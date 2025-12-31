Golden Hedge EA
- Experten
- Olalekan Gisanrin
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
GOLDEN HEDGE EA ist ein hochentwickelter Multi-Strategie Expert Advisor, der für den Forex- und Goldhandel auf MetaTrader 4 entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert Trendfolge, Range-Trading, Pullback-Strategien und Retracement-Erkennung in einem einzigen umfassenden Handelssystem. Mit seinem fortschrittlichen, mehrschichtigen Ansatz und dem eingebauten Risikomanagement zielt er darauf ab, aus verschiedenen Marktbedingungen Kapital zu schlagen und gleichzeitig einen robusten Schutz durch seine Hedging-Funktionen zu bieten.
Hauptmerkmale
- Multi-Strategie Handelssystem Trend Trading: Identifiziert und verfolgt etablierte Markttrends
Handel in Schwankungsbreiten: Nutzt seitwärts tendierende Marktbedingungen
Pullback-Strategie: Geht bei vorübergehenden Preisrückgängen in Trades ein
Retracement-Erkennung: Identifiziert Umkehrmöglichkeiten innerhalb von Trends
- Smart Position Management Grid Trading System: Mehrstufiges Einstiegssystem mit geometrischer Lotprogression
Dynamische Lot-Berechnung: Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung oder feste Lots
Multi-Magic Number System: Separate magische Zahlen für jeden Strategietyp
Automatische Trailing Stops: Dynamische Stop-Loss-Anpassung auf Basis von Gewinnstufen
- Fortschrittliches Risikomanagement Prozentuale Risikokontrolle: Konfigurierbarer Risikoprozentsatz pro Handel (Standard 15 %)
Auto-Lot-Berechnung: Basierend auf Kontostand und Risikoparametern
Maximaler Drawdown-Schutz: Integrierte Schutzmechanismen gegen übermäßige Verluste
Symbol-spezifische Einstellungen: Unterschiedliche Parameter für Devisenpaare vs. Gold (XAU)
- Marktanalyse-Tools Dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus: Automatisch berechnete Kursniveaus
Trendstärke-Erkennung: Identifiziert Trendrichtung und Momentum
Erkennung der Sitzungszeit: Erkennung der Sitzungen in Tokio, London und New York
Pivot-Punkt-Berechnung: Tägliche Pivot-Levels für Handelsentscheidungen
- Benutzerfreundliches Interface Visuelles Kontrollpanel: On-Chart-Schaltflächen für die manuelle Steuerung
Echtzeit-Statistiken: Anzeige von offenen Positionen, Gewinnen und Kontometriken
Ein-Klick-Operationen: Funktionen Kaufen/Verkaufen, Alle schließen, Ändern und Löschen
Anpassbare Farben: Visuelle Anpassung für eine bessere Übersichtlichkeit des Charts
WICHTIGER HINWEIS: Vor dem Testen oder Handeln im Live- oder Demobereich - (Deaktivieren/Ändern auf Falsch) ENABLETICKFAST = Falsch;
Handelsparameter Grundeinstellungen: Trend Stop % (ps): 0.8% - Trendumkehr-Erkennung
Bereichs-Stopp % (rs): 0,4% - Erkennung von Bereichsausbrüchen
Pullback-Stopp % (rbs): 0,2% - Pullback-Einstiegsniveaus
Retrace Stop % (pbs): 0,1% - Retracement-Erkennung
Hoch/Tief-Stopp in % (hcs/lcs): 0,05%/0,025% - Erkennung extremer Niveaus
Symbol-spezifische Standardwerte: Für Forex-Paare:
Lücke: 10 Pips
Stop Loss: 20 Pips
Gewinnmitnahme: 40 Pips
Nachlaufender Stopp: 10 Pips
Für Gold (XAU):
Lücke: 100 Punkte
Stop Loss: 200 Punkte
Gewinnmitnahme: 400 Pips
Nachlaufender Stopp: 100 Pips
Risiko-Management: Risiko MM: Aktivieren/Deaktivieren der risikobasierten Geldverwaltung
Risikoprozent: 15% (konfigurierbar)
Grid Step Pips: 15 Pips zwischen den Rasterstufen
Ablauf der Pending Order: 24 Stunden
Installations- und Einrichtungsanforderungen: MetaTrader 4 Plattform
Mindestkontostand: $100 (empfohlen)
Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher
Handelsinstrumente: Forex-Paare, XAUUSD (Gold)
Installations-Schritte: Laden Sie die Datei GOLDEN_HEDGE_EA.mq4 herunter
Kopieren Sie nach: MT4_Data_Folder/MQL4/Experts/
MetaTrader 4 neu starten
An den gewünschten Chart anhängen (M15-H1 empfohlen)
Konfigurieren Sie die Parameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz
Ersteinrichtung: Kontoeinstellungen: Aktivieren Sie den automatischen Handel in MT4
EA-Parameter: Risikoprozentsatz je nach Kontogröße anpassen
Symbol-Auswahl: Beste Ergebnisse bei EURUSD, GBPUSD, XAUUSD
Zeitrahmen: M15, M30, H1 empfohlen
Erste Tests: 2-4 Wochen lang auf einem Demokonto laufen lassen
Wie es funktioniert Handelslogik: Marktanalyse: Der EA analysiert kontinuierlich das Preisgeschehen anhand mehrerer Indikatoren und Levels
Signalerzeugung: Identifiziert Handelsmöglichkeiten über vier Strategietypen
Risikobewertung: Berechnet die angemessene Positionsgröße basierend auf dem Kontorisiko
Auftragsplatzierung: Führt Trades mit angemessenen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels aus
Positionsverwaltung: Überwacht offene Trades und passt die Stops bei Bedarf an
Grid-System-Betrieb: Platziert mehrere schwebende Aufträge zu berechneten Niveaus
Verwendet eine geometrische Progression für die Losgröße (1, 2, 4, 8...)
