Sentinel Pro V
- Utilidades
- Nguyen Quoc Hung
- Versión: 1.1
- Actualizado: 19 diciembre 2025
Sentinel Pro V es un Asesor Experto de MetaTrader 4 de nivel profesional diseñado para operadores que exigen precisión y movilidad. Combinando tres capas de análisis RSI y Estocástico con un seguimiento personalizado de las líneas de tendencia, este bot le asegura estar informado de cada movimiento crítico del mercado a través de notificaciones instantáneas en Telegram.
Principales características especializadas
1. Alertas de Triple Nivel de RSI y Estocástico
A diferencia de los bots estándar, la Versión 2 te permite establecer tres zonas de alerta distintas para los indicadores RSI y Estocástico. Esto permite un sistema de alerta "escalonado":
-
Nivel 1 (Extremo): por ejemplo, 90/10 para operaciones de agotamiento de alta convicción.
-
Nivel 2 (Estándar): por ejemplo, 80/20 para condiciones típicas de sobrecompra/sobreventa.
-
Nivel 3 (Alerta temprana): por ejemplo, 70/30 para prepararse para próximas configuraciones.
2. Confirmación visual con capturas de pantalla
-
Permite realizar capturas de pantalla: Cuando se activa una señal, el bot puede capturar y enviar automáticamente una imagen de alta resolución (2560×1440) de su gráfico a Telegram.
-
Vea las posiciones de los indicadores y el contexto de la acción del precio inmediatamente sin abrir su PC.
3. Seguimiento inteligente de líneas de tendencia y rupturas
-
Estado de ruptura de la línea de tendencia: Cuenta con un conmutador dedicado para mostrar y notificarle las rupturas de las líneas de tendencia.
-
Simplemente dibuje sus líneas, y el bot se encarga del seguimiento.
4. Gestión avanzada de señales
-
Control del intervalo de mensajes: Incluye un intervalo de "No enviar mensajes similares" (por defecto 20 segundos) para evitar el spam en tu Telegram durante periodos de alta volatilidad.
-
Cálculo Flexible: Soporta varios métodos Estocásticos (Simple, Exponencial, etc.) y Campos de Precio (Cierre/Cierre o Alto/Bajo).