Precision Maverick

PRECISION MAVERICK - Asesor experto avanzado en tendencias en múltiples marcos temporales

🎯 Trading de tendencia profesional al alcance de tu mano

PRECISIÓN MAVERICK

Es un sofisticado Asesor Experto diseñado para capturar movimientos de tendencia rentables a través de los principales pares de divisas con precisión de grado militar. Construido tanto para traders principiantes como experimentados, este EA combina un análisis avanzado de múltiples marcos temporales con una gestión inteligente del riesgo para ofrecer un rendimiento de trading consistente.


Características clave que distinguen a PRECISION MAVERICK

🔍 Análisis de tendencias en múltiples marcos temporales

  • Sincronización de doble marco temporal ( se recomienda 15 minutos y 1 hora)
  • Algoritmos avanzados de identificación de tendencias
  • Momento de entrada inteligente para una colocación óptima de las posiciones
  • Reducción de señales falsas mediante un análisis exhaustivo del mercado

🛡️ Gestión superior del riesgo

  • Sistema dinámico de stop-loss que se adapta a la volatilidad del mercado
  • Niveles inteligentes de toma de beneficios para una máxima extracción de beneficios
  • Optimización del tamaño de las posiciones para proteger su cuenta
  • Mecanismos de protección incorporados

Cobertura del mercado

  • EUR/USD - Par de enfoque principal
  • Todos los principales pares de divisas soportados
  • Optimizado para mercados líquidos con spreads ajustados
  • Rendimiento consistente en diferentes condiciones de mercado

¿Por qué elegir PRECISION MAVERICK?

✅ Excelencia asequible

Obtenga tecnología de comercio de nivel profesional sin romper el banco.

PRECISION MAVERICK ofrece funciones avanzadas a un precio asequible.


Rendimiento fiable

  • Sólida estrategia de seguimiento de tendencias con metodología probada
  • Amplios resultados de backtesting disponibles para su revisión
  • Ejecución consistente en diversos entornos de mercado
  • Sin martingala ni estrategias peligrosas de alto riesgo

✅ Diseño fácil de usar

  • Fácil de usar para principiantes: Configuración sencilla con parámetros predeterminados
  • Personalización avanzada: Control total de los parámetros para operadores experimentados
  • Documentación clara incluida
  • Instalación Plug and Play

Especificaciones comerciales

Característica Detalles
Tipo de estrategia Seguimiento de tendencia
Plazos 15M, 1H (Recomendado)
Pares de Divisas EUR/USD + Todos los Pares Principales
Gestión del Riesgo Sistema TP/SL dinámico
Tipo de Análisis Multi-Tiempo
Adecuado para Todos los niveles


🎯 Perfecto para los comerciantes que quieren:

  • Ganancias consistentes basadas en tendencias sin monitoreo constante
  • Gestión profesional del riesgo con cada operación
  • Automatización fiable que funciona mientras duermes
  • Tecnología avanzada a un precio asequible
  • Estrategia probada con métricas de rendimiento transparentes

Rendimiento transparente

Todos los resultados del backtesting y las métricas de rendimiento están disponibles automáticamente para su revisión en el mercado MQL5.

Creemos en la transparencia total: puede analizar el rendimiento histórico del EA antes de tomar una decisión.


🔧 Fácil configuración y operación

  1. Instale el EA en su plataforma MT4/MT5
  2. Aplícalo en el gráfico que prefieras (se recomienda 15M o 1H)
  3. Configure los ajustes de riesgo para que coincidan con el tamaño de su cuenta
  4. Active y deje que PRECISION MAVERICK trabaje para usted

La ventaja de PRECISION MAVERICK

PRECISION MAVERICK no es sólo otro Asesor Experto - es su socio comercial dedicado diseñado para la precisión, fiabilidad y rendimiento constante. Con un análisis avanzado de múltiples marcos temporales y una gestión inteligente del riesgo, usted no está comprando simplemente un EA; está invirtiendo en una solución completa de trading.

¿Listo para experimentar el trading de precisión?

Haga clic en ¡Comprar ahora! y únase a los operadores que disfrutan de la excelencia en el trading automatizado.



