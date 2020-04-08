SCM VProfile FIBO Circle
- Indicadores
- Chusak Sarekul
- Versión: 7.20
- Activaciones: 5
https://youtu.be/WFQaaQ4EJWQ ENG VERS.
🇹🇭 ภาษาไทย: SCM VProfile FIBO Circle "เปลี่ยนกราฟที่ยุ่งเหยิง ให้เป็นแผนที่การทำกำไรที่ชัดเจนด้วย SCM VProfile FIBO Circle"
ยกระดับการเทรดด้วยการวิเคราะห์โซนราคาอัจฉริยะ (Análisis de zonas inteligentes)
ก้าวไปอีกขั้นกับการเทรดที่แม่นยำด้วย SCM VProfile FIBO Circle อินดิเคเตอร์ที่รวมเอาสุดยอดกลยุทธ์ Acción del Precio, Soporte y Resistencia และ Fibonacci ไว้ในหนึ่งเดียว ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็น "จุดนัยสำคัญ" ของตลาดที่คนส่วนใหญ่หาไม่เจอ
คุณสมบัติเด่น:
-
Detección Inteligente de Demanda/Oferta: ระบบตรวจจับแรงปฏิเสธราคา (Rechazo Fuerte) โดยวิเคราะห์ทั้งความยาวไส้เทียนและปริมาณการซื้อขาย (Volumen) เพื่อสร้างโซนแนวรับ-แนวต้านคุณภาพสูง
-
Niveles S/R dinámicos: ค้นหาแนวรับ-แนวต้านที่แท้จริงจากการทดสอบของราคา (Recuento de toques) พร้อมระบบทำความสะอาดเส้นที่ล้าสมัยอัตโนมัติ (Limpieza automática) ให้กราฟคุณสะอาดตาอยู่เสมอ
-
Alertas Especiales Fibonacci: ระบบแจ้งเตือนพิเศษเมื่อราคาเข้าสู่โซน Fibonacci สำคัญ (เช่น 78,6% - 88,7%) เพื่อไม่ให้คุณพลาดจังหวะการกลับตัวที่สำคัญที่สุด
-
Puntuación de solidez: มีระบบคำนวณความแข็งแกร่งของแต่ละโซนเป็นเปอร์เซ็นต์ ช่วยให้คุณเลือกเทรดเฉพาะในจุดที่มีความได้เปรียบสูง
-
Visuales fáciles de usar: มาพร้อมการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ ทั้งสีสัน ความโปร่งใส และป้ายกำกับราคาที่ชัดเจน
1. Zonas inteligentes (โซนอัจฉริยะ)
ในโค้ดมีฟังก์ชัน DetectRejectionZones และ CreateSmartZoneObjects ซึ่งทำหน้าที่ดังนี้ครับ:
-
การตรวจจับ: ไม่ได้วาดมั่วๆ แต่ตรวจจาก Rechazo Fuerte (การปฏิเสธราคาที่รุนแรง) โดยดูจากไส้เทียนที่ยาว (Sombra) เทียบกับเนื้อเทียน (Cuerpo)
-
การกรองด้วย Volumen: มีการคำนวณ CalculateRejectionStrength โดยเอา Tick Volumen มาคำนวณด้วย ถ้าจุดไหนมีแรงปฏิเสธพร้อมวอลลุ่มเยอะ โซนนั้นจะมีความแข็งแกร่งสูง
-
การแสดงผล: แสดงเป็นกล่องสี่เหลี่ยม (Rectángulo) แบ่งเป็น DEMANDA (สีเขียว/ฟ้า) และ OFERTA (สีแดง/ชมพู) พร้อมระบุ ค่าความแข็งแกร่งเป็น % ให้เห็นบนหน้าจอเลย
2. Soporte y resistencia (แนวรับแนวต้าน)
ในโค้ดมีฟังก์ชัน CreateSRLines และ FilterImportantSRLevels ซึ่งฉลาดกว่าอินดี้ทั่วไปครับ:
-
ระบบ Recuento de toques: นับจำนวนครั้งที่ราคามาทดสอบ (Toques) ยิ่งทดสอบบ่อย เส้นนั้นยิ่งดูสำคัญ
-
การจัดลำดับความสำคัญ: มีระบบ FilterImportantSRLevels เพื่อเลือกแสดงเฉพาะเส้นที่มีความสำคัญจริงๆ (ตามค่า SR_MaxLinesToShow ) ทำให้กราฟไม่รก
-
Etiqueta dinámica: บนเส้นจะมีข้อความบอกชัดเจนว่าเป็นแนวรับ (S) หรือแนวต้าน (R) และบอกด้วยว่า ทดสอบไปแล้วกี่ครั้ง เช่น S (3) หมายถึงแนวรับที่โดนทดสอบมาแล้ว 3 ครั้งครับ
3. ระบบ Limpieza automática (ฟีเจอร์เด่น)
ตัวนี้มีฟังก์ชัน CheckAndCleanUsedZones และ CheckAndRemoveUsedSRLines ที่ช่วยให้คุณเทรดง่ายขึ้น:
-
