Trade Data Logger
- Utilidades
- Atanas Kolev
- Versión: 1.25
- Actualizado: 5 enero 2026
- Activaciones: 5
TradeDataLogger - Herramienta esencial de recopilación de datos para Professional Trading Analytics Suite EA
TradeDataLogger es una potente utilidad MQL5 diseñada para integrarse a la perfección con Professional Trading Analytics Suite, permitiendo un análisis exhaustivo de su rendimiento comercial. Esta herramienta captura y registra automáticamente los datos críticos de su plataforma MetaTrader 5, preparándolos para un análisis y visualización en profundidad.
El registrador registra sistemáticamente todas las métricas comerciales esenciales, incluidos los puntos de entrada y salida, el tamaño de las posiciones, los datos de pérdidas y ganancias, la duración de las operaciones, las condiciones del mercado y los indicadores personalizados. Al mantener un registro histórico detallado de su actividad comercial, TradeDataLogger crea la base para el análisis de nivel profesional y la optimización de estrategias.
Entre sus principales características se incluyen la recopilación automatizada de datos en tiempo real, parámetros de registro personalizables, formato de almacenamiento eficaz y compatibilidad total con Professional Trading Analytics Suite para realizar análisis estadísticos avanzados e informes de rendimiento.
Tanto si es usted un operador profesional que busca perfeccionar su estrategia como si es una empresa de negociación que necesita registros de auditoría exhaustivos, TradeDataLogger le proporciona la infraestructura de datos fiable que necesita para realizar análisis de negociación serios.
Aquí están todos los parámetros:
1. Ticket
2. Hora de creación
3. AcciónHora
4. Símbolo
5. Magia
6. Comentario
7. OrderType
8. Volumen
9. Precio
10. StopLoss
11. TakeProfit
12. Precio de Cierre
13. Beneficio
14. Swap
15. Comisión
16. Comisión
17. NetProfit
18. Puntos (абсолютна стойност)
19. PuntosFirmados (със знак)
20. ChangePercent
21. DurationMin
22. ActionReason
23. SignalType (CORREGIDO: премахната дублираната openPrice)
24. SignalAge
25. SpreadPoints
26. MarketCondition
27. PorcentajeDeRiesgo
28. MaxPosSize
29. AccountBalance
30. ADX_Timeframe
31. ADX_Period
32. ATR_Tiempo
33. ATR_Period
34. RSI_Tiempo
35. RSI_Period
36. MA_Tiempo
37. MA_Period
38. MA_Método
39. Choppiness_Timeframe
40. Periodo_de_corte
41. ADX_Open
42. ADX_PlusDI_Open
43. ADX_MinusDI_Open
44. ATR_Open
45. RSI_Open
46. MA_Open
47. Choppiness_Open
48. ADX_Cierre
49. ADX_PlusDI_Cerrar
50. ADX_MinusDI_Close
51. ATR_Close
52. Cierre_RSI
53. Cierre_MA
54. Choppiness_Close