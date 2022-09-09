Trade Copier for MT4

O programa permite copiar facilmente transações entre MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5) em qualquer direção. O programa foi projetado para funcionar em "Windows PC" e "Windows VPS".

Qualquer tipo de cópia está disponível





MT4 - MT4

MT5 - MT5

MT5 - MT4

MT4 - MT5 *The copier works only on forex and only with currency pairs





*duas versões do produto Trade Copier para MT4 + Trade Copier para MT5 são necessárias para copiar entre os terminais MT4 - MT5.





Parâmetros:





WORKING_MODE - modo de operação, recepção ou transmissão do sinal;









FILE_ID - enter the file name identifier, for example 12345;









PREFIX_SYMBOL, SUFFIX_SYMBOL - prefixo e sufixo do símbolo, se disponível;





COPY_POSITIONS - quais ordens copiar;





MAGIC_NUMBER - com qual número mágico copiar pedidos, em = -1 todos os pedidos são copiados;





ONLY_NEW_TRADE - se verdadeiro, apenas novos pedidos serão copiados;





REVERSE_COPY - cópia reversa, por exemplo, abra SELL em vez de BUY;





LOT_MULTIPLIER - coeficiente de cópia do volume da conta PROVIDER, quando = 0, copia com o lote especificado em FIXED_LOT;





PLUS_LOT, MINUS_LOT - lote positivo e negativo;





MAXIMUM_LOT - lote máximo;





FIXED_LOT - lote fixo;





SYNCHRONIZE_STOPS - se verdadeiro, o fechamento da ordem, os níveis de TP e SL serão sincronizados com a conta do FORNECEDOR;





STOPLOSS, TAKEPROFIT - define os próprios níveis de TP e SL se SYNCHRONIZE_STOPS = false;















