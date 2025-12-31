Golden Hedge EA
- Asesores Expertos
- Olalekan Gisanrin
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
GOLDEN HEDGE EA es un sofisticado Asesor Experto multi-estrategia diseñado para operar en Forex y Oro en MetaTrader 4. Este EA combina el seguimiento de tendencias, la negociación de rangos, las estrategias de retroceso y la detección de retrocesos en un único sistema de negociación integral. Con su avanzado enfoque de múltiples capas y la gestión de riesgos incorporada, su objetivo es sacar provecho de las diversas condiciones del mercado al tiempo que proporciona una sólida protección a través de sus capacidades de cobertura.
Características principales
- Sistema de negociación multiestrategia Negociación tendencial: Identifica y sigue las tendencias del mercado
Negociación de rangos: Capitaliza en condiciones de mercado laterales
Estrategia de retroceso: Entra en operaciones durante retrocesos temporales de los precios
Detección de retrocesos: Identifica oportunidades de cambio de tendencia
- Sistema inteligente de gestión de posiciones: Sistema de entrada multinivel con progresión geométrica de lotes
Cálculo dinámico de lotes: Dimensionamiento de posiciones basado en el riesgo o lotes fijos
Sistema de números mágicos múltiples: Números mágicos independientes para cada tipo de estrategia
Trailing Stops automáticos: Ajuste dinámico del stop-loss en función de los niveles de beneficios
- Gestión avanzada del riesgo Control del riesgo basado en el porcentaje: Porcentaje de riesgo configurable por operación (por defecto 15%)
Cálculo automático de lotes: Basado en el saldo de la cuenta y los parámetros de riesgo
Protección contra pérdidas máximas: Protección integrada contra pérdidas excesivas
Ajustes específicos por símbolo: Parámetros diferentes para los pares de divisas y el oro (XAU)
- Herramientas de análisis de mercado Niveles dinámicos de soporte/resistencia: Niveles de precios calculados automáticamente
Detección de la fuerza de la tendencia: Identifica la dirección de la tendencia y el impulso
Detección de la hora de la sesión: Reconoce las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York
Cálculo de puntos pivote: Niveles de pivote diarios para la toma de decisiones comerciales
- Interfaz fácil de usar Panel de control visual: Botones en el gráfico para control manual
Estadísticas en tiempo real: Visualización de posiciones abiertas, beneficios y métricas de la cuenta
Operaciones con un solo clic: Funciones Comprar/Vender, Cerrar todo, Modificar y Borrar
Colores personalizables: Personalización visual para una mayor claridad de los gráficos
NOTA IMPORTANTE: Antes de Probar o de Operar en Directo o Demo - (Desactivar/Cambiar a Falso) ENABLETICKFAST = False;
Parámetros de negociación Ajustes básicos: Trend Stop % (ps): 0.8% - Detección de inversión de tendencia
Rango Stop % (rs): 0,4% - Detección de ruptura de rango
Pullback Stop % (rbs): 0,2% - Niveles de entrada de retroceso
Tope de retroceso % (pbs): 0,1% - Identificación de retrocesos
Tope alto/bajo % (hcs/lcs): 0,05%/0,025% - Detección de niveles extremos
Valores predeterminados específicos de cada símbolo: Para pares de divisas:
Gap: 10 pips
Stop Loss: 20 pips
Take Profit: 40 pips
Trailing Stop: 10 pips
Para Oro (XAU):
Gap: 100 pips
Stop Loss: 200 pips
Take Profit: 400 pips
Trailing Stop: 100 pips
Gestión de Riesgo: Risk MM: Activar/Desactivar gestión monetaria basada en riesgo
Porcentaje de riesgo: 15% (configurable)
Pips de paso de rejilla: 15 pips entre niveles de rejilla
Vencimiento de órdenes pendientes: 24 horas
Requisitos de instalación y configuración: Plataforma MetaTrader 4
Saldo mínimo de la cuenta: $100 (recomendado)
Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior
Instrumentos de negociación: Pares de divisas, XAUUSD (Oro)
Pasos para la instalación: Descargue el archivo GOLDEN_HEDGE_EA.mq4
Copiar a: MT4_Data_Folder/MQL4/Experts/
Reinicie MetaTrader 4
Adjuntar al gráfico deseado (se recomienda M15-H1)
Configure los parámetros según su tolerancia al riesgo
Configuración inicial: Configuración de la cuenta: Activar trading automático en MT4
Parámetros del EA: Ajustar el porcentaje de riesgo en función del tamaño de la cuenta
Selección de símbolos: Mejores resultados en EURUSD, GBPUSD, XAUUSD
Marco temporal: M15, M30, H1 recomendado
Pruebas iniciales: Ejecutar en cuenta demo durante 2-4 semanas
Cómo funciona Lógica de trading: Análisis de Mercado: El EA analiza continuamente la acción del precio utilizando múltiples indicadores y niveles
Generación de señales: Identifica oportunidades de trading a través de cuatro tipos de estrategias
Evaluación del riesgo: Calcula el tamaño de posición adecuado en función del riesgo de la cuenta
Colocación de órdenes: Ejecuta operaciones con los niveles adecuados de stop-loss y take-profit.
