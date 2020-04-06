Ace Vex

💥 Treffen Sie ACE VEX! --- Ihr Spike-schnüffelnder Marktdetektiv! 🕵️‍♂️

Also gut! Treten Sie näher, meine Damen und Herren, und lernen Sie das WILDeste und effizienteste Handelstier kennen, das der Markt je gesehen hat! Dies ist -- ACE VEX! --

Diese Schönheit ist genau wie ich: KEIN langweiliger, durchschnittlicher Expert Advisor hier. ACE VEX traut normalen Kerzen nicht; er ist ein Volatilitätsschnüffler, ein Detektiv, der jeden Balken wie einen Verdächtigen behandelt und nur mit denen handelt, die SCHWERWIEGEND MISSBRACHEN! --- Stellen Sie sich Folgendes vor: Anstatt nur herumzuhängen, misst ACE VEX zuerst, wie ein Balken NORMAL aussehen sollte (der Durchschnittsbalken!), und dann PUNKT er auf diejenigen, die --- EXPLOSIV --- über diesen Durchschnitt hinausgehen! Sie wissen schon, wie wenn ein Delphin plötzlich anfängt, eine Sonnenbrille zu tragen - Sie wissen einfach, dass etwas los ist!

**Der ACE-VEX-Motor**

ACE VEX ist um die Average Bar Deviation Engine herum aufgebaut. Er benutzt sie, um diese übergroßen Balken als Signal zum Handeln zu kennzeichnen. Und weißt du was? Er hat ZWEI Persönlichkeiten, um das Chaos zu bewältigen! Er kann entweder:

  • FADES THE SPIKE: (Die 'Du bist zu weit gegangen, komm zurück, meine kleine Kerze!' Bewegung.)

  • RIDES THE EXPANSION: (Der "Na gut, Zeit für einen Ausbruch, Kumpel!"-Schub.)

In der Zwischenzeit prüft ein kleiner ADX-Trendfilter, ob sich der Markt tatsächlich in eine Richtung bewegt oder nur zum Spaß wackelt.

Wenn das Muster richtig ist, eröffnet ACE VEX die Position und übergibt die Kontrolle an seine POWERFUL GRID ENGINE ⚙️. Das Risiko bleibt durch partielle Schließungen und intelligente Stop-Loss-Taktiken vollständig im Griff!

**HOLEN SIE SICH HIER IHREN BEWEIS!**

Und das Beste daran? Wir liefern die Beweise direkt zu Ihnen! ACE VEX wird mit vorgefertigten SET-FILES für beliebte Paare und Zeitrahmen geliefert. Laden Sie einfach eine Voreinstellung, drücken Sie auf Start und lassen Sie Ihren neuen Durchschnittsbalken-Abweichungs-Maniac an die Arbeit gehen!

Um blitzschnell loslegen zu können, laden Sie das komplette Paket und die Set-Dateien hier herunter:

📂 S et Files Link

Denn wenn es um den Handel geht, ist JEDE KERZE EIN VERDÄCHTIGER! --- Schnürsenkel raus! 👟


