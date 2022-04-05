Sentinel Pro V es un Asesor Experto de MetaTrader 4 de nivel profesional diseñado para operadores que exigen precisión y movilidad. Combinando tres capas de análisis RSI y Estocástico con un seguimiento personalizado de las líneas de tendencia, este bot le asegura estar informado de cada movimiento crítico del mercado a través de notificaciones instantáneas en Telegram.

Principales características especializadas

1. Alertas de Triple Nivel de RSI y Estocástico

A diferencia de los bots estándar, la Versión 2 te permite establecer tres zonas de alerta distintas para los indicadores RSI y Estocástico. Esto permite un sistema de alerta "escalonado":

Nivel 1 (Extremo): por ejemplo, 90/10 para operaciones de agotamiento de alta convicción.

Nivel 2 (Estándar): por ejemplo, 80/20 para condiciones típicas de sobrecompra/sobreventa.

Nivel 3 (Alerta temprana): por ejemplo, 70/30 para prepararse para próximas configuraciones.

2. Confirmación visual con capturas de pantalla

Permite realizar capturas de pantalla: Cuando se activa una señal, el bot puede capturar y enviar automáticamente una imagen de alta resolución (2560×1440) de su gráfico a Telegram.

Vea las posiciones de los indicadores y el contexto de la acción del precio inmediatamente sin abrir su PC.

3. Seguimiento inteligente de líneas de tendencia y rupturas

Estado de ruptura de la línea de tendencia: Cuenta con un conmutador dedicado para mostrar y notificarle las rupturas de las líneas de tendencia.

Simplemente dibuje sus líneas, y el bot se encarga del seguimiento.

4. Gestión avanzada de señales