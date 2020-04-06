Smairt order11

"Deja que el sistema analice - TÚ tomas la decisión final".

SM(ai)RT ORDER 1.1 es un Asistente Inteligente de Operaciones Semi-Automatizado para MetaTrader 5.

Diseñado para operadores que desean un análisis preciso, una ejecución rápida y un control total, combina:

🧠 Lógica inspirada en IA + Toma de decisiones humana + Diseño modular del sistema.

El EA analiza continuamente las condiciones del mercado, genera señales de comercio, gestiona el riesgo, y le avisa en tiempo real - mientras que usted sigue siendo el que toma la decisión final.

Ideal para Scalping, Intradía, y trading de precisión estilo TIC.

Sistema EMA dinámico

Ajusta automáticamente los periodos de EMA en función del comportamiento del marco temporal (optimizado para scalping M1/M5).

Filtrado de zona media RSI 45/55

Filtra las señales débiles durante las zonas laterales o de transición (una alternativa más inteligente a los anticuados conceptos OB/OS).

✓ Confirmación de tendencia MACD + ADX

Confirma la dirección de la tendencia antes de generar señales de COMPRA/VENTA.

ADX > 20 marca automáticamente entornos de tendencia.

✓ Análisis SuperTrend

Uno de los indicadores de seguimiento de tendencias más populares - integrado como parte del motor de decisión.

✓ Filtro de tiempo ICT KillZone

Establece ventanas de trading exactas basadas en la lógica ICT/Session/Killzone.

Opere sólo en los períodos de mercado más potentes.

✓ Filtro de noticias de alto impacto

Pausa automáticamente la negociación en torno a eventos noticiosos y alerta al operador.

Sistema modular de indicadores

Cada módulo puede activarse y desactivarse de forma independiente.

Flexible, actualizable y ampliable.

✓ 100% Construido para MetaTrader 5

🟩 COMPRA INTELIGENTE / VENTA INTELIGENTE

Motor de autoejecución basado en la confluencia de indicadores filtrados.

Dispara operaciones sólo cuando las confirmaciones coinciden con el modo seleccionado (AUTO / STRICT).

También puede activar manualmente COMPRA AHORA / VENTA AHORA desde el panel.

🟦 SMART EXIT - Cierre inteligente de operaciones

Detecta automáticamente las condiciones de reversión y sale en las zonas óptimas de precios.

Protege los beneficios con un drawdown mínimo.

Integración opcional de Smart TP para una gestión precisa de los beneficios.

🟨 SMART TP (Auto Take Profit)

Cierre todas las posiciones cuando el beneficio total alcance su objetivo.

Establezca el objetivo en USD y el EA controlará el beneficio al cierre de la vela - Cierre automático de todas las operaciones - Envío de notificación.

Perfecto para scalpers y day traders.

MODO SCALPING

Modo de optimización especial para el trading a corto plazo:

Utiliza SL dinámico basado en SuperTrend

Ejecución rápida

Ventana de riesgo compacta

Centrado en la precisión

Establezca el número máximo de órdenes

Definir Stop Loss por orden (basado en USD)

Cálculo automático de la relación riesgo-recompensa

TP/SL dinámico basado en el tamaño del lote y el precio del instrumento

Lógica de gestión monetaria de nivel profesional

Modo Condición Mejor para AUTO La mayoría de los indicadores están de acuerdo (≥ 50%) Scalping, negociación rápida ESTRICTO Todos los indicadores activos deben apuntar en la misma dirección Operadores de tendencia, alta precisión

💹 S

Recibe en tiempo real:

✔ Alertas de compra/venta

✔ Confirmaciones de señales

✔ Alertas Auto-TP

✔ Avisos de noticias

✔ Notificaciones Push a MT5 Mobile

La interfaz utiliza un Smart Panel mínimo y limpio: todas las funciones son visibles con un solo clic.