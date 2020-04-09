Trade Data Logger

TradeDataLogger - Herramienta esencial de recopilación de datos para Professional Trading Analytics Suite EA

TradeDataLogger es una potente utilidad MQL5 diseñada para integrarse a la perfección con Professional Trading Analytics Suite, permitiendo un análisis exhaustivo de su rendimiento comercial. Esta herramienta captura y registra automáticamente los datos críticos de su plataforma MetaTrader 5, preparándolos para un análisis y visualización en profundidad.

El registrador registra sistemáticamente todas las métricas comerciales esenciales, incluidos los puntos de entrada y salida, el tamaño de las posiciones, los datos de pérdidas y ganancias, la duración de las operaciones, las condiciones del mercado y los indicadores personalizados. Al mantener un registro histórico detallado de su actividad comercial, TradeDataLogger crea la base para el análisis de nivel profesional y la optimización de estrategias.

Entre sus principales características se incluyen la recopilación automatizada de datos en tiempo real, parámetros de registro personalizables, formato de almacenamiento eficaz y compatibilidad total con Professional Trading Analytics Suite para realizar análisis estadísticos avanzados e informes de rendimiento.

Tanto si es usted un operador profesional que busca perfeccionar su estrategia como si es una empresa de negociación que necesita registros de auditoría exhaustivos, TradeDataLogger le proporciona la infraestructura de datos fiable que necesita para realizar análisis de negociación serios.


Aquí están todos los parámetros:

1. Ticket

2. Hora de creación

3. AcciónHora

4. Símbolo

5. Magia

6. Comentario

7. OrderType

8. Volumen

9. Precio

10. StopLoss

11. TakeProfit

12. Precio de Cierre

13. Beneficio

14. Swap

15. Comisión

16. Comisión

17. NetProfit

18. Puntos (абсолютна стойност)

19. PuntosFirmados (със знак)

20. ChangePercent

21. DurationMin

22. ActionReason

23. SignalType (CORREGIDO: премахната дублираната openPrice)

24. SignalAge

25. SpreadPoints

26. MarketCondition

27. PorcentajeDeRiesgo

28. MaxPosSize

29. AccountBalance

30. ADX_Timeframe

31. ADX_Period

32. ATR_Tiempo

33. ATR_Period

34. RSI_Tiempo

35. RSI_Period

36. MA_Tiempo

37. MA_Period

38. MA_Método

39. Choppiness_Timeframe

40. Periodo_de_corte

41. ADX_Open

42. ADX_PlusDI_Open

43. ADX_MinusDI_Open

44. ATR_Open

45. RSI_Open

46. MA_Open

47. Choppiness_Open

48. ADX_Cierre

49. ADX_PlusDI_Cerrar

50. ADX_MinusDI_Close

51. ATR_Close

52. Cierre_RSI

53. Cierre_MA

54. Choppiness_Close


