal, der aus dem gewichteten Durchschnitt der OHC- und OLC-Preise gebildet wird. Eingaben werden automatisch sowohl für einen Durchbruch als auch für einen Rollback durchgeführt. Der EA arbeitet mit den Eröffnungskursen eines neuen Balkens, so dass die Test-/Optimierungsergebnisse dem realen Handel so nahe wie möglich kommen. Er wendet dynamische Levels an, um neue Orders, Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop für einen Broker unsichtbar zu setz
Start of Movement
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein automatisierter Forex Expert Advisor. Das System basiert auf dem Handel in möglichen flachen Emergenzzonen. Der EA verfügt über einen eingebauten Algorithmus zur Vorhersage von Preisbewegungen, der es dem EA ermöglicht, eine Entscheidung über die Eröffnung von Durchschnittsaufträgen oder die Skalierung einer offenen Position zu treffen. Abhängig von den Parametern arbeitet er mit schwebenden (Stop, Limit) oder Markt-Orders. Um Risiken zu diversifizieren, arbeitet der Expert Advisor
Auswahl:
Andreww007
41
Andreww007 2023.07.24 01:09 
 

what I bough is different from what is in the video, and has gone to close open trades that made me lose over 5000, i installed it in only one chat,

Volodymyr Hrybachov
60737
Antwort vom Entwickler Volodymyr Hrybachov 2023.07.24 01:13
Most likely you have installed the bot on several charts, which should not be done. the bot is installed only on one pair, but works with all of them. I am sure that you made mistakes during installation
Александр Москаленко
36
Александр Москаленко 2023.07.04 15:45 
 

great speed open orders, simle settings, I want to see support for all tickets in the future (metal, energy and other). Good product!

atre00
61
atre00 2023.07.03 06:19 
 

Works perfectly..!

ericsc
19
ericsc 2023.06.27 17:52 
 

The tool works very well. I recommend!

Mr Twatchai Tangutairuang
244
Mr Twatchai Tangutairuang 2023.06.25 17:36 
 

The tool work great than any other seller. Thank you.

AM Mulyono
67
AM Mulyono 2023.06.06 12:18 
 

Please advice few question from me: - When I attached this copier, manual position will be closed immediately - I can't do modify the copier when it already attached to the chart, if there is any possibility can do modifying when already attached?

Volodymyr Hrybachov
60737
Antwort vom Entwickler Volodymyr Hrybachov 2023.06.06 12:26
You can make changes when it is enabled
Tigon 89
89
Tigon 89 2023.05.06 05:34 
 

EA I LIKE VERY MUCH ...

369517
591
369517 2023.05.03 19:58 
 

Tradecopier MT4 works well after one day. Copying between MT4 and MT5 I did not try yet.

kenelb
101
kenelb 2023.04.25 04:08 
 

The EA does the jobs the way that I wanted it to do. It is so simple that any beginner can use it. Excellent!

tsaforex
72
tsaforex 2023.04.17 15:35 
 

Good product, works well with MT4 and MT5. Copies the trade with ease.

Baskoro Nugroho
280
Baskoro Nugroho 2023.04.11 05:14 
 

seems to work great and also buy one get two :)

15102147
126
15102147 2023.04.09 16:04 
 

good copier for this price for mt4 and mt5.thank you

Mr Aekarach Seetee
168
Mr Aekarach Seetee 2023.04.07 04:38 
 

Excellent product & support, highly recommended.

kj3uby9hjO
40
kj3uby9hjO 2023.02.28 21:47 
 

Excellent copier. I have been using this software for a long time. Very satisfied.Thanks to the author.

honeysingh
165
honeysingh 2022.12.14 22:53 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

giulio maver
754
giulio maver 2022.12.10 18:44 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Joachim Faul
207
Joachim Faul 2022.11.30 15:52 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ruben Hoekman
82
Ruben Hoekman 2022.11.24 08:11 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Nicolegieven
132
Nicolegieven 2022.10.26 10:07 
 

Best copier I bought for MT4 (Copy Trader ). Could you send to me a bonus the MT5 version, please?

Volodymyr Hrybachov
60737
Antwort vom Entwickler Volodymyr Hrybachov 2022.10.29 17:15
Thank you for your feedback
eppk alaa
521
eppk alaa 2022.10.23 13:13 
 

A great tool that works as described from a very responsive author highly recommended

Volodymyr Hrybachov
60737
Antwort vom Entwickler Volodymyr Hrybachov 2022.10.29 17:15
Thank you for your feedback
12
Antwort auf eine Rezension