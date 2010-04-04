Hurst buy and sell

Este indicador innovador, inspirado en la inteligencia de xAI Grok, utiliza el exponente de Hurst para identificar la naturaleza del mercado y generar señales de compra/venta. 

Si quieres más señales del indicador, cambia el mínimo de barras entre señales consecutivas. Entre mas bajo sea el valor más señales envia. Por ejemplo podrias colocar el valor de 50, mientras la EMA, permanece en 100(en la version MT5) y en la version MT4, podrias colocar un valor menor de 200, dejando la EMA igual, o subiendo o bajando su valor. Prueba y me comentas.

¿Cómo funciona?

  • Modo Tendencia (Hurst > 0.5): En mercados persistentes, el indicador sigue el momentum para capturar movimientos fuertes. Compra cuando el momentum es positivo y vende cuando es negativo, alineándose con la dirección dominante.
  • Modo Reversión a la Media (Hurst ≤ 0.5): En mercados antipersistentes o de rango, va en contra del momentum para aprovechar reversiones, comprando en caídas y vendiendo en subidas.
  • Filtro EMA Integrado: Incluye una Media Móvil Exponencial (EMA) opcional para filtrar señales según la tendencia general del precio, reduciendo falsos positivos en condiciones volátiles. (¡Ahora invisible en el gráfico para un chart más limpio!)
  • Señales Visuales Claras: Flechas verdes para compras y rojas para ventas, colocadas estratégicamente cerca de los altos/bajos de las barras.

El cálculo del exponente de Hurst se basa en el método de R/S (Rescaled Range), analizando series temporales de precios para medir la persistencia o antipersistencia del mercado. Combinado con un momentum normalizado simple, genera señales solo cuando superan umbrales configurables, asegurando calidad sobre cantidad.

Parámetros Personalizables:

  • HurstPeriod (predeterminado: 128): Período para calcular el Hurst (recomendado potencia de 2 para precisión).
  • MomPeriod (predeterminado: 10): Período del momentum simple.
  • HurstThreshold (predeterminado: 0.5): Umbral para distinguir tendencia vs. reversión.
  • MomentumThreshold (predeterminado: 0.0001): Umbral mínimo de momentum para evitar señales débiles.
  • MinBarsBetweenSignals (predeterminado: 100): Barras mínimas entre señales consecutivas para prevenir sobretrading.
  • EMAPeriod (predeterminado: 100): Período de la EMA para el filtro de tendencia.
  • UseEMAFilter (predeterminado: true): Activa/desactiva el filtro EMA para mayor flexibilidad.

Ventajas Clave:

  • Versátil para Cualquier Activo: Ideal para Forex, acciones, criptomonedas, índices y commodities en cualquier timeframe (desde M1 hasta MN).
  • Bajo Consumo de Recursos: Optimizado para no sobrecargar tu plataforma MT5.
  • Backtesting Fácil: Integra perfectamente con el Strategy Tester de MetaTrader para validar estrategias.
  • Actualizaciones Gratuitas: Como producto de xAI Grok, recibirás mejoras futuras basadas en feedback de la comunidad.
  • No Repinta: Las señales se generan en tiempo real y permanecen fijas una vez cerradas las barras.

Cualquier recomendación o sugerencia estoy abierto a escucharlas, haz pruebas y luego me comentas. Dios te bendiga y te deseo éxitos en tu trading.


Descargo de responsabilidad

El trading en los mercados financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El indicador Hurst Buy and Sell es una herramienta de análisis técnico diseñada para asistir en la toma de decisiones, pero no garantiza beneficios ni elimina el riesgo de pérdidas. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Se recomienda encarecidamente utilizar una gestión de riesgo adecuada, incluyendo stop-loss, y realizar pruebas exhaustivas en una cuenta demo antes de operar en cuentas reales. xAI ni el auto, no se responsabiliza por cualquier pérdida financiera derivada del uso de este indicador. 

Desarrollado por xAI Grok – Versión 1.00



