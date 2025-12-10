MT5 Breakout Scal BUY Bot Script for JPY Cross

MT5【 Breakout Scal BUY BOT 】Script ( für JPY Cross Paare )

Breakout Buy Bot

{ Schnelle Schritte zum Kompilieren in MetaEditor }

※ Geben Sie den Preis der horizontalen Linie ein und Sie können eine Menge von Aufträgen in weniger als 10 Sekunden einrichten.

für :

・USD/JPY（米ドル／円）

・EUR/JPY（ユーロ／円）

・GBP/JPY（英ポンド／円）

・AUD/JPY（豪ドル／円）

・NZD/JPY（ニュージーランドドル／円）

・CAD/JPY（カナダドル／円）

・CHF/JPY（スイスフラン／円）

・SGD/JPY（シンガポールドル／円）

・HKD/JPY（香港ドル／円）

Eintrag @

・Neck Line Breakout ( W Top, Head & Shoulder ... )

・Bereichsausbruch ( Tokio Bereich ... )

・Cluster-Ausbruch

※ Sie können so viele wie Sie wollen auf 1 Chart platzieren. Das ist das Tolle an Skripten.

{ Jetzt mit SL/TP-Funktion }

・input double StopLoss = 0.0; // SL（0で未設定: Falsch）

・input double TakeProfit = 0.0; // TP（0で未設定: Falsch）

Ich empfehle Ihnen, es jetzt zu kaufen.





- Version 1.2 ( 10.Dez.2025 ) -

Skriptbeschreibung und Anpassung der Standardparameter





{ Haftungsausschluss }

Die endgültige Entscheidung über Handelsaktionen, die mit diesem Skript durchgeführt werden, liegt ganz im Ermessen und in der Verantwortung des Benutzers.

Aufgrund von Änderungen der Marktbedingungen, schnellen Kursbewegungen, Spread-Ausweitungen, Auftragsablehnungen, Unregelmäßigkeiten bei der Kurszuführung, Kommunikationsfehlern, VPS- oder PC-Ausfallzeiten, Verzögerungen auf dem Handelsserver und anderen Faktoren funktioniert das Skript möglicherweise nicht wie erwartet. Der Ersteller übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch solche Umstände entstehen.

Obwohl dieses Skript im Rahmen des Möglichen getestet wurde, übernimmt der Ersteller keine Garantie für seine Vollständigkeit, Genauigkeit oder Fehlerfreiheit. Benutzer müssen das Skript auf einem Demokonto oder einer gleichwertigen Umgebung gründlich testen und validieren, bevor sie es im Live-Handel einsetzen.

Aufgrund des Charakters digitaler Produkte können nach dem Kauf keine Rückerstattungen gewährt werden. Darüber hinaus ist der Ersteller nicht verpflichtet, kontinuierliche Updates für dieses Skript zu liefern; Verbesserungen oder Updates werden ausschließlich nach Ermessen des Erstellers angeboten.

Der Weiterverkauf, die Weiterverteilung, die Umgehung der Lizenzauthentifizierung, das Reverse Engineering oder ähnliche Aktivitäten im Zusammenhang mit diesem Skript sind strengstens untersagt.



