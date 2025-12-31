GOLDEN HEDGE EA es un sofisticado Asesor Experto multi-estrategia diseñado para operar en Forex y Oro en MetaTrader 4. Este EA combina el seguimiento de tendencias, la negociación de rangos, las estrategias de retroceso y la detección de retrocesos en un único sistema de negociación integral. Con su avanzado enfoque de múltiples capas y la gestión de riesgos incorporada, su objetivo es sacar provecho de las diversas condiciones del mercado al tiempo que proporciona una sólida protección a través de sus capacidades de cobertura.

Características principales

Sistema de negociación multiestrategia Negociación tendencial: Identifica y sigue las tendencias del mercado

Negociación de rangos: Capitaliza en condiciones de mercado laterales

Estrategia de retroceso: Entra en operaciones durante retrocesos temporales de los precios

Detección de retrocesos: Identifica oportunidades de cambio de tendencia

Sistema inteligente de gestión de posiciones: Sistema de entrada multinivel con progresión geométrica de lotes

Cálculo dinámico de lotes: Dimensionamiento de posiciones basado en el riesgo o lotes fijos

Sistema de números mágicos múltiples: Números mágicos independientes para cada tipo de estrategia

Trailing Stops automáticos: Ajuste dinámico del stop-loss en función de los niveles de beneficios

Gestión avanzada del riesgo Control del riesgo basado en el porcentaje: Porcentaje de riesgo configurable por operación (por defecto 15%)

Cálculo automático de lotes: Basado en el saldo de la cuenta y los parámetros de riesgo

Protección contra pérdidas máximas: Protección integrada contra pérdidas excesivas

Ajustes específicos por símbolo: Parámetros diferentes para los pares de divisas y el oro (XAU)

Herramientas de análisis de mercado Niveles dinámicos de soporte/resistencia: Niveles de precios calculados automáticamente

Detección de la fuerza de la tendencia: Identifica la dirección de la tendencia y el impulso

Detección de la hora de la sesión: Reconoce las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York

Cálculo de puntos pivote: Niveles de pivote diarios para la toma de decisiones comerciales

Interfaz fácil de usar Panel de control visual: Botones en el gráfico para control manual

Estadísticas en tiempo real: Visualización de posiciones abiertas, beneficios y métricas de la cuenta

Operaciones con un solo clic: Funciones Comprar/Vender, Cerrar todo, Modificar y Borrar

Colores personalizables: Personalización visual para una mayor claridad de los gráficos

NOTA IMPORTANTE: Antes de Probar o de Operar en Directo o Demo - (Desactivar/Cambiar a Falso) ENABLETICKFAST = False;

Parámetros de negociación Ajustes básicos: Trend Stop % (ps): 0.8% - Detección de inversión de tendencia

Rango Stop % (rs): 0,4% - Detección de ruptura de rango

Pullback Stop % (rbs): 0,2% - Niveles de entrada de retroceso

Tope de retroceso % (pbs): 0,1% - Identificación de retrocesos

Tope alto/bajo % (hcs/lcs): 0,05%/0,025% - Detección de niveles extremos

Valores predeterminados específicos de cada símbolo: Para pares de divisas:

Gap: 10 pips

Stop Loss: 20 pips

Take Profit: 40 pips

Trailing Stop: 10 pips

Para Oro (XAU):

Gap: 100 pips

Stop Loss: 200 pips

Take Profit: 400 pips

Trailing Stop: 100 pips

Gestión de Riesgo: Risk MM: Activar/Desactivar gestión monetaria basada en riesgo

Porcentaje de riesgo: 15% (configurable)

Pips de paso de rejilla: 15 pips entre niveles de rejilla

Vencimiento de órdenes pendientes: 24 horas

Requisitos de instalación y configuración: Plataforma MetaTrader 4

Saldo mínimo de la cuenta: $100 (recomendado)

Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior

Instrumentos de negociación: Pares de divisas, XAUUSD (Oro)

Pasos para la instalación: Descargue el archivo GOLDEN_HEDGE_EA.mq4

Copiar a: MT4_Data_Folder/MQL4/Experts/

Reinicie MetaTrader 4

Adjuntar al gráfico deseado (se recomienda M15-H1)

Configure los parámetros según su tolerancia al riesgo

Configuración inicial: Configuración de la cuenta: Activar trading automático en MT4

