Smart Smc Mmxm based Buy Sell Signals
- Indicadores
- Rahul Shrikrishna Dani
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Primer indicador de señal de compra venta basado en SMC (funcionando)
- Este indicador se basa en uno de mi indicador SMT indicador SMC avanzada
- Este indicador tiene la estrategia exacta que se ha utilizado durante años.
- Todo como FVG, OB, HTL, Equilibrium, Fibs precios, PDHL, PWHL son necesarios para que la estrategia funcione correctamente (Sólo para su información, todo se cuida internamente).
- Cuando la señal es generada, las Alertas son enviadas.
- Usted puede cambiar barRenderCapacity y minimumRetracement (Un swing debe retroceder este % para considerar como un swing) de la configuración de acuerdo a sus resultados de la prueba.
El indicador no se repinta. La estructura se recorre primero desde las velas antiguas a las nuevas, por lo que lo que se traza una vez nunca se actualiza.
Entry :
Cuando aparece la señal, espera a que el precio alcance el nivel de la señal => cuando lo hace, espera a que la estructura se rompa => Entra => SL se convierte en la parte inferior de la estructura (cuando se compra) la parte superior de la estructura (cuando se vende) Mensaje ne si no lo hace
- Nunca he utilizado mis estrategias por debajo de 5 minutos. Es demasiado ruido.
- Si necesita más confirmaciones a continuación, utilizar HTF LTF, cuando se crea la señal, usted puede ir a un plazo inferior y buscar señales que están alineados con la señal HTF.
- Internamente la estructura se mantiene por lo que siempre obtendrá compras en tendencia alcista y ventas en tendencia bajista también cuando la oscilación es al menos retrocedido al equilibrio.
Es posible que desee evitar las noticias de alto impacto en un plazo inferior a 1 hora. Las noticias son mayormente consideradas como barrido de liquidez y su movimiento de barrido es usualmente aceptado en un marco de tiempo de 1 hora debido al alto movimiento del precio.