Jedes Grid-Level hat ein unabhängiges Risikomanagement
Automatische Auftragslöschung nach Ablauf der Frist
Trailing-Stop-Mechanismus: Wird aktiviert, nachdem der Handel bestimmte Gewinnschwellen erreicht hat
Passt den Stop-Loss auf der Grundlage der Rastergewinnstufen an
Sichert Gewinne und ermöglicht gleichzeitig ein kontinuierliches Wachstum
Konfigurierbarer Trailing-Abstand
Leistung & Optimierung Empfohlene Einstellungen: Konservativ: Risiko 5-10%, Kleinere Rasterschritte
Mäßig: Risiko 10-15%, Standardeinstellungen
Aggressiv: Risiko 15-20%, Größere Rasterschritte
Backtesting-Ergebnisse: Beste Performance: Zeitraum 2018-2024
Top-Paare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD
Optimaler Zeitrahmen: H1 für Trend, M15 für Scalping
Tipps zum Geldmanagement: Beginnen Sie mit 1-2% Risiko pro Handel
Verwenden Sie im ersten Monat ein Demokonto
Erhöhen Sie das Risiko schrittweise, wenn Sie Vertrauen gewinnen
Überwachen Sie die Leistung wöchentlich
Passen Sie die Einstellungen je nach Marktvolatilität an
Sicherheitsfunktionen Eingebaute Schutzfunktionen: Erkennung einer fehlenden Internetverbindung: Warnungen bei Verbindungsabbruch
Überprüfungen der Handelsberechtigungen: Überprüft Kontoberechtigungen
Margin-Level-Überwachung: Verhindert Margin Calls
Maximale Order-Limits: Respektiert Broker-Limits
Fehlerbehandlung: Umfassendes System zur Fehlerbehebung
Risikokontrollen: Maximale Losgrößengrenzen
Durchsetzung von Mindeststoppabständen
Schutz des Kontostandes
Tägliche/wöchentliche Verlustlimits (konfigurierbar)
Support & Updates Inklusive Support: Ausführliches Benutzerhandbuch
Anleitung zur Parameteroptimierung
Regelmäßige Updates für MT4-Kompatibilität
Fehlerkorrekturen und Verbesserungen
Update-Politik: Kostenlose Updates für 12 Monate
Kompatibilitäts-Updates nach Bedarf
Leistungsverbesserungen
Hinzufügung neuer Funktionen
Haftungsausschluss Risikowarnung: Der Devisen- und CFD-Handel birgt erhebliche Risiken
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
Handeln Sie nur mit Risikokapital, dessen Verlust Sie sich leisten können
Dieser EA garantiert keine Gewinne
Empfohlene Verwendung: Verwenden Sie ihn zunächst auf einem Demokonto
Beginnen Sie mit einem kleinen realen Konto
Überwachen Sie die Leistung regelmäßig
Passen Sie die Einstellungen anhand der Ergebnisse an
Bei Bedarf professionelle Beratung in Anspruch nehmen
Technische Spezifikationen Plattform: MetaTrader 4
Sprache: MQL4
Version: 1.00
Erscheinungsdatum: 2025
Mindesteinlage: $100
Empfohlene Einzahlung: $500+
Update-Häufigkeit: Vierteljährlich
Unterstützung: E-Mail und Dokumentation
Hinweis: Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die Risiken des automatisierten Handels verstehen. Testen Sie ihn immer gründlich auf Demokonten, bevor Sie ihn live einsetzen. Der Entwickler ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die bei der Verwendung dieser Software entstehen.
Fröhliches Handeln! 📈
Für Support Kontakt: Wird beim Kauf zur Verfügung gestellt