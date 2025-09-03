Smart Smc Mmxm based Buy Sell Signals

Primer indicador de señal de compra venta basado en SMC (funcionando)

Indicador sólo dibujar NUEVAS señales, Para volver a prueba, utilice probador de estrategia. MENSAJE mí para BONUS .

Este indicador es uno de mis mejores desarrollos. Luché con la aplicación de mi método durante mucho tiempo, pero finalmente pude automatizar mis entradas. Todavía no estamos allí todavía como mi existe y sl son dinámicos. tan pronto como me imagino sls dinámicos y existe implementación, voy a empujar la actualización. Puede que aumente el coste exponencialmente.

  1. Este indicador se basa en uno de mi indicador SMT indicador SMC avanzada
  2. Este indicador tiene la estrategia exacta que se ha utilizado durante años.
  3. Todo como FVG, OB, HTL, Equilibrium, Fibs precios, PDHL, PWHL son necesarios para que la estrategia funcione correctamente (Sólo para su información, todo se cuida internamente).
  4. Cuando la señal es generada, las Alertas son enviadas.
  5. Usted puede cambiar barRenderCapacity y minimumRetracement (Un swing debe retroceder este % para considerar como un swing) de la configuración de acuerdo a sus resultados de la prueba.

El indicador no se repinta. La estructura se recorre primero desde las velas antiguas a las nuevas, por lo que lo que se traza una vez nunca se actualiza.


Entry :

Cuando aparece la señal, espera a que el precio alcance el nivel de la señal => cuando lo hace, espera a que la estructura se rompa => Entra => SL se convierte en la parte inferior de la estructura (cuando se compra) la parte superior de la estructura (cuando se vende) Mensaje ne si no lo hace

  • Nunca he utilizado mis estrategias por debajo de 5 minutos. Es demasiado ruido.
  • Si necesita más confirmaciones a continuación, utilizar HTF LTF, cuando se crea la señal, usted puede ir a un plazo inferior y buscar señales que están alineados con la señal HTF.
  • Internamente la estructura se mantiene por lo que siempre obtendrá compras en tendencia alcista y ventas en tendencia bajista también cuando la oscilación es al menos retrocedido al equilibrio.

Es posible que desee evitar las noticias de alto impacto en un plazo inferior a 1 hora. Las noticias son mayormente consideradas como barrido de liquidez y su movimiento de barrido es usualmente aceptado en un marco de tiempo de 1 hora debido al alto movimiento del precio.

If you rate the indicator, i will give you any of my indicator for free

Productos recomendados
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Indicadores
Basado en ondas indicadoras MACD con parámetros estándar Aplica los niveles de Fibonacci a las dos últimas ondas MACD, positivas y negativas respectivamente, si en el momento en que el indicador MACD se queda sin Onda negativa - el color es verde, si en el momento en que el indicador MACD se queda sin Onda positiva - el color es rojo. El criterio de terminación de onda son dos ticks con un signo MACD diferente. Aplica líneas de tendencia en las últimas cuatro ondas MACD. Trabaja bien con e
Project Oro
Giacomo Donati
Asesores Expertos
Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea El Proyecto Oro es un algoritmo de negociación que comencé hace aproximadamente seis años. Después de innumerables horas dolorosas e insoportables de codificación, finalmente está listo para ser lanzado al público. El Asesor Experto (EA) se basa en una técnica patentada y única que analiza el comportamiento y el movimiento de las velas y la acción del precio en el mercado del oro. Busca ventanas cortas de oportunidad y sale de las
Invincible Arrow
Quan Li
Indicadores
Se trata de un indicador de flecha sin función de futuro, desarrollado en base a los algoritmos de negociación de beneficios más avanzados.Cuenta con el módulo de análisis de tendencia dual más innovador y avanzado, así como con el algoritmo de predicción de tendencia de mercado más reciente y altamente eficaz. Cuenta con el módulo de análisis de tendencias dual más innovador y avanzado, así como con el algoritmo de predicción de tendencias de mercado más reciente y eficaz. Cuenta con el módulo
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicadores
Power Renko es un indicador que traza ladrillos Renko debajo del gráfico utilizando un histograma. Puede seleccionar el tamaño del ladrillo y el marco temporal de los ladrillos Renko, así como si desea o no utilizar el precio de cierre o el precio alto/bajo de las velas. Los ladrillos Renko se basan únicamente en el precio, no en el tiempo, por lo que los ladrillos Renko no estarán alineados con el tiempo del gráfico. Son extremadamente útiles para el comercio de tendencia y muchas estrategias d
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Asesores Expertos
OtmScalp EA V1 - Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC OtmScalp EA V1 - El Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC Oferta por tiempo limitado: Solo $499 (Precio original: $1200 - ¡Próximo aumento de precio!) ¿Por qué elegir OtmScalp EA V1? Ganancias diarias consistentes - Diseñado para scalping agresivo pero controlado 3 versiones especializadas - Optimizado para pares EUR, oro (XAU/USD) y bitcoin (BTC/USD) Operación 100% automática - Funciona 24/5 sin intervención manual Gestión int
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
Market Vortex
Adolfina Denysenko
Indicadores
Market Vortex.mq4 es un potente indicador de flecha diseñado para identificar con precisión puntos de inversión y continuaciones de tendencia. Construido sobre un oscilador suavizado y medias móviles adaptativas, ayuda a los operadores a encontrar rápidamente puntos de entrada y salida del mercado sin cálculos complejos. Características principales: Señales de flecha claras: El indicador muestra flechas de Compra/Venta directamente en el gráfico. Funcionamiento en tiempo real: Las señale
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Happy Nation EA
Andrijana Radojevic
Asesores Expertos
LAUNCH PROMO – LIMITED TIME OFFER% Precio: 99 dólares ¡¡¡IMPORTANTE!!! Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones detalladas de configuración. SETFILES - ¡DESCARGA AQUÍ! HAPPY NATION EA es un sistema automatizado de última generación construido para todos los pares AUD, que combina una estructura de red inteligente y controlada con filtros avanzados de adaptación al mercado. Ofrece una reducción ultrabaja (1-5%) , ciclos comerci
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Golden AI II
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden AI es un asesor de operaciones automatizado (EA) desarrollado específicamente para operar con oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Se basa en un sofisticado algoritmo que utiliza la acción del precio y técnicas avanzadas de detección de patrones para tomar decisiones de trading. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor Golden AI no se limita a vigilar los movimientos de los precios. Analiza los gráficos
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Indicadores
Indicador que identifica la tendencia, así como puntos de entrada. Usar para entradas a favor de tendencia. Aunque este indicador es muy preciso identificando entradas, siempre se recomienda usar otro indicador de soporte para confirmar. Recuerda buscar los Activos y Timeframes que mejor se adapten a tu operativa... Válido tanto para Scalping como para entradas de Largo Plazo Por favor, utiliza un Gráfico de Barras para poder visualizar el indicador correctamente Inputs: EMA Value for Long Term
EA Bollinger Band High Distance
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
El EA de las Bandas de Bollinger es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para analizar la volatilidad de los precios y los posibles puntos de reversión de los precios en los mercados financieros, como las acciones, las divisas o las criptodivisas. Constan de tres líneas: La banda media: Suele ser una media móvil simple (SMA) del precio durante un periodo específico. El periodo más utilizado es el de 20 años. La banda superior: Es la suma de la banda m
Anubis Skunk
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
Anubis Skunk UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PREC
Vanglutio
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
VANGLUTIO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL INICIO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTAR LAS INVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON BENEFICIOS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECISAS
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Asesores Expertos
Apex Pro Primera Edición Crecimiento Seguro, Constante e Inteligente para Cuentas Pequeñas Puntos Clave Diseñado para cuentas pequeñas (desde $30) Crecimiento rápido y seguro – sin cuentas reventadas ️ Configuración paso a paso – ideal para principiantes Optimizado para XAUUSD (Oro) en gráfico de 5 minutos Pruébalo antes de comprar – versión demo disponible Perfecto para traders con cuentas pequeñas que buscan crecimiento constante sin arriesgar todo su capital. Mi His
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indicadores
Renko, Heiken Ashi, Barra de Ticks, Barra de Rango. Fácil cambio, fácil configuración, todo en una sola ventana. Coloque el indicador Custom Chart y vea los gráficos Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar en tiempo real en el gráfico real. Coloque la ventana del gráfico offline de forma que el panel de control del indicador sea visible. Cambie el modo de gráfico pulsando un botón. Conecte al gráfico de salida cualquier indicador, asesor experto sin ninguna restricción. No, no funciona en el te
Celestia EA
DENIS BRAUN
5 (1)
Asesores Expertos
Celestia - Su compañero estelar en el trading automatizado Cuenta Real Celestia EA riesgo medio https://www.mql5.com/de/signals/2051245 Descripción: Presentamos Celestia, su compañero de trading automatizado de vanguardia diseñado para iluminar su viaje en el dinámico mundo de los mercados financieros. Impulsado por algoritmos avanzados y tecnología de última generación, Celestia se erige como un faro de precisión y eficiencia en el ámbito del trading algorítmico. Características principales:
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
GM Arrows Pro
Guillaume Pierre Philippe Mesplont
Indicadores
Nombre del producto: GM Arrows Pro - Señales y Alertas Descripción breve: GM Arrows Pro es un indicador MT4 limpio y fiable que muestra flechas de COMPRA/VENTA en el gráfico con alertas únicas en el momento en que aparece la señal. Descripción completa: GM Arrows Pro es un indicador MT4 profesional diseñado para traders que quieren señales claras y accionables: Flechas de COMPRA y VENTA visibles en todo el historial del gráfico Alertas únicas cuando aparece una nueva señal (sin alertas repetid
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indicadores
La herramienta perfecta para Scalng en los mercados de divisas Puede operar tanto de señal a señal y el uso de tomar ganancias ¡ El algoritmo no utiliza Zigzag ! ¡ No redibuja ! Este es un instrumento de canal que utiliza una media móvil como filtro. Media móvil Hay 2 parámetros para los ajustes Periodo Ma = Media Móvil de 5 periodos Canal 1.0 distancia de las líneas del canal desde el gráfico Price Signal Filter - cálculo de la apertura de la señal y el filtro Hay un conjunto completo de Alerta
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Mr Forex
Stanislav Frolov
Asesores Expertos
Sr. Forex Mr Forex EA ️️️️ Mr Forex resultado de más de 3 años probando la estrategia en el mercado. Todo lo que necesita es alquilar VPS con baja latencia, es decir, vps base de Londres Pares: EURUSD , GBPUSD , USDCHF Use Time Frame M1 - M15 ( v.1.4 y superior) Descargue el archivo de configuración aquí(próximamente) Fácil de usar: 1. Después de la instalación cambie Time Frame a M1 ( 1 Minuto ) - M15 2. Cambie MM a TRUE. Cambiar MM a TRUE Le sugiero que pruebe este EA durante 1 me
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Los compradores de este producto también adquieren
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryIndicator es un indicador de alta precisión para el comercio de opciones binarias. Muestra excelentes resultados en scalping. Este indicador se basa en el análisis multifactorial de los indicadores de tendencia, así como osciladores de confirmación, que al final da una mayor precisión de las señales. Ventajas del indicador Mayor precisión de las señales. Excelentes resultados al negociar opciones binarias con un tiempo de expiración corto de M30 a M1 . Funciona en cualquier marco temporal
Scalping signals M1
Andrey Kozak
Indicadores
Cada comprador del indicador Scalping signals M1 recibe GRATIS un robot automático que opera siguiendo las señales del propio indicador. Scalping signals M1 — sistema completo de entradas por tendencia para M1 Scalping signals M1 convierte el gráfico en un mapa claro de acción: el canal de tendencia muestra la dirección del mercado, y las flechas señalan posibles puntos de entrada. Solo necesitas seguir la dirección del canal y las flechas. Incluso un principiante puede utilizarlo sin dificultad
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicadores
"Dragon's Tail" es un sistema de trading integrado, no sólo un indicador. Este sistema analiza cada vela minuto a minuto, lo que resulta especialmente eficaz en condiciones de alta volatilidad del mercado. El sistema "Dragon's Tail" identifica los momentos clave del mercado, denominados "batallas alcistas y bajistas". Basándose en estas "batallas", el sistema ofrece recomendaciones sobre la dirección de las operaciones. La aparición de una flecha en el gráfico indica la posibilidad de abrir dos
The Hurricane Indicator
Paul Nicholas Clevett
5 (1)
Indicadores
Actualmente cambiado al gráfico de 4 horas - pero el uso de otros marcos de tiempo para la confirmación. :-) Yo cambio mi marco de tiempo principal basado en el movimiento del mercado en el momento. El Hurricane Forex Indicator es un indicador multi-marco de tiempo que incluye cosas tales como Notificaciones de Comercio, Calculadora de Comercio, Indicador de Momento, recompensa de riesgo y mucho más. Tenemos una sala de comercio libre para nuestros usuarios también. Por favor, echa un vistazo al
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fue
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico Elimi
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx InsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar sugerencias de entrada de compra/venta demasiado cercanas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por mul
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx OutsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada. 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low. 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa. Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx PinBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar velas demasiado pequeñas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TP - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indicadores
Imagen automática, en directo e interactiva de todas las líneas de tendencia. Asigne alertas push, de correo electrónico y sonoras a las líneas de su elección y manténgase informado sobre el retroceso del precio, la ruptura, el retroceso después de la ruptura, el número de retrocesos, la expiración de la línea por doble ruptura. Corrija, arrastre o elimine las líneas y ajuste interactivamente el sistema de líneas. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Ejemplos de gráficos https://www.mql5.com/en/users/e
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
Indicadores
El oscilador estocástico es uno de los osciladores más populares y precisos, ampliamente utilizado por los operadores para captar las zonas de sobrecompra y sobreventa de la acción del precio. Aunque el indicador estocástico funciona bien durante un intervalo del mercado, no logra generar señales rentables cuando las condiciones del mercado cambian, y por lo tanto produce señales erróneas que resultan en grandes pérdidas. ¿Ha pensado alguna vez en un indicador estocástico adaptativo que adapte s
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal. Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta. Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado
Otros productos de este autor
Previous day week high low Mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Es un indicador que le mostrará Máximo del día anterior Mínimo del día anterior Máximo de la semana anterior mínimos de la semana anterior Puede establecer cuántos días de historial desea ver para los máximos y mínimos del día anterior y para los máximos y mínimos de la semana anterior. Actualmente se marcarán 30 días de PDH/L Se marcarán 4 semanas de PWH/L Puede cambiarlo desde los ajustes del indicador. Las fechas se muestran en las líneas de marcado para identificar a qué fecha pertenece ese
FREE
Previous day week high low
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Es un indicador que le mostrará Máximo del día anterior Mínimo del día anterior Máximo de la semana anterior Mínimo de la semana anterior Usted puede fijar cuántos días de historia usted quisiera ver para el día anterior alto bajo y la semana anterior alta baja Actualmente se marcarán 30 días de PDH/L Se marcarán 4 semanas de PWH/L Puede cambiarlo desde los ajustes del indicador. Las fechas se muestran en las líneas de marcado para identificar a qué fecha pertenece ese marcado. Gracias :) Siemp
FREE
All in one smart Smc indicator Ict mmxm
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Lista de características 1: FVG->iFVG Bloque de órdenes Línea de transacciones altas (estrategia personal) Descuento Premium 50% y 61 Máximo mínimo del día anterior Máximo mínimo de la semana anterior Cuenta atrás de fin de vela Lista de funciones 2 : (Implementada en base a los comentarios de los grupos de la comunidad) identificación de tendencias Ocultar FVG, bloque de órdenes, línea de grandes transacciones por debajo del 50% de equilibrio. Ocultar todos/textos/características individuales F
Way of the Turtle with AI trained module Mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
3 estrategias de inversión para aprovechar la estructura del mercado (sin complicarla en exceso) En el trading no se trata de predecir el futuro, sino de detectar patrones, gestionar el riesgo y actuar cuando las probabilidades le favorecen. A continuación se presentan dos estrategias atemporales (y una híbrida) que se ajustan a cómo se mueven realmente los mercados, no a cómo desearíamos que lo hicieran. Algunas de las estrategias con las que puede operar con el indicador [Nota] El marco tempo
Candle Countdown Timer Custom mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Este indicador es sobre el temporizador de cuenta atrás vela Puede cambiar el color del temporizador Se pueden establecer 3 colores para diferentes rangos de tiempo Puede establecer el tamaño de la fuente, puede establecer el nombre de la fuente Si necesita algo extra, me ping, voy a añadir que la funcionalidad. Gracias :) Siempre abierto a la retroalimentación y la crítica si me ayuda a proporcionar más valor. - Rahul Mis otros indicadores que te pueden gustar [ He estado operando en forex d
FREE
Candle Countdown Timer Custom
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Este indicador es sobre el temporizador de cuenta atrás de velas Puede cambiar el color del temporizador Se pueden establecer 3 colores para diferentes rangos de tiempo Puede establecer el tamaño de fuente, puede establecer el nombre de fuente Si necesita algo extra, me ping, voy a añadir que la funcionalidad. Gracias :) Siempre abierto a la retroalimentación y la crítica si me ayuda a proporcionar más valor. - Rahul Mis otros indicadores que te pueden gustar [ He estado operando en forex dura
FREE
Way of the Turtle with AI trained module
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
3 estrategias de negociación para aprovechar la estructura del mercado (sin complicarla en exceso) En el trading no se trata de predecir el futuro, sino de detectar patrones, gestionar el riesgo y actuar cuando las probabilidades le favorecen. A continuación se presentan dos estrategias atemporales (y una híbrida) que se ajustan a cómo se mueven realmente los mercados, no a cómo desearíamos que lo hicieran. Algunas de las estrategias con las que puede operar con el indicador [Nota] El plazo su
Zone with Alerts with Trend identification
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Zona de oferta y demanda con sistema de alerta añadido. ¿Por qué este indicador de oferta y demanda es diferente? Las zonas no son zonas tradicionales. estas son zonas KIRI. estas son zonas de alta probabilidad donde el mercado reacciona sin importar cuanto. La mayoría de la gente, incluyéndome a mí, se han perdido el comercio porque de alguna manera se distrajo. no se preocupe, he añadido una alerta a nuestras zonas ahora. (Metatrader no muestra alertas en el probador de estrategias) La mayoría
Perfect Structure V3 with ICT Rules
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
He aquí la V3 de la estructura de mercado perfecta. ¿Qué hay de nuevo? Codificado basado en las reglas de las TIC. No más confusiones de tendencia...-- Etiquetas añadidas para mostrar la tendencia actual No más malabares de marco de tiempo y perder puntos importantes, -- Ahora puede agregar el indicador varias veces para marcar la estructura de mercado de múltiples marcos de tiempo en la misma ventana del gráfico ( 1D estructura de mercado en 4H o puede ser 4H estructura de mercado en 15 min mar
Next Big Thing SMC based trend EA
Rahul Shrikrishna Dani
Asesores Expertos
EA EURUSD probado durante 25 años desde 2000 hasta hoy Puro precio + tiempo + matemáticas quant. Por favor, haga "Habilitar Auto-algo selección basada en el corredor " esta bandera a true antes de probar. No encontrarás un solo EA en esta plataforma que haya sido probado para datos tan grandes, todos los EAs aquí son martingalas que fallan pase lo que pase y cuando fallan lo pierdes todo. Mándame un mensaje si necesitas ayuda o si no eres capaz de regenerar los mismos resultados. Configuración d
Bricks Trend following Zones
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Zona + Sistema de Inversión de Tendencia Hay muchas situaciones en las que puede querer utilizar este indicador y puede que no. Por favor, consulte el documento adjunto en la sección de comentarios para una orientación completa. Revise los comentarios para el manual. Tenga en cuenta, Una vez que usted hace la compra por favor llegar a mí cuando estás en la fase de prueba para que yo pudiera responder a sus preguntas cuando usted está atascado y confundido porque la mayoría de las veces fallamos
Smt correlation pair divergence ict mmxm
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Divergencia de correlación de pares. Defina su par en la configuración del indicador con este formato : SÍMBOLO1:SÍMBOLO2,SÍMBOLO3:SÍMBOLO4 Símbolos ya definidos : EURUSD:GBPUSD,AUDUSD:NZDUSD,USDCHF:EURUSD,USDCAD:Crude,XAUUSD:AUDUSD El nombre del símbolo debe coincidir con el caso exacto como se ve en el panel izquierdo, donde se enumeran todos los símbolos. (Indicador no funcionará en probador de estrategia, probador de estrategia no cargar los datos de símbolos diferentes internamente, ver vid
Asia London New York Session Kill Zone
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Sesión Kill zonas con panel para cambios rápidos. Asia Killzone Londres Killzone Nueva York Killzone Londres Cerrar Killzone En este indicador se utilizan los tiempos GMT+2 que son los más comunes entre muchos brokers. lea la imagen adjunta en las capturas de pantalla para saber más sobre los ajustes de las sesiones. Los tiempos de sesión pueden ser cambiados de acuerdo a los tiempos de su broker y al horario de verano. Gracias :) Siempre abierto a la retroalimentación y la crítica si me ayuda
Next Big Thing SMC based trend EA mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Asesores Expertos
EA EURUSD probado durante 25 años desde 2000 hasta hoy Puro precio + tiempo + matemáticas quant. Por favor, haga " Habilitar Auto-algo selección basada en el corredor " esta bandera a true antes de probar. No encontrarás un solo EA en esta plataforma que haya sido probado para datos tan grandes, todos los EAs aquí son martingalas que fallan pase lo que pase y cuando fallan lo pierdes todo. Mándame un mensaje si necesitas ayuda o si no eres capaz de regenerar los mismos resultados. Configuración
Perfect Structure V2 Mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
V2 de la estructura Perfect. ¿Qué se hereda de la v1? Esta es la mejor estructura de marcado que encontrará en cualquier mercado. Indicador se codifica teniendo en cuenta la estructura real de cualquier comerciante utilizaría. El indicador se codifica en base a las rupturas reales de las velas y no se codifica en base a ningún pivote o valores predefinidos o número específico de velas altas y bajas. Por favor, echa un vistazo a la captura de pantalla. ¿Qué hay de nuevo en V2? AI basado en el en
Smt correlation pair divergence ict mmxm mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Divergencia de correlación de pares. Defina su par en la configuración del indicador con este formato : SÍMBOLO1:SÍMBOLO2,SÍMBOLO3:SÍMBOLO4 Símbolos ya definidos : EURUSD:GBPUSD,AUDUSD:NZDUSD,USDCHF:EURUSD,USDCAD:Crude,XAUUSD:AUDUSD El nombre del símbolo debe coincidir con el caso exacto como se ve en el panel izquierdo donde se enumeran todos los símbolos. PRECAUCIÓN : Si arrastra cualquier símbolo en la pantalla y el indicador no se muestra (modo en vivo, no probador de estrategias) entonces
All in one smart Smc indicator Ict mmxm Mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Lista de características 1: FVG->iFVG Bloque de órdenes Línea de transacción alta (estrategia personal) Descuento Premium 50% y 61 Máximo mínimo del día anterior Máximo mínimo de la semana anterior Cuenta atrás de fin de vela Lista de funciones 2 : (Implementada a partir de los comentarios de los grupos de la comunidad) Identificación de tendencias Ocultar FVG, Order Block, Large Transaction línea por debajo del 50% de equilibrio. Ocultar todos/textos/características individuales Lista de caract
Asia London New York Session Kill Zone Mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Sesión Kill zonas con panel para cambios rápidos. Asia Killzone Londres Killzone Nueva York Killzone Londres Cerrar Killzone En este indicador se utilizan los tiempos GMT+2 que son los más comunes entre muchos brokers. lea la imagen adjunta en las capturas de pantalla para saber más sobre los ajustes de las sesiones. Los tiempos de sesión pueden ser cambiados de acuerdo a los tiempos de su broker y al horario de verano. Gracias :) Siempre abierto a la retroalimentación y la crítica si me ayuda
Smart Smc Mmxm based Buy Sell Signals mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Primer indicador de señal de compra venta basado en SMC (funcionando) Indicador sólo dibujar NUEVAS señales, Para volver a prueba, utilice probador de estrategia. MENSAJE mí para BONUS . Este indicador es uno de mis mejores desarrollos. Luché con la aplicación de mi método durante mucho tiempo, pero finalmente pude automatizar mis entradas. Todavía no estamos allí todavía como mi existe y sl son dinámicos. tan pronto como me imagino sls dinámicos y existe implementación, voy a empujar la actual
Expert Grade SMC Markings
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
La mayoría de los oficios SMR están dolorosamente estresados porque, Se pierden operaciones porque hay mucho que marcar y siguen olvidando marcas importantes. Prueban correctamente un método porque la prueba retrospectiva se hace de una sola vez, pero luego fallan en la prueba retrospectiva porque cambian inconscientemente la forma de marcar los niveles durante la fase de prueba. Cuando no encuentran un nivel, piensan que les falta algo y marcan un nivel equivocado pensando que es el correcto. B
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario