MT5 Breakout Scal BUY Bot Script for JPY Cross

MT5【 Breakout Scal BUY BOT 】Script ( para pares JPY Cross )

Breakout Comprar Bot

{ Pasos rápidos para compilar en MetaEditor }

※ Introduzca el precio de la línea Horizontal y se puede establecer una gran cantidad de órdenes en menos de 10 segundos.

para :

・USD/JPY（米ドル／円）

・EUR/JPY（ユーロ／円）

・GBP/JPY（英ポンド／円）

・AUD/JPY（豪ドル／円）

NZD/JPY（ニュージーランドドル／円）

・CAD/JPY（カナダドル／円）

・CHF/JPY（スイスフラン／円）

・SGD/JPY（シンガポールドル／円）

・HKD/JPY（香港ドル／円）

Entrada @

・Neck Line Breakout ( W Top, Head & Shoulder ... )

Ruptura de Rango ( Rango Tokio ... )

Ruptura de Cluster

※ Puede colocar tantos como desee en 1 gráfico. Esto es lo bueno de los Scripts.

{ Ahora con función SL/TP }

・input double StopLoss = 0.0; // SL（0で未設定: Falso）

・input doble TakeProfit = 0.0; // TP（0で未設定: Falso）

- versión 1.2 ( 10.Dic.2025 ) -

{ Disclaimer }

La decisión final con respecto a cualquier acción comercial tomada usando este script será tomada enteramente bajo la propia discreción y responsabilidad del usuario.

Debido a cambios en las condiciones del mercado, movimientos rápidos de precios, ampliación de spreads, rechazos de órdenes, irregularidades en la alimentación de precios, fallos de comunicación, caídas de VPS o PC, retrasos en el servidor de trading y otros factores, el script puede no funcionar como se espera. El creador no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños derivados de tales circunstancias.

Aunque este script ha sido probado en la medida de lo razonablemente posible, el creador no garantiza su integridad, exactitud o ausencia de defectos. Los usuarios deben probar y validar minuciosamente el script en una cuenta de demostración o en un entorno equivalente antes de utilizarlo en operaciones reales.

Debido a la naturaleza de los productos digitales, no se pueden realizar reembolsos tras la compra. Además, el creador no está obligado a ofrecer actualizaciones continuas para este script; cualquier mejora o actualización se ofrecerá únicamente a discreción del creador.

