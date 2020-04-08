One Glance Cloud Map
- Shi Yuan Wang
Descripción del indicador:
5 EMA conRelleno deColorsimilar a Ichimoku es un indicador de análisis técnico para MetaTrader 5 que combina cinco Medias Móviles Exponenciales (EMAs) con áreas de relleno visual similares al concepto de Nube de Ichimoku.
Características principales:
Cinco líneas EMA:
EMA1 (13-periodo): Media móvil más rápida
EMA2 (21 periodos): Media móvil media-rápida
EMA3 (34 periodos): Media móvil base/de referencia
EMA4 (55 periodos): Media móvil media-lenta
EMA5 (233 periodos): Media móvil más lenta (a menudo utilizada como filtro de tendencia)
Áreas de relleno de color:
Área de relleno 1: Región coloreada entre EMA1 y EMA3, que visualiza la relación entre el impulso a corto plazo y a medio plazo.
Área de relleno 2: Región coloreada entre EMA3 y EMA5, que muestra la interacción entre las tendencias a medio y largo plazo.
Parámetros personalizables:
Se pueden ajustar todos los periodos EMA
Colores individuales para cada línea EMA
Colores de relleno personalizables para ambas zonas
Anchos de línea ajustables para una mejor visibilidad
Aplicaciones de trading:
Identificación de tendencias: La disposición de las EMA ayuda a identificar las tendencias generales del mercado
Análisis del impulso: La distancia entre las EMA y las áreas de relleno proporcionan pistas visuales sobre la fuerza del impulso
Soporte/Resistencia: Los grupos de EMA pueden actuar como niveles dinámicos de soporte/resistencia.
Cambios de tendencia: Los cruces entre las EMA y las áreas de relleno cambiantes pueden indicar posibles cambios de tendencia.
Ventajas visuales:
Los rellenos de color facilitan la distinción entre diferentes relaciones EMA
La EMA5 (233 periodos) es más gruesa por defecto, lo que hace que las tendencias a largo plazo sean más prominentes.
El indicador proporciona una representación visual clara de múltiples marcos temporales simultáneamente
Este indicador es especialmente útil para los operadores que desean analizar múltiples plazos y dinámicas de tendencia de un vistazo, combinando la simplicidad de las EMA con la claridad visual de las nubes de estilo Ichimoku.