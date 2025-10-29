MTF Unicorn Hunter
- Indicadores
- Simon Edwin Whittaker
- Versión: 29.0
- Actualizado: 6 noviembre 2025
🦄 Unicorn Hunter – Detector Multitemporal de Setups Inteligentes
Identifica zonas de reversión de alta probabilidad con precisión.
Unicorn Hunter analiza múltiples marcos temporales (1m / 2m / 3m / 5m) para detectar confluencias completas del tipo “Unicornio” — basadas en lógica estructural real del mercado, no en patrones aleatorios.
🔍 Lógica Principal (Algoritmo v26)
El indicador detecta configuraciones donde:
-
Fractales confirman los puntos de giro.
-
Se produce un barrido de liquidez (se toman los máximos o mínimos iguales).
-
Ocurre una ruptura direccional de estructura (BoS) que confirma la intención.
-
Se forma un Breaker Block en la dirección del barrido.
-
Un Fair Value Gap (FVG) se superpone con la zona del Breaker.
Solo cuando las cinco condiciones se cumplen, se detecta un Unicornio, señalando una posible reversión o continuación de alta probabilidad.
📊 Panel Multitemporal en el Gráfico
-
Muestra el sesgo LONG / SHORT / — para 1m / 2m / 3m / 5m.
-
Soporta hasta 30 símbolos adicionales en un mismo panel.
-
Diseño limpio y centrado con ajuste automático.
-
Opciones de color y alineación (Izquierda / Centro / Derecha).
-
Sombreado alterno para facilitar la lectura.
⚙️ Parámetros de Entrada
-
Período Fractal – sensibilidad de detección de swings.
-
Opciones del Panel – activar o desactivar la tabla.
-
Alineación y Espaciado – control visual del diseño.
-
Lista de Símbolos – hasta 30 instrumentos (por ej. XAUUSD, US100, EURUSD).
-
Colores Personalizables – encabezados, celdas y texto.
💡 Usos Recomendados
-
Combina con tu marco de sesgo para validar zonas de reversión.
-
Supervisa la confluencia multi-activo en forex, índices y metales.
-
Confirma setups impulsados por liquidez en pares correlacionados.
-
Detecta alineación temprana entre marcos temporales antes de entrar.
🧠 Por Qué los Traders lo Aman
-
Sin repintado en señales confirmadas.
-
Visualmente claro y con gran densidad informativa.
-
Optimizado para bajo uso de CPU, incluso con 30+ pares.
-
100% MQL5 nativo (sin DLL ni dependencias externas).
📈 Ideal para traders de tipo ICT, SMC y estructura de mercado que buscan identificar rápidamente setups “Unicornio” alineados entre marcos e instrumentos.
Hola tiene alguna version pro del indicador?