Gestión de posiciones: Supervisa las operaciones abiertas y ajusta los stops según sea necesario.
Funcionamiento del sistema de cuadrícula: Coloca múltiples órdenes pendientes en niveles calculados
Utiliza la progresión geométrica para el tamaño de los lotes (1, 2, 4, 8...)
Cada nivel de rejilla tiene una gestión de riesgos independiente
Eliminación automática de órdenes una vez expirado el plazo
Mecanismo Trailing Stop: Se activa cuando la operación alcanza determinados umbrales de beneficios
Ajusta el stop-loss en función de los niveles de beneficios de la parrilla
Bloquea los beneficios al tiempo que permite un crecimiento continuo
Distancia de arrastre configurable
Rendimiento y optimización Ajustes recomendados: Conservador: Riesgo 5-10%, pasos de rejilla más pequeños
Moderado: Riesgo 10-15%, Configuración estándar
Agresivo: Riesgo del 15-20%, pasos de cuadrícula más grandes
Resultados de las pruebas retrospectivas: Mejor rendimiento: periodo 2018-2024
Mejores pares: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD
Marco temporal óptimo: H1 para tendencia, M15 para scalping
Consejos para la gestión del dinero: Comience con un riesgo del 1-2% por operación
Utilice una cuenta demo durante el primer mes
Aumente gradualmente el riesgo a medida que gane confianza
Supervise el rendimiento semanalmente
Ajuste la configuración en función de la volatilidad del mercado
Características de seguridad Protecciones incorporadas: Detección de falta de conexión a Internet: Alertas si se pierde la conexión
Comprobación de permisos de negociación: Verifica los permisos de la cuenta
Supervisión del nivel de margen: Evita las llamadas de margen
Límites máximos de órdenes: Respeta los límites del broker
Gestión de errores: Sistema integral de recuperación de errores
Controles de riesgo: Límites máximos de tamaño de lote
Cumplimiento de la distancia mínima de parada
Protección del saldo de la cuenta
Límites de pérdidas diarios/semanales (configurables)
Soporte y actualizaciones incluidos Soporte: Manual de usuario detallado
Guía de optimización de parámetros
Actualizaciones periódicas para compatibilidad con MT4
Corrección de errores y mejoras
Política de actualizaciones: Actualizaciones gratuitas durante 12 meses
Actualizaciones de compatibilidad según sea necesario
Mejoras de rendimiento
Nuevas funciones
Descargo de responsabilidad Advertencia de riesgo: Las operaciones con divisas y CFD conllevan un riesgo significativo
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
Opere sólo con capital de riesgo que pueda permitirse perder
Este EA no garantiza beneficios
Uso recomendado: Utilizar primero en cuenta demo
Comience con una pequeña cuenta real
Supervise el rendimiento con regularidad
Ajuste la configuración en función de los resultados
Considere el asesoramiento profesional si es necesario
Especificaciones técnicas Plataforma: MetaTrader 4
Idioma: MQL4 MQL4
Versión: 1.00
Fecha de lanzamiento: 2025
Depósito mínimo: $100
Depósito recomendado: $500+
Frecuencia de actualización: Trimestral
Asistencia técnica: Email y documentación
Nota: Este EA está diseñado para operadores experimentados que entienden los riesgos del trading automatizado. Siempre pruebe a fondo en cuentas demo antes de ir en vivo. El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas financieras incurridas durante el uso de este software.
¡Feliz trading! 📈
Para el contacto de apoyo: Proporcionado con la compra