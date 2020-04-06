GOLDEN HEDGE EA는 고급 포지션 관리, 스마트 트레일링 스탑, 기하학적 로트 스케일링 및 완전한 리스크 보호 기능을 갖춘 전문 MT4 그리드 트레이딩 전문가 어드바이저입니다. Forex 및 골드(XAUUSD)에 최적화되어 있습니다.

✅ GOLDEN HEDGE EA – MT4용 프로페셔널 그리드 트레이딩 EA

고급 포지션 관리 • 스마트 트레일링 스탑 • 리스크 제어 • Forex & 골드

본 EA는 정밀성, 자동화, 엄격한 리스크 관리를 요구하는 트레이더를 위해 전문적으로 설계된 MT4 그리드 트레이딩 시스템입니다.

지능형 포지션 관리, 기하학적 로트 증가 방식, 고급 안전 메커니즘을 결합하여 다양한 시장 환경에서도 안정적인 운용을 제공합니다.

📊 고급 포지션 관리 시스템

모든 오픈 포지션을 자동으로 모니터링

가격 움직임에 따라 손절선(Stop Loss)을 동적으로 조정

통제된 리스크 하에서 수익 보호

🧩 스마트 그리드 트레이딩 로직

계산된 가격 레벨에 다수의 대기 주문(Grid Order) 배치

기하학적 로트 사이징 사용 (1 → 2 → 4 → 8 …)

각 그리드 레벨은 독립적인 리스크 관리 적용

만료되거나 유효하지 않은 주문 자동 삭제

🔒 동적 트레일링 스탑 & 수익 보호

정의된 수익 임계값 도달 후에만 활성화

그리드 전체 수익성에 기반하여 손절선 이동

수익을 확보하면서 추가 성장 허용

트레일링 거리 완전 사용자 설정 가능

⚙️ 리스크 프리셋 & 최적화

권장 설정:

보수적: 리스크 5–10%, 좁은 그리드 간격

중립적: 리스크 10–15%, 균형 잡힌 기본 설정

공격적: 리스크 15–20%, 넓은 그리드 간격

최적 백테스트 기간: 2018 – 2025

최적 심볼: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

권장 타임프레임:

H1 – 추세 트레이딩

M15 – 스캘핑 & 그리드 실행

🛡️ 내장 안전 및 보호 기능

인터넷 연결 끊김 감지

계좌 및 거래 권한 확인

마진 레벨 모니터링 (마진콜 방지)

브로커 호환 최대 주문 제한

최대 로트 크기 제한

최소 스탑 거리 검증

일일 및 주간 손실 제한 (설정 가능)

고급 오류 처리 및 복구 시스템

⚠️ 중요 – 필수 설정 안내

🔴 ENABLETICKFAST는 반드시 FALSE로 설정해야 합니다

ENABLETICKFAST = true는 Marketplace 빠른 검증을 위해서만 사용되었습니다.

❌ 해당 값을 TRUE로 유지하거나 실거래에서 활성화할 경우 체결 품질과 전체 성능에 부정적인 영향을 미칩니다.

✅ 데모 또는 실계좌 사용 전 반드시 ENABLETICKFAST = false로 설정하십시오.

이를 준수하지 않으면 체결 저하 및 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다.

중요: Golden Hedge EA는 타이트하고 안정적인 스프레드를 제공하는 저스프레드 ECN/Raw 계정에 최적화되어 있습니다.

뉴스 발표 시간이나 유동성이 낮은 시간대에 스프레드가 확대되면 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

최상의 결과를 위해 항상 저스프레드 브로커를 사용하세요.

💰 자금 관리 가이드라인

거래당 리스크 1–2%로 시작

최소 1개월 이상 데모 계좌 사용

신뢰도가 높아질수록 리스크를 점진적으로 증가

주간 단위로 성과 점검

시장 변동성에 따라 설정 조정

🧑‍💻 지원 & 업데이트

상세 사용자 매뉴얼 제공

파라미터 최적화 가이드

12개월 무료 업데이트

MT4 호환성 업데이트

버그 수정, 성능 개선 및 신규 기능 추가

⚠️ 리스크 고지

Forex 및 CFD 거래는 높은 리스크를 수반합니다.

손실을 감당할 수 있는 자금으로만 거래하십시오.

🛠️ 기술 사양

플랫폼: MetaTrader 4 (MT4)

언어: MQL4

버전: 1.40

출시 연도: 2025

최소 예치금: $100

권장 예치금: $500+

지원: 이메일 & 문서

업데이트 주기: 분기별

ℹ️ 최종 안내

본 EA는 그리드 전략과 자동매매의 리스크를 이해하는 숙련된 트레이더를 대상으로 합니다.

실거래 전 반드시 데모 계좌에서 충분히 테스트하십시오.

📩 지원 연락처는 구매 후 제공됩니다

📈 현명하게 거래하고, 리스크를 관리하며, 규칙을 지키십시오.