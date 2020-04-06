Trend Line Breakout Pro

Ein automatisches Handelssystem, das auf klassischer Price Action basiert.

Es zeichnet Trendlinien, die die letzten Hochs und Tiefs verbinden, um die besten Einstiegspunkte für Ausbrüche zu finden.

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Trend Following lieben, aber nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen wollen.

Wie es funktioniert:

Findet den Trend: Er scannt den Markt, um wichtige Swing-Hochs und Swing-Tiefs zu identifizieren. Zeichnet die Linien: Es erstellt automatisch dynamische Unterstützungs- und Widerstands-Trendlinien. Wartet auf den Ausbruch: KAUFEN , wenn der Kurs über die untere Trendlinie bricht (Pullback-Umkehr).

VERKAUFEN Sie, wenn der Kurs unter die obere Trendlinie des Widerstands bricht. Multi-Timeframe-Gewinn: Er kann auf M5-Charts handeln, sucht aber automatisch nach Take-Profit-Zielen auf H1- oder H4-Charts.

Hauptmerkmale:

Keine nachlaufenden Indikatoren: Verwendet nur die reine Preisbewegung.

Sicherer Einstieg: Enthält eine "Buffer"-Zone (standardmäßig 13 Pips), um falsche Ausbrüche zu vermeiden.

Intelligentes Geld-Management: Trailing Stop: Sichert den Gewinn, wenn der Trend stark ist. Break-Even: Verschiebt den Stop Loss auf den Einstiegskurs, wenn sich der Markt gegen Sie wendet.

Zeitfilter: Vermeidet den Handel zu schlechten Zeiten (Spread-Ausweitung oder Nachrichten).

Empfohlenes Setup: