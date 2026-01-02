Index Runner - Asesor Experto en Reversión a la Media

Index Runner es un Asesor Experto de reversión a la media disciplinado y basado en reglas, diseñado específicamente para los índices de renta variable de EE.UU., con especial atención al NAS100 y US500.

Explota las dislocaciones temporales del mercado utilizando el agotamiento del momentum diario, el filtrado de la tendencia estructural y las salidas basadas en el tiempo.

Esto no es un scalper.

Esto no es una martingala.

Esto es un operador de índices controlado estadísticamente.

Lógica de negociación

IndexRunner opera en gráficos intradía (M15-H1) mientras utiliza señales de marco de tiempo diario para robustez y reducción de ruido.

Condiciones de entrada

El RSI diario detecta condiciones profundas de sobreventa

Filtro de tendencia LWMA de 200 periodos opcional

Sesgo a largo plazo alineado con el crecimiento estructural del índice

Límite estricto de posiciones

Condiciones de salida

Salida por reversión a la media del RSI diario

Salida basada en el tiempo

Trailing stop opcional basado en ATR

Liquidación total de la posición en la señal de salida

El sistema es intencionadamente sencillo, estable y resistente al ajuste de curvas.

Gestión del riesgo y del dinero

Tamaño de posición basado en lote fijo o factor de riesgo

Riesgo calibrado para 1,0 lote de referencia

Sin rejilla, sin martingala, sin promediado de posiciones

Lógica totalmente independiente del intermediario

Estos resultados de backtest se obtuvieron sin sobreoptimización, utilizando un único símbolo y una exposición conservadora.

Mercados soportados

NAS100

US500

Plazos admitidos

M15

M30

H1

Para quién es este EA

Operadores centrados en índices, no en el ruido de Forex

Usuarios que valoran el control del drawdown por encima de la frecuencia de las operaciones

Operadores de cartera que buscan exposición a índices de renta variable no correlacionados

Profesionales que entienden que la simplicidad escala

Para quién NO es este AE

Scalpers

Usuarios de Martingala

Apostadores de alta frecuencia

Operadores que esperan una acción diaria

Precio

Esta es una herramienta profesional con un precio acorde.

Si la sensibilidad al precio es importante, este EA no es para usted.

Notas finales

Diseñado para MetaTrader 5

Código limpio, legible y extensible

Totalmente automatizado

Sin DLLs, sin dependencias externas

IndexRunner hace una cosa bien:

Espera, golpea cuando las condiciones se alinean, y sale sin emoción.