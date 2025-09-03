Smart Smc Mmxm based Buy Sell Signals
- Indikatoren
- Rahul Shrikrishna Dani
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Erster SMC-basierter (funktionierender) Kauf-Verkaufssignal-Indikator
- Dieser Indikator basiert auf einem meiner SMT-Indikatoren Advanced SMC indicator
- Dieser Indikator hat genaue Strategie, die seit Jahren verwendet wurde.
- Alles wie FVG, OB, HTL, Equilibrium, Fibs Preise, PDHL, PWHL sind alle für die Strategie erforderlich, um richtig zu funktionieren (nur zu Ihrer Information, alles wird intern erledigt).
- Wenn ein Signal generiert wird, werden Alerts gesendet.
- Sie können barRenderCapacity und minimumRetracement (ein Swing muss diesen Prozentsatz zurückgehen, um als Swing zu gelten) in den Einstellungen entsprechend Ihren Testergebnissen ändern.
Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Die Struktur wird zuerst von der alten zur neuen Kerze durchlaufen, so dass das, was einmal gezeichnet wird, nie aktualisiert wird.
Entry :
Wenn das Signal erscheint, warten Sie darauf, dass der Preis das Signalniveau erreicht => wenn dies der Fall ist, warten Sie darauf, dass die Struktur bricht => steigen Sie ein => SL wird zum unteren Ende der Struktur (wenn gekauft) zum oberen Ende der Struktur (wenn verkauft).
- Ich habe meine Strategien nie unter 5 Minuten verwendet. Es ist einfach zu viel Lärm.
- Wenn Sie mehr Bestätigungen benötigen, dann verwenden Sie HTF LTF, wenn das Signal erstellt wird, können Sie auf einen niedrigeren Zeitrahmen gehen und nach Signalen suchen, die mit dem HTF-Signal übereinstimmen.
- Die interne Struktur wird beibehalten, so dass Sie immer Käufe im Aufwärtstrend und Verkäufe im Abwärtstrend erhalten, auch wenn der Swing mindestens auf das Gleichgewicht zurückgeführt wird.
Sie sollten Nachrichten mit hohem Einfluss in einem Zeitrahmen von weniger als 1 Stunde vermeiden. Nachrichten werden in der Regel als Liquiditätsschwung betrachtet, und ihr Schwung wird in der Regel im 1-Stunden-Zeitrahmen aufgrund der hohen Preisbewegung akzeptiert.
