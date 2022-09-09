Trade Copier for MT4

Il programma ti consente di copiare facilmente le transazioni tra MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5) in qualsiasi direzione. Il programma è progettato per funzionare su "PC Windows" e "Windows VPS".
È disponibile qualsiasi tipo di copia
MT4 - MT4
MT5 - MT5
MT5 - MT4
MT4 - MT5
*The copier works only on forex and only with currency pairs
*per la copia tra terminali MT4 - MT5 sono necessarie due versioni del prodotto Trade Copier per MT4 + Trade Copier per MT5.
Parametri:
WORKING_MODE - modalità di funzionamento, ricezione o trasmissione del segnale;
FILE_ID - enter the file name identifier, for example 12345;
PREFIX_SYMBOL, SUFFIX_SYMBOL - prefisso e suffisso del simbolo se disponibile;
COPY_POSITIONS - quali ordini copiare;
MAGIC_NUMBER - con quale numero magico copiare gli ordini, a = -1 vengono copiati tutti gli ordini;
ONLY_NEW_TRADE - se true, verranno copiati solo i nuovi ordini;
REVERSE_COPY - copia inversa, ad esempio, apri VENDITA invece di ACQUISTA;
LOT_MULTIPLIER - coefficiente di copia del volume dal conto FORNITORE, quando = 0, copie con il lotto specificato in FIXED_LOT;
PLUS_LOT, MINUS_LOT - lotto più e meno;
MAXIMUM_LOT - lotto massimo;
FIXED_LOT - lotto fisso;
SYNCHRONIZE_STOPS - se true, la chiusura dell'ordine, i livelli TP e SL verranno sincronizzati con l'account PROVIDER;
STOPLOSS, TAKEPROFIT - imposta i propri livelli TP e SL se SYNCHRONIZE_STOPS = false;
great speed open orders, simle settings, I want to see support for all tickets in the future (metal, energy and other). Good product!