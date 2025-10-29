MTF Unicorn Hunter

🦄 Unicorn Hunter – Detector Multitemporal de Setups Inteligentes

Identifica zonas de reversión de alta probabilidad con precisión.

Unicorn Hunter analiza múltiples marcos temporales (1m / 2m / 3m / 5m) para detectar confluencias completas del tipo “Unicornio” — basadas en lógica estructural real del mercado, no en patrones aleatorios.

🔍 Lógica Principal (Algoritmo v26)

El indicador detecta configuraciones donde:

Fractales confirman los puntos de giro. Se produce un barrido de liquidez (se toman los máximos o mínimos iguales). Ocurre una ruptura direccional de estructura (BoS) que confirma la intención. Se forma un Breaker Block en la dirección del barrido. Un Fair Value Gap (FVG) se superpone con la zona del Breaker.

Solo cuando las cinco condiciones se cumplen, se detecta un Unicornio, señalando una posible reversión o continuación de alta probabilidad.

📊 Panel Multitemporal en el Gráfico

Muestra el sesgo LONG / SHORT / — para 1m / 2m / 3m / 5m .

Soporta hasta 30 símbolos adicionales en un mismo panel.

Diseño limpio y centrado con ajuste automático.

Opciones de color y alineación (Izquierda / Centro / Derecha).

Sombreado alterno para facilitar la lectura.

⚙️ Parámetros de Entrada

Período Fractal – sensibilidad de detección de swings.

Opciones del Panel – activar o desactivar la tabla.

Alineación y Espaciado – control visual del diseño.

Lista de Símbolos – hasta 30 instrumentos (por ej. XAUUSD, US100, EURUSD).

Colores Personalizables – encabezados, celdas y texto.

💡 Usos Recomendados

Combina con tu marco de sesgo para validar zonas de reversión.

Supervisa la confluencia multi-activo en forex, índices y metales.

Confirma setups impulsados por liquidez en pares correlacionados.

Detecta alineación temprana entre marcos temporales antes de entrar.

🧠 Por Qué los Traders lo Aman

Sin repintado en señales confirmadas.

Visualmente claro y con gran densidad informativa.

Optimizado para bajo uso de CPU, incluso con 30+ pares.

100% MQL5 nativo (sin DLL ni dependencias externas).

📈 Ideal para traders de tipo ICT, SMC y estructura de mercado que buscan identificar rápidamente setups “Unicornio” alineados entre marcos e instrumentos.