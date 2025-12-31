GOLDEN HEDGE EA ist ein hochentwickelter Multi-Strategie Expert Advisor, der für den Forex- und Goldhandel auf MetaTrader 4 entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert Trendfolge, Range-Trading, Pullback-Strategien und Retracement-Erkennung in einem einzigen umfassenden Handelssystem. Mit seinem fortschrittlichen, mehrschichtigen Ansatz und dem eingebauten Risikomanagement zielt er darauf ab, aus verschiedenen Marktbedingungen Kapital zu schlagen und gleichzeitig einen robusten Schutz durch seine Hedging-Funktionen zu bieten.

Hauptmerkmale

Multi-Strategie Handelssystem Trend Trading: Identifiziert und verfolgt etablierte Markttrends

Handel in Schwankungsbreiten: Nutzt seitwärts tendierende Marktbedingungen

Pullback-Strategie: Geht bei vorübergehenden Preisrückgängen in Trades ein

Retracement-Erkennung: Identifiziert Umkehrmöglichkeiten innerhalb von Trends

Smart Position Management Grid Trading System: Mehrstufiges Einstiegssystem mit geometrischer Lotprogression

Dynamische Lot-Berechnung: Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung oder feste Lots

Multi-Magic Number System: Separate magische Zahlen für jeden Strategietyp

Automatische Trailing Stops: Dynamische Stop-Loss-Anpassung auf Basis von Gewinnstufen

Fortschrittliches Risikomanagement Prozentuale Risikokontrolle: Konfigurierbarer Risikoprozentsatz pro Handel (Standard 15 %)

Auto-Lot-Berechnung: Basierend auf Kontostand und Risikoparametern

Maximaler Drawdown-Schutz: Integrierte Schutzmechanismen gegen übermäßige Verluste

Symbol-spezifische Einstellungen: Unterschiedliche Parameter für Devisenpaare vs. Gold (XAU)

Marktanalyse-Tools Dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus: Automatisch berechnete Kursniveaus

Trendstärke-Erkennung: Identifiziert Trendrichtung und Momentum

Erkennung der Sitzungszeit: Erkennung der Sitzungen in Tokio, London und New York

Pivot-Punkt-Berechnung: Tägliche Pivot-Levels für Handelsentscheidungen

Benutzerfreundliches Interface Visuelles Kontrollpanel: On-Chart-Schaltflächen für die manuelle Steuerung

Echtzeit-Statistiken: Anzeige von offenen Positionen, Gewinnen und Kontometriken

Ein-Klick-Operationen: Funktionen Kaufen/Verkaufen, Alle schließen, Ändern und Löschen

Anpassbare Farben: Visuelle Anpassung für eine bessere Übersichtlichkeit des Charts

WICHTIGER HINWEIS: Vor dem Testen oder Handeln im Live- oder Demobereich - (Deaktivieren/Ändern auf Falsch) ENABLETICKFAST = Falsch;

Handelsparameter Grundeinstellungen: Trend Stop % (ps): 0.8% - Trendumkehr-Erkennung

Bereichs-Stopp % (rs): 0,4% - Erkennung von Bereichsausbrüchen

Pullback-Stopp % (rbs): 0,2% - Pullback-Einstiegsniveaus

Retrace Stop % (pbs): 0,1% - Retracement-Erkennung

Hoch/Tief-Stopp in % (hcs/lcs): 0,05%/0,025% - Erkennung extremer Niveaus

Symbol-spezifische Standardwerte: Für Forex-Paare:

Lücke: 10 Pips

Stop Loss: 20 Pips

Gewinnmitnahme: 40 Pips

Nachlaufender Stopp: 10 Pips

Für Gold (XAU):

Lücke: 100 Punkte

Stop Loss: 200 Punkte

Gewinnmitnahme: 400 Pips

Nachlaufender Stopp: 100 Pips

Risiko-Management: Risiko MM: Aktivieren/Deaktivieren der risikobasierten Geldverwaltung

Risikoprozent: 15% (konfigurierbar)

Grid Step Pips: 15 Pips zwischen den Rasterstufen

Ablauf der Pending Order: 24 Stunden

Installations- und Einrichtungsanforderungen: MetaTrader 4 Plattform

Mindestkontostand: $100 (empfohlen)

Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher

Handelsinstrumente: Forex-Paare, XAUUSD (Gold)

Installations-Schritte: Laden Sie die Datei GOLDEN_HEDGE_EA.mq4 herunter

Kopieren Sie nach: MT4_Data_Folder/MQL4/Experts/

MetaTrader 4 neu starten

An den gewünschten Chart anhängen (M15-H1 empfohlen)

Konfigurieren Sie die Parameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz

