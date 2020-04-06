MITH Gold Hunter - La Estrategia del Rey de los Jueves

MITH (Made In Thailand) presenta un sistema de trading algorítmico profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15. A diferencia de los EAs tradicionales que operan a ciegas todos los días, MITH utiliza una lógica estadística de "Filtrado Inteligente de Días" para cazar sólo durante los períodos de alta probabilidad.

Estrategia real, sin trucos: Este EA se basa en la lógica de Volatility Breakout. NO utiliza métodos peligrosos como Martingala, Rejilla o Arbitraje. Cada operación está protegida por un Stop Loss.

⭐️ Características Clave Únicas

La Lógica del "Rey Jueves": Basado en datos históricos, el jueves es a menudo el día de tendencia más fuerte para el Oro. El EA aumenta automáticamente el riesgo (Modo Agresivo) los jueves para maximizar los beneficios mientras mantiene el riesgo normal el resto de días. Filtrado inteligente de días: El sistema omite automáticamente la operativa en días volátiles o agitados (normalmente miércoles y viernes) para preservar el capital y evitar pérdidas innecesarias. Filtro nativo de noticias: Protección integrada contra noticias de alto impacto en USD. No requiere complicadas configuraciones de URL o DLL - funciona directamente usando el calendario de MT5. Triple capa de seguridad: Hard Stop Loss: Cada operación tiene un SL fijo.

Seguimiento dinámico: Bloquea los beneficios a medida que el precio se mueve a su favor.

Protección diaria de la equidad: Detiene la operación inmediatamente si se alcanza el límite de pérdida diario. Auto-Compounding: El tamaño del lote crece automáticamente con el saldo de tu cuenta, permitiendo un crecimiento exponencial.

Recomendaciones

Símbolo: XAUUSD (Oro) solamente.

Marco temporal: M15.

Tipo de cuenta: Se recomiendan las cuentas ECN, Raw o Low Spread.

Saldo Mínimo: 💎 Recomendado para Bajo Riesgo (Modo Seguro): - Depósito Mínimo: $2,000+ (Cuenta Estándar) - Configuración de Riesgo: Configurar 'InpNormalRisk' = 1.0% - 2.0% - Esto permite al EA soportar la volatilidad del mercado de forma segura.

🔥 Mínimo para Crecimiento Agresivo: - Depósito Mínimo: $500 - $1,000 - Advertencia: La configuración de alto riesgo en un saldo pequeño puede conducir a una alta reducción. Por favor, utilice una gestión cuidadosa del riesgo.

🛡️ Para Cuentas Pequeñas (Mejor para Pruebas): - Muy recomendable: Cuenta CENT - Depósito Mínimo: $100 (10,000 USC) - Tamaño de Lote: Comience con 0.01 o AutoLot habilitado.

- Depósito Mínimo: $2,000+ (Cuenta Estándar) - Configuración de Riesgo: Configurar 'InpNormalRisk' = 1.0% - 2.0% - Esto permite al EA soportar la volatilidad del mercado de forma segura. $500 - $1,000 - Advertencia: La configuración de alto riesgo en un saldo pequeño puede conducir a una alta reducción. Por favor, utilice una gestión cuidadosa del riesgo. Cuenta CENT - Depósito Mínimo: $100 (10,000 USC) - Tamaño de Lote: Comience con 0.01 o AutoLot habilitado. VPS: Recomendado para un funcionamiento estable 24/5.

Parámetros de Entrada

1. Configuración del tiempo de la estrategia

InpBoxStart: Hora de inicio para monitorear el rango de precios (Hora del Servidor, Predeterminado: 6).

InpBoxEnd: Hora final del rango. Las rupturas se negocian después de esta hora (Predeterminado: 10).

InpEntryEnd: El EA dejará de abrir nuevas operaciones después de esta hora (Predeterminado: 15).

InpCloseHour: Fuerza el cierre de todas las operaciones a esta hora (Predeterminado: 22).

2. Gestión inteligente del dinero

InpUseAutoLot: Establecer en true para habilitar el cálculo automático del tamaño del lote basado en el riesgo.

InpNormalRisk: Porcentaje de riesgo por operación para lunes y martes (Por defecto: 5.0).

InpThuRisk: Porcentaje de riesgo para el jueves (Día del Rey). Suele ser más alto (Por defecto: 8,0).

InpFixedLot: Tamaño de lote manual si AutoLot es falso.

3. Gestión de beneficios

InpUsePartialClose: Habilita la toma de beneficios parcial.

InpPartialTrigger: Distancia en puntos para activar el cierre parcial (Por defecto: 250).

InpPartialPercent: Porcentaje del tamaño del lote a cerrar (Por defecto: 30.0).

4. Objetivos y límites

InpUseDailyTarget: Habilita el objetivo de beneficio diario.

InpDailyTargetPct: Objetivo de beneficio como porcentaje del saldo inicial diario (Por defecto: 15.0).

InpUseDailyLimit: Habilita la protección diaria contra pérdidas.

InpMaxDailyLoss: Pérdida máxima permitida por día como porcentaje (Por defecto: 20.0).

5. Ajustes de operación

InpStopLoss: Stop Loss fijo en puntos (Por defecto: 350).

InpTakeProfit: Take Profit máximo en puntos (Por defecto: 2500).

6. Gestión de operaciones

InpUseBreakeven: Mueve el Stop Loss al punto de equilibrio cuando se alcanza el beneficio.

InpUseATRTrail: Habilita el Trailing Stop basado en la Volatilidad (ATR).

InpATRMultiplier: Multiplicador para la distancia del Trailing Stop (Por defecto: 2,5).

8. Filtro de Noticias