Trend Line Breakout Pro

Un sistema de trading automático basado en la Acción del Precio clásica.

Traza líneas de tendencia que conectan los máximos y mínimos más recientes para encontrar los mejores puntos de entrada.

Este EA está diseñado para los operadores que aman el seguimiento de tendencias, pero odian sentarse frente a la pantalla todo el día.

Cómo funciona:

  1. Encuentra la Tendencia: Escanea el mercado para identificar los Swing Highs y Swing Lows clave.

  2. Dibuja las líneas: Crea automáticamente líneas de tendencia dinámicas de soporte y resistencia.

  3. Espera la ruptura:

    • COMPRA cuando el precio supere el soporte inferior de la línea de tendencia (retroceso).

    • VENTA cuando el precio rompe por debajo de la resistencia de la línea de tendencia superior.

  4. Ganancia Multi-Timeframe: Puede entrar en operaciones en M5 pero busca objetivos de Take Profit en gráficos H1 o H4 automáticamente.

Características principales:

  • Sin indicadores de retraso: Sólo utiliza el movimiento puro del precio.

  • Entrada segura: Incluye una zona de "Buffer" (por defecto 13 pips) para evitar falsas rupturas.

  • Gestión inteligente del dinero:

    • Trailing Stop: Bloquea los beneficios cuando la tendencia es fuerte.

    • Punto de equilibrio: Mueve el Stop Loss al precio de entrada si el mercado se vuelve en su contra.

  • Filtro horario: Evita operar durante las horas malas (ampliación del spread o noticias).

Configuración recomendada:

  • Pares: Oro (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD.

  • Marco temporal: M15 o H1.

  • Ajustes: Los ajustes por defecto están optimizados para el Oro.


