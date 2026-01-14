Pullback Sniper X
- Asesores Expertos
- Abdullah Uygar Tuna
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
🔫 Francotirador de retroceso X
Entradas de precisión. Riesgo controlado. Sin conjeturas.
Pullback Sniper X es un sistema de precisión diseñado para hacer una cosa excepcionalmente bien: entrar en el mercado en retrocesos de alta probabilidad después de que se confirme el impulso.
En lugar de perseguir el precio o confiar en las señales de retraso, Pullback Sniper X espera pacientemente a que el mercado vuelva a su valor, y luego ataca con precisión de francotirador.
Construido para los operadores que valoran la disciplina sobre el impulso, el sistema se centra en:
-
Estructuras de retroceso limpias
-
Entradas alineadas con el impulso
-
Exposición controlada con una gestión inteligente de las operaciones
Cada operación se ejecuta basándose en una lógica predefinida, eliminando las decisiones emocionales y el exceso de operaciones, los dos mayores asesinos de las cuentas minoristas.
Por qué destaca Pullback Sniper X
-
🎯 Lógica Pullback-Only - Las operaciones se toman después de que el precio retrocede a zonas favorables, no en máximos o mínimos aleatorios
-
📊 Momentum Confirmation - Las entradas se alinean con la dirección del mercado, no en su contra
-
🔁 Capacidad multi-negociación - Escala en movimientos respetando un límite máximo de negociación
-
🛡️ Control de riesgos integrado: los stops estructurados y la lógica de seguimiento protegen el capital.
-
⚙️ Ejecución manos libres - Totalmente automatizada y coherente en todas las sesiones
Para quién
Pullback Sniper X es ideal para los operadores que quieren:
-
Un sistema basado en reglas en el que puedan confiar
-
Consistencia sin necesidad de mirar la pantalla
-
Un enfoque profesional sin complejidad
Esto no es una martingala, rejilla, o "set-and-pray" robot.
Es una estrategia enfocada y táctica construida alrededor del tiempo, la estructura y la disciplina.
Pullback Sniper X no persigue al mercado.
Espera.
Luego ataca.