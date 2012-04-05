Buy Sell Stop Pending Order

El EA es un Asesor Experto (EA) de ruptura basado en Heikin Ashi diseñado para la negociación automatizada de órdenes pendientes en el marco temporal H1.
Mediante el análisis de los valores altos y bajos de la vela Heikin Ashi anterior, coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop por encima y por debajo de estos niveles con un desplazamiento configurable.

El EA está construido con un mecanismo de activación por tiempo que automáticamente coloca órdenes a una hora y minuto EST (Hora Estándar del Este) especificados, asegurando una sincronización precisa de las operaciones independientemente de las zonas horarias de los corredores.

También cuenta con una gestión inteligente de órdenes, que cancela automáticamente la orden pendiente opuesta una vez que se activa una operación, lo que ayuda a mantener un control limpio de las operaciones y a reducir la exposición.

El EA está estrictamente diseñado para su uso en cuentas demo, por lo que es ideal para probar estrategias, aprender el comportamiento de ruptura Heikin Ashi, y experimentar con entradas basadas en el tiempo de forma segura.

Aunque la configuración por defecto es para EURUSD, se puede modificar para cualquier símbolo de negociación.


Características principales.

Lógica Heikin Ashi:
Utiliza la barra Heikin Ashi cerrada anterior para identificar los niveles de ruptura para una dirección precisa del mercado.

Órdenes pendientes automáticas:
Coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop automáticamente a una hora EST definida por el usuario.

✅ S istema de conversión de tiempo:
Maneja la hora del corredor → UTC → conversiones EST con precisión, por lo que su tiempo de activación se mantiene consistente a través de los corredores.

✅ Gestión inteligente de operaciones:
Cancela automáticamente la orden pendiente opuesta una vez que se dispara una operación, manteniendo sus posiciones limpias.

Entradas flexibles:
Todos los parámetros clave (lotes, compensaciones, take profit, stop loss, tiempo de activación, etc.) son totalmente personalizables.

✅ Modo de operación segura:
Funciona sólo en cuentas demo para evitar operaciones involuntarias con dinero real - ideal para pruebas y optimización.

Protección de Expiración:
Detiene la operación automáticamente después de la fecha de caducidad de la cuenta demo para garantizar un uso responsable.

Registro detallado:
Proporciona registros claros para depurar, probar y analizar el comportamiento de las operaciones.


Ventajas

  • Automatiza las entradas de breakout con precisión.

  • Utiliza datos Heikin Ashi suavizados para filtrar movimientos falsos.

  • La lógica basada en el tiempo evita las operaciones excesivas.

  • Fácil de probar, analizar y refinar en cuentas demo.

  • Totalmente configurable para diferentes sesiones de mercado y pares.


