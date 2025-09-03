Smart Smc Mmxm based Buy Sell Signals

Erster SMC-basierter (funktionierender) Kauf-Verkaufssignal-Indikator



Der Indikator zeichnet nur NEUE Signale, zum Backtesting verwenden Sie den Strategietester.



Dieser Indikator ist eine meiner besten Entwicklungen. Ich habe lange mit der Implementierung meiner Methode gekämpft, aber schließlich konnte ich meine Eingaben automatisieren. Wir sind noch nicht am Ziel, da meine Exists und Sls dynamisch sind. Sobald ich dynamische Sls und Exists implementiert habe, werde ich das Update veröffentlichen. Ich könnte die Kosten exponentiell erhöhen.

Dieser Indikator basiert auf einem meiner SMT-Indikatoren Advanced SMC indicator Dieser Indikator hat genaue Strategie, die seit Jahren verwendet wurde. Alles wie FVG, OB, HTL, Equilibrium, Fibs Preise, PDHL, PWHL sind alle für die Strategie erforderlich, um richtig zu funktionieren (nur zu Ihrer Information, alles wird intern erledigt). Wenn ein Signal generiert wird, werden Alerts gesendet. Sie können barRenderCapacity und minimumRetracement (ein Swing muss diesen Prozentsatz zurückgehen, um als Swing zu gelten) in den Einstellungen entsprechend Ihren Testergebnissen ändern.

Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Die Struktur wird zuerst von der alten zur neuen Kerze durchlaufen, so dass das, was einmal gezeichnet wird, nie aktualisiert wird.



