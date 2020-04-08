One Glance Cloud Map

Descripción del indicador:

5 EMA conRelleno deColorsimilar a Ichimoku es un indicador de análisis técnico para MetaTrader 5 que combina cinco Medias Móviles Exponenciales (EMAs) con áreas de relleno visual similares al concepto de Nube de Ichimoku.

Características principales:

  1. Cinco líneas EMA:

    • EMA1 (13-periodo): Media móvil más rápida

    • EMA2 (21 periodos): Media móvil media-rápida

    • EMA3 (34 periodos): Media móvil base/de referencia

    • EMA4 (55 periodos): Media móvil media-lenta

    • EMA5 (233 periodos): Media móvil más lenta (a menudo utilizada como filtro de tendencia)

  2. Áreas de relleno de color:

    • Área de relleno 1: Región coloreada entre EMA1 y EMA3, que visualiza la relación entre el impulso a corto plazo y a medio plazo.

    • Área de relleno 2: Región coloreada entre EMA3 y EMA5, que muestra la interacción entre las tendencias a medio y largo plazo.

  3. Parámetros personalizables:

    • Se pueden ajustar todos los periodos EMA

    • Colores individuales para cada línea EMA

    • Colores de relleno personalizables para ambas zonas

    • Anchos de línea ajustables para una mejor visibilidad

Aplicaciones de trading:

  1. Identificación de tendencias: La disposición de las EMA ayuda a identificar las tendencias generales del mercado

  2. Análisis del impulso: La distancia entre las EMA y las áreas de relleno proporcionan pistas visuales sobre la fuerza del impulso

  3. Soporte/Resistencia: Los grupos de EMA pueden actuar como niveles dinámicos de soporte/resistencia.

  4. Cambios de tendencia: Los cruces entre las EMA y las áreas de relleno cambiantes pueden indicar posibles cambios de tendencia.

Ventajas visuales:

  • Los rellenos de color facilitan la distinción entre diferentes relaciones EMA

  • La EMA5 (233 periodos) es más gruesa por defecto, lo que hace que las tendencias a largo plazo sean más prominentes.

  • El indicador proporciona una representación visual clara de múltiples marcos temporales simultáneamente

Este indicador es especialmente útil para los operadores que desean analizar múltiples plazos y dinámicas de tendencia de un vistazo, combinando la simplicidad de las EMA con la claridad visual de las nubes de estilo Ichimoku.


ZigZag Trader EA
Shi Yuan Wang
Utilidades
ZigZag Trader EA - Asistente Inteligente de Trading ZigZag Introducción ZigZag Trader EA es un asistente de trading totalmente automatizado basado en el indicador ZigZag. Identifica de forma inteligente los máximos y mínimos anteriores del indicador ZigZag, combinado con un avanzado sistema de gestión de riesgos, para proporcionarle señales de trading precisas y una ejecución automatizada de las operaciones. Tanto si es un trader principiante como experimentado, ZigZag Trader EA puede ayudarle
FREE