Parámetros del EA: Ajustar el porcentaje de riesgo en función del tamaño de la cuenta

Selección de símbolos: Mejores resultados en EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

Marco temporal: M15, M30, H1 recomendado

Pruebas iniciales: Ejecutar en cuenta demo durante 2-4 semanas

Cómo funciona Lógica de trading: Análisis de Mercado: El EA analiza continuamente la acción del precio utilizando múltiples indicadores y niveles

Generación de señales: Identifica oportunidades de trading a través de cuatro tipos de estrategias

Evaluación del riesgo: Calcula el tamaño de posición adecuado en función del riesgo de la cuenta

Colocación de órdenes: Ejecuta operaciones con los niveles adecuados de stop-loss y take-profit.

Gestión de posiciones: Supervisa las operaciones abiertas y ajusta los stops según sea necesario.

Funcionamiento del sistema de cuadrícula: Coloca múltiples órdenes pendientes en niveles calculados

Utiliza la progresión geométrica para el tamaño de los lotes (1, 2, 4, 8...)

Cada nivel de rejilla tiene una gestión de riesgos independiente

Eliminación automática de órdenes una vez expirado el plazo

Mecanismo Trailing Stop: Se activa cuando la operación alcanza determinados umbrales de beneficios

Ajusta el stop-loss en función de los niveles de beneficios de la parrilla

Bloquea los beneficios al tiempo que permite un crecimiento continuo

Distancia de arrastre configurable

Rendimiento y optimización Ajustes recomendados: Conservador: Riesgo 5-10%, pasos de rejilla más pequeños

Moderado: Riesgo 10-15%, Configuración estándar

Agresivo: Riesgo del 15-20%, pasos de cuadrícula más grandes

Resultados de las pruebas retrospectivas: Mejor rendimiento: periodo 2018-2024

Mejores pares: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

Marco temporal óptimo: H1 para tendencia, M15 para scalping

Consejos para la gestión del dinero: Comience con un riesgo del 1-2% por operación

Utilice una cuenta demo durante el primer mes

Aumente gradualmente el riesgo a medida que gane confianza

Supervise el rendimiento semanalmente

Ajuste la configuración en función de la volatilidad del mercado

Características de seguridad Protecciones incorporadas: Detección de falta de conexión a Internet: Alertas si se pierde la conexión

Comprobación de permisos de negociación: Verifica los permisos de la cuenta

Supervisión del nivel de margen: Evita las llamadas de margen

Límites máximos de órdenes: Respeta los límites del broker

Gestión de errores: Sistema integral de recuperación de errores

Controles de riesgo: Límites máximos de tamaño de lote

Cumplimiento de la distancia mínima de parada

Protección del saldo de la cuenta

Límites de pérdidas diarios/semanales (configurables)

Soporte y actualizaciones incluidos Soporte: Manual de usuario detallado

Guía de optimización de parámetros

Actualizaciones periódicas para compatibilidad con MT4

Corrección de errores y mejoras

Política de actualizaciones: Actualizaciones gratuitas durante 12 meses

Actualizaciones de compatibilidad según sea necesario

Mejoras de rendimiento

Nuevas funciones

Descargo de responsabilidad Advertencia de riesgo: Las operaciones con divisas y CFD conllevan un riesgo significativo

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

Opere sólo con capital de riesgo que pueda permitirse perder

Este EA no garantiza beneficios

Uso recomendado: Utilizar primero en cuenta demo

Comience con una pequeña cuenta real

Supervise el rendimiento con regularidad

Ajuste la configuración en función de los resultados

Considere el asesoramiento profesional si es necesario

Especificaciones técnicas Plataforma: MetaTrader 4

Idioma: MQL4 MQL4

Versión: 1.00

Fecha de lanzamiento: 2025

Depósito mínimo: $100

Depósito recomendado: $500+

Frecuencia de actualización: Trimestral

Asistencia técnica: Email y documentación

Nota: Este EA está diseñado para operadores experimentados que entienden los riesgos del trading automatizado. Siempre pruebe a fondo en cuentas demo antes de ir en vivo. El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas financieras incurridas durante el uso de este software.

¡Feliz trading! 📈

Para el contacto de apoyo: Proporcionado con la compra