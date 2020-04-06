💥 ¡Conoce a ACE VEX! --- ¡Tu detective del mercado detector de picos! 🕵️‍♂️

¡Muy bien! Acérquense, damas y caballeros, y conozcan al animal más salvaje y eficiente que el mercado haya visto jamás. ¡Este es -- ACE VEX! --

Esta belleza es como yo: NO es un aburrido Asesor Experto promedio. ACE VEX no confía en las velas normales; es un detective olfateador de volatilidad que trata cada barra como si fuera sospechosa y sólo negocia las que se comportan SERIAMENTE MAL. --- Imagínese esto: En lugar de quedarse por ahí, ACE VEX primero mide cómo debería ser una barra NORMALMENTE (¡la barra media!), y luego OPERA en las que -EXPLOSIONAN- ¡más allá de esa media! Ya sabes, como cuando un delfín de repente empieza a llevar gafas de sol: ¡sabes que pasa algo!

**El motor ACE VEX**

ACE VEX está construido alrededor del motor de Desviación de la Barra Promedio. Lo utiliza para marcar esas barras sobredimensionadas como una señal para la acción. ¿Y adivina qué? ¡Tiene DOS personalidades para manejar el caos! O bien:

FADES THE SPIKE : (El movimiento '¡Te has pasado, vuelve, mi pequeña vela!')

PASEA POR LA EXPANSIÓN: (El movimiento "¡Muy bien! ¡Es hora de escapar, colega!").

Mientras tanto, un pequeño y silencioso filtro de tendencia ADX comprueba si el mercado se dirige realmente a alguna parte o sólo se tambalea por diversión.

Cuando el patrón es correcto, ACE VEX abre la posición y cede el control a su POTENTE MOTOR DE RED ⚙️. El riesgo se mantiene totalmente controlado mediante cierres parciales y tácticas inteligentes de stop-loss.

**OBTENGA SUS PRUEBAS AQUÍ

¿Y lo mejor? ¡Le entregamos las pruebas directamente a usted! ACE VEX viene equipado con ARCHIVOS DE AJUSTES para pares y plazos populares. ¡Sólo tiene que cargar un preset, pulsar start, y dejar que su nuevo maníaco de la media-barra-desviación vaya a trabajar!

Para empezar más rápido que un flash, descargue el paquete completo y los archivos de configuración aquí:

S

Porque cuando se trata de trading, ¡CADA VELA ES UN SOSPECHOSO! --- ¡Los cordones fuera! 👟