ลบโซนที่ใช้แล้ว: เมื่อราคาพุ่งทะลุโซนหรือทดสอบจนครบจำนวนครั้งที่ตั้งไว้ ( CleanAfterBars ) อินดี้จะลบโซนนั้นทิ้งอัตโนมัติ
-
ลบเส้น S/R ที่หลุด: ถ้าราคาหลุดแนวรับหรือแนวต้านไปแล้ว (Breakout) เส้นนั้นจะถูกลบทิ้งทันที เพื่อให้คุณโฟกัสเฉพาะแนวที่ยังใช้งานได้จริง (Fresh Levels)
🇺🇸 Inglés:
📊 SCM VProfile FIBO Circle
"Transforma gráficos desordenados en una clara hoja de ruta hacia el beneficio".
Eleve su trading con el Análisis de Zona Inteligente. Vaya más allá del análisis técnico estándar con SCM VProfile FIBO Circle: un indicador avanzado que integra a la perfección estrategias de Acción del Precio, Soporte y Resistencia, y Fibonacci. Diseñado para revelar las "Huellas Institucionales" que la mayoría de los traders minoristas pasan por alto.
🚀 Características clave y funcionalidad
1. Detección Inteligente de Demanda/Suministro
Olvídese de los rectángulos aleatorios. Nuestro algoritmo detecta zonas de Rechazo Fuerte analizando:
-
Relación Mecha/Cuerpo: Identifica dónde el precio fue agresivamente empujado hacia atrás.
-
Validación de Volumen: Utiliza el Volumen de Tick para filtrar las zonas débiles. Si un rechazo se produce con un volumen alto, se marca como una zona de alta resistencia.
-
Precisión Visual: Dibuja automáticamente zonas de DEMANDA (Compra) y OFERTA (Venta) con una Puntuación de Fuerza (%) en tiempo real mostrada en su pantalla.
2. 2. Soporte y Resistencia Inteligentes (S/R)
Más inteligente que un indicador S/R normal:
-
Sistema Touch Count: Realiza un seguimiento de cuántas veces se ha probado un nivel. Cuantos más toques, más significativo es el nivel.
-
Filtrado inteligente: La lógica FilterImportantSRLevels asegura que sólo se muestren los niveles más críticos, evitando el "desorden del gráfico".
-
Etiquetas dinámicas: Cada línea está claramente etiquetada con su tipo y fuerza, por ejemplo, S(3) indica un nivel de Soporte probado 3 veces.
3. Sistema avanzado de limpieza automática (sólo niveles frescos)
Concéntrese en lo que importa. El indicador gestiona activamente su gráfico:
-
Eliminación Automática de Zonas: Una vez que una zona se "agota" o se prueba más allá del límite(CleanAfterBars), desaparece.
-
Detección de ruptura: Si se rompe una línea de soporte o resistencia, se elimina al instante. Sólo se ven "Niveles Frescos " que siguen siendo válidos para operar.
4. Alertas Fibonacci Premium
Nunca se pierda una inversión de alta probabilidad.
-
Zonas de Retroceso Profundo: Alertas integradas para las zonas 78,6% - 88,7%, donde el "dinero inteligente" a menudo busca entradas.
-
Puntuación de fuerza: Cada zona se califica (0-100%), lo que le permite centrarse sólo en configuraciones con una ventaja estadística.
5. Fácil de usar y altamente personalizable
-
Actualización con un solo clic: Simplemente arrastre su Swing High/Low y pulse [ACTUALIZAR]. El Círculo de Fibo y el Perfil de Volumen de 3 Niveles aