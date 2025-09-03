Smart Smc Mmxm based Buy Sell Signals

Primer indicador de señal de compra venta basado en SMC (funcionando)



Indicador sólo dibujar NUEVAS señales, Para volver a prueba, utilice probador de estrategia. MENSAJE mí para BONUS .



Este indicador es uno de mis mejores desarrollos. Luché con la aplicación de mi método durante mucho tiempo, pero finalmente pude automatizar mis entradas. Todavía no estamos allí todavía como mi existe y sl son dinámicos. tan pronto como me imagino sls dinámicos y existe implementación, voy a empujar la actualización. Puede que aumente el coste exponencialmente.

Este indicador se basa en uno de mi indicador SMT indicador SMC avanzada Este indicador tiene la estrategia exacta que se ha utilizado durante años. Todo como FVG, OB, HTL, Equilibrium, Fibs precios, PDHL, PWHL son necesarios para que la estrategia funcione correctamente (Sólo para su información, todo se cuida internamente). Cuando la señal es generada, las Alertas son enviadas. Usted puede cambiar barRenderCapacity y minimumRetracement (Un swing debe retroceder este % para considerar como un swing) de la configuración de acuerdo a sus resultados de la prueba.

El indicador no se repinta. La estructura se recorre primero desde las velas antiguas a las nuevas, por lo que lo que se traza una vez nunca se actualiza.



