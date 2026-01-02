Index Runner

Index Runner - Asesor Experto en Reversión a la Media

Index Runner es un Asesor Experto de reversión a la media disciplinado y basado en reglas, diseñado específicamente para los índices de renta variable de EE.UU., con especial atención al NAS100 y US500.
Explota las dislocaciones temporales del mercado utilizando el agotamiento del momentum diario, el filtrado de la tendencia estructural y las salidas basadas en el tiempo.

Esto no es un scalper.
Esto no es una martingala.
Esto es un operador de índices controlado estadísticamente.

Lógica de negociación

IndexRunner opera en gráficos intradía (M15-H1) mientras utiliza señales de marco de tiempo diario para robustez y reducción de ruido.

Condiciones de entrada

  • El RSI diario detecta condiciones profundas de sobreventa

  • Filtro de tendencia LWMA de 200 periodos opcional

  • Sesgo a largo plazo alineado con el crecimiento estructural del índice

  • Límite estricto de posiciones

Condiciones de salida

  • Salida por reversión a la media del RSI diario

  • Salida basada en el tiempo

  • Trailing stop opcional basado en ATR

  • Liquidación total de la posición en la señal de salida

El sistema es intencionadamente sencillo, estable y resistente al ajuste de curvas.

Gestión del riesgo y del dinero

  • Tamaño de posición basado en lote fijo o factor de riesgo

  • Riesgo calibrado para 1,0 lote de referencia

  • Sin rejilla, sin martingala, sin promediado de posiciones

  • Lógica totalmente independiente del intermediario

Estos resultados de backtest se obtuvieron sin sobreoptimización, utilizando un único símbolo y una exposición conservadora.

Mercados soportados

  • NAS100

  • US500

Plazos admitidos

  • M15

  • M30

  • H1

Para quién es este EA

  • Operadores centrados en índices, no en el ruido de Forex

  • Usuarios que valoran el control del drawdown por encima de la frecuencia de las operaciones

  • Operadores de cartera que buscan exposición a índices de renta variable no correlacionados

  • Profesionales que entienden que la simplicidad escala

Para quién NO es este AE

  • Scalpers

  • Usuarios de Martingala

  • Apostadores de alta frecuencia

  • Operadores que esperan una acción diaria

Precio

Esta es una herramienta profesional con un precio acorde.
Si la sensibilidad al precio es importante, este EA no es para usted.

Notas finales

  • Diseñado para MetaTrader 5

  • Código limpio, legible y extensible

  • Totalmente automatizado

  • Sin DLLs, sin dependencias externas

IndexRunner hace una cosa bien:

Espera, golpea cuando las condiciones se alinean, y sale sin emoción.