Ersteinrichtung: Kontoeinstellungen: Aktivieren Sie den automatischen Handel in MT4

EA-Parameter: Risikoprozentsatz je nach Kontogröße anpassen

Symbol-Auswahl: Beste Ergebnisse bei EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

Zeitrahmen: M15, M30, H1 empfohlen

Erste Tests: 2-4 Wochen lang auf einem Demokonto laufen lassen

Wie es funktioniert Handelslogik: Marktanalyse: Der EA analysiert kontinuierlich das Preisgeschehen anhand mehrerer Indikatoren und Levels

Signalerzeugung: Identifiziert Handelsmöglichkeiten über vier Strategietypen

Risikobewertung: Berechnet die angemessene Positionsgröße basierend auf dem Kontorisiko

Auftragsplatzierung: Führt Trades mit angemessenen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels aus

Positionsverwaltung: Überwacht offene Trades und passt die Stops bei Bedarf an

Grid-System-Betrieb: Platziert mehrere schwebende Aufträge zu berechneten Niveaus

Verwendet eine geometrische Progression für die Losgröße (1, 2, 4, 8...)

Jedes Grid-Level hat ein unabhängiges Risikomanagement

Automatische Auftragslöschung nach Ablauf der Frist

Trailing-Stop-Mechanismus: Wird aktiviert, nachdem der Handel bestimmte Gewinnschwellen erreicht hat

Passt den Stop-Loss auf der Grundlage der Rastergewinnstufen an

Sichert Gewinne und ermöglicht gleichzeitig ein kontinuierliches Wachstum

Konfigurierbarer Trailing-Abstand

Leistung & Optimierung Empfohlene Einstellungen: Konservativ: Risiko 5-10%, Kleinere Rasterschritte

Mäßig: Risiko 10-15%, Standardeinstellungen

Aggressiv: Risiko 15-20%, Größere Rasterschritte

Backtesting-Ergebnisse: Beste Performance: Zeitraum 2018-2024

Top-Paare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

Optimaler Zeitrahmen: H1 für Trend, M15 für Scalping

Tipps zum Geldmanagement: Beginnen Sie mit 1-2% Risiko pro Handel

Verwenden Sie im ersten Monat ein Demokonto

Erhöhen Sie das Risiko schrittweise, wenn Sie Vertrauen gewinnen

Überwachen Sie die Leistung wöchentlich

Passen Sie die Einstellungen je nach Marktvolatilität an

Sicherheitsfunktionen Eingebaute Schutzfunktionen: Erkennung einer fehlenden Internetverbindung: Warnungen bei Verbindungsabbruch

Überprüfungen der Handelsberechtigungen: Überprüft Kontoberechtigungen

Margin-Level-Überwachung: Verhindert Margin Calls

Maximale Order-Limits: Respektiert Broker-Limits

Fehlerbehandlung: Umfassendes System zur Fehlerbehebung

Risikokontrollen: Maximale Losgrößengrenzen

Durchsetzung von Mindeststoppabständen

Schutz des Kontostandes

Tägliche/wöchentliche Verlustlimits (konfigurierbar)

Support & Updates Inklusive Support: Ausführliches Benutzerhandbuch

Anleitung zur Parameteroptimierung

Regelmäßige Updates für MT4-Kompatibilität

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

Update-Politik: Kostenlose Updates für 12 Monate

Kompatibilitäts-Updates nach Bedarf

Leistungsverbesserungen

Hinzufügung neuer Funktionen

Haftungsausschluss Risikowarnung: Der Devisen- und CFD-Handel birgt erhebliche Risiken

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Handeln Sie nur mit Risikokapital, dessen Verlust Sie sich leisten können

Dieser EA garantiert keine Gewinne

Empfohlene Verwendung: Verwenden Sie ihn zunächst auf einem Demokonto

Beginnen Sie mit einem kleinen realen Konto

Überwachen Sie die Leistung regelmäßig

Passen Sie die Einstellungen anhand der Ergebnisse an

Bei Bedarf professionelle Beratung in Anspruch nehmen

Technische Spezifikationen Plattform: MetaTrader 4

Sprache: MQL4

Version: 1.00

Erscheinungsdatum: 2025

Mindesteinlage: $100

Empfohlene Einzahlung: $500+

Update-Häufigkeit: Vierteljährlich

Unterstützung: E-Mail und Dokumentation

Hinweis: Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die Risiken des automatisierten Handels verstehen. Testen Sie ihn immer gründlich auf Demokonten, bevor Sie ihn live einsetzen. Der Entwickler ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die bei der Verwendung dieser Software entstehen.

Fröhliches Handeln! 📈

Für Support Kontakt: Wird beim Kauf zur Verfügung gestellt