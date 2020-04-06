Trend Line Breakout Pro
- Asesores Expertos
- Trung Hoa Do
- Versión: 4.0
- Activaciones: 5
Un sistema de trading automático basado en la Acción del Precio clásica.
Traza líneas de tendencia que conectan los máximos y mínimos más recientes para encontrar los mejores puntos de entrada.
Este EA está diseñado para los operadores que aman el seguimiento de tendencias, pero odian sentarse frente a la pantalla todo el día.
Cómo funciona:
-
Encuentra la Tendencia: Escanea el mercado para identificar los Swing Highs y Swing Lows clave.
-
Dibuja las líneas: Crea automáticamente líneas de tendencia dinámicas de soporte y resistencia.
-
Espera la ruptura:
-
COMPRA cuando el precio supere el soporte inferior de la línea de tendencia (retroceso).
-
VENTA cuando el precio rompe por debajo de la resistencia de la línea de tendencia superior.
-
-
Ganancia Multi-Timeframe: Puede entrar en operaciones en M5 pero busca objetivos de Take Profit en gráficos H1 o H4 automáticamente.
Características principales:
-
Sin indicadores de retraso: Sólo utiliza el movimiento puro del precio.
-
Entrada segura: Incluye una zona de "Buffer" (por defecto 13 pips) para evitar falsas rupturas.
-
Gestión inteligente del dinero:
-
Trailing Stop: Bloquea los beneficios cuando la tendencia es fuerte.
-
Punto de equilibrio: Mueve el Stop Loss al precio de entrada si el mercado se vuelve en su contra.
-
-
Filtro horario: Evita operar durante las horas malas (ampliación del spread o noticias).
Configuración recomendada:
-
Pares: Oro (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD.
-
Marco temporal: M15 o H1.
-
Ajustes: Los ajustes por defecto están optimizados para el Oro.