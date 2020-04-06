Smairt order11
- Asesores Expertos
- Anirut Pakmai
- Versión: 1.20
- Actualizado: 24 noviembre 2025
- Activaciones: 5
"Deja que el sistema analice - TÚ tomas la decisión final".
SM(ai)RT ORDER 1.1 es un Asistente Inteligente de Operaciones Semi-Automatizado para MetaTrader 5.
Diseñado para operadores que desean un análisis preciso, una ejecución rápida y un control total, combina:
🧠 Lógica inspirada en IA + Toma de decisiones humana + Diseño modular del sistema.
El EA analiza continuamente las condiciones del mercado, genera señales de comercio, gestiona el riesgo, y le avisa en tiempo real - mientras que usted sigue siendo el que toma la decisión final.
Ideal para Scalping, Intradía, y trading de precisión estilo TIC.Características técnicas principales
Sistema EMA dinámico
Ajusta automáticamente los periodos de EMA en función del comportamiento del marco temporal (optimizado para scalping M1/M5).
Filtrado de zona media RSI 45/55
Filtra las señales débiles durante las zonas laterales o de transición (una alternativa más inteligente a los anticuados conceptos OB/OS).
✓ Confirmación de tendencia MACD + ADX
Confirma la dirección de la tendencia antes de generar señales de COMPRA/VENTA.
ADX > 20 marca automáticamente entornos de tendencia.
✓ Análisis SuperTrend
Uno de los indicadores de seguimiento de tendencias más populares - integrado como parte del motor de decisión.
✓ Filtro de tiempo ICT KillZone
Establece ventanas de trading exactas basadas en la lógica ICT/Session/Killzone.
Opere sólo en los períodos de mercado más potentes.
✓ Filtro de noticias de alto impacto
Pausa automáticamente la negociación en torno a eventos noticiosos y alerta al operador.
Sistema modular de indicadores
Cada módulo puede activarse y desactivarse de forma independiente.
Flexible, actualizable y ampliable.
✓ 100% Construido para MetaTrader 5🧩 MÓDULOS SM(ai)RT
🟩 COMPRA INTELIGENTE / VENTA INTELIGENTE
Motor de autoejecución basado en la confluencia de indicadores filtrados.
Dispara operaciones sólo cuando las confirmaciones coinciden con el modo seleccionado (AUTO / STRICT).
También puede activar manualmente COMPRA AHORA / VENTA AHORA desde el panel.
🟦 SMART EXIT - Cierre inteligente de operaciones
Detecta automáticamente las condiciones de reversión y sale en las zonas óptimas de precios.
Protege los beneficios con un drawdown mínimo.
Integración opcional de Smart TP para una gestión precisa de los beneficios.
🟨 SMART TP (Auto Take Profit)
Cierre todas las posiciones cuando el beneficio total alcance su objetivo.
Establezca el objetivo en USD y el EA controlará el beneficio al cierre de la vela - Cierre automático de todas las operaciones - Envío de notificación.
Perfecto para scalpers y day traders.
MODO SCALPING
Modo de optimización especial para el trading a corto plazo:
-
Utiliza SL dinámico basado en SuperTrend
-
Ejecución rápida
-
Ventana de riesgo compacta
-
Centrado en la precisión
-
Establezca el número máximo de órdenes
-
Definir Stop Loss por orden (basado en USD)
-
Cálculo automático de la relación riesgo-recompensa
-
TP/SL dinámico basado en el tamaño del lote y el precio del instrumento
-
Lógica de gestión monetaria de nivel profesional
|Modo
|Condición
|Mejor para
|AUTO
|La mayoría de los indicadores están de acuerdo (≥ 50%)
|Scalping, negociación rápida
|ESTRICTO
|Todos los indicadores activos deben apuntar en la misma dirección
|Operadores de tendencia, alta precisión
Recibe en tiempo real:
✔ Alertas de compra/venta
✔ Confirmaciones de señales
✔ Alertas Auto-TP
✔ Avisos de noticias
✔ Notificaciones Push a MT5 Mobile
La interfaz utiliza un Smart Panel mínimo y limpio: todas las funciones son visibles con un solo clic.