Trend Line Breakout Pro

Un sistema de trading automático basado en la Acción del Precio clásica.

Traza líneas de tendencia que conectan los máximos y mínimos más recientes para encontrar los mejores puntos de entrada.

Este EA está diseñado para los operadores que aman el seguimiento de tendencias, pero odian sentarse frente a la pantalla todo el día.

Cómo funciona:

Encuentra la Tendencia: Escanea el mercado para identificar los Swing Highs y Swing Lows clave. Dibuja las líneas: Crea automáticamente líneas de tendencia dinámicas de soporte y resistencia. Espera la ruptura: COMPRA cuando el precio supere el soporte inferior de la línea de tendencia (retroceso).

VENTA cuando el precio rompe por debajo de la resistencia de la línea de tendencia superior. Ganancia Multi-Timeframe: Puede entrar en operaciones en M5 pero busca objetivos de Take Profit en gráficos H1 o H4 automáticamente.

Características principales:

Sin indicadores de retraso: Sólo utiliza el movimiento puro del precio.

Entrada segura: Incluye una zona de "Buffer" (por defecto 13 pips) para evitar falsas rupturas.

Gestión inteligente del dinero: Trailing Stop: Bloquea los beneficios cuando la tendencia es fuerte. Punto de equilibrio: Mueve el Stop Loss al precio de entrada si el mercado se vuelve en su contra.

Filtro horario: Evita operar durante las horas malas (ampliación del spread o noticias).

Configuración recomendada: