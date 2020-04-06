Smairt order11

SM{ai}RT ORDER 1.1 - MT5 EA (Sistema de Trading Semi-Automatizado)

"Deja que el sistema analice - TÚ tomas la decisión final".

SM(ai)RT ORDER 1.1 es un Asistente Inteligente de Operaciones Semi-Automatizado para MetaTrader 5.
Diseñado para operadores que desean un análisis preciso, una ejecución rápida y un control total, combina:

🧠 Lógica inspirada en IA + Toma de decisiones humana + Diseño modular del sistema.

El EA analiza continuamente las condiciones del mercado, genera señales de comercio, gestiona el riesgo, y le avisa en tiempo real - mientras que usted sigue siendo el que toma la decisión final.

Ideal para Scalping, Intradía, y trading de precisión estilo TIC.

Características técnicas principales

Sistema EMA dinámico

Ajusta automáticamente los periodos de EMA en función del comportamiento del marco temporal (optimizado para scalping M1/M5).

Filtrado de zona media RSI 45/55

Filtra las señales débiles durante las zonas laterales o de transición (una alternativa más inteligente a los anticuados conceptos OB/OS).

✓ Confirmación de tendencia MACD + ADX

Confirma la dirección de la tendencia antes de generar señales de COMPRA/VENTA.
ADX > 20 marca automáticamente entornos de tendencia.

✓ Análisis SuperTrend

Uno de los indicadores de seguimiento de tendencias más populares - integrado como parte del motor de decisión.

✓ Filtro de tiempo ICT KillZone

Establece ventanas de trading exactas basadas en la lógica ICT/Session/Killzone.
Opere sólo en los períodos de mercado más potentes.

✓ Filtro de noticias de alto impacto

Pausa automáticamente la negociación en torno a eventos noticiosos y alerta al operador.

Sistema modular de indicadores

Cada módulo puede activarse y desactivarse de forma independiente.
Flexible, actualizable y ampliable.

✓ 100% Construido para MetaTrader 5

🧩 MÓDULOS SM(ai)RT

🟩 COMPRA INTELIGENTE / VENTA INTELIGENTE

Motor de autoejecución basado en la confluencia de indicadores filtrados.
Dispara operaciones sólo cuando las confirmaciones coinciden con el modo seleccionado (AUTO / STRICT).

También puede activar manualmente COMPRA AHORA / VENTA AHORA desde el panel.

🟦 SMART EXIT - Cierre inteligente de operaciones

Detecta automáticamente las condiciones de reversión y sale en las zonas óptimas de precios.
Protege los beneficios con un drawdown mínimo.

Integración opcional de Smart TP para una gestión precisa de los beneficios.

🟨 SMART TP (Auto Take Profit)

Cierre todas las posiciones cuando el beneficio total alcance su objetivo.
Establezca el objetivo en USD y el EA controlará el beneficio al cierre de la vela - Cierre automático de todas las operaciones - Envío de notificación.

Perfecto para scalpers y day traders.

MODO SCALPING

Modo de optimización especial para el trading a corto plazo:

  • Utiliza SL dinámico basado en SuperTrend

  • Ejecución rápida

  • Ventana de riesgo compacta

  • Centrado en la precisión

💹 S istema avanzado de gestión del riesgo

  • Establezca el número máximo de órdenes

  • Definir Stop Loss por orden (basado en USD)

  • Cálculo automático de la relación riesgo-recompensa

  • TP/SL dinámico basado en el tamaño del lote y el precio del instrumento

  • Lógica de gestión monetaria de nivel profesional

🧠 Modos del algoritmo
Modo Condición Mejor para
AUTO La mayoría de los indicadores están de acuerdo (≥ 50%) Scalping, negociación rápida
ESTRICTO Todos los indicadores activos deben apuntar en la misma dirección Operadores de tendencia, alta precisión
📲 Sistema de notificación inteligente

Recibe en tiempo real:

✔ Alertas de compra/venta
✔ Confirmaciones de señales
✔ Alertas Auto-TP
✔ Avisos de noticias
✔ Notificaciones Push a MT5 Mobile

La interfaz utiliza un Smart Panel mínimo y limpio: todas las funciones son visibles con un solo clic.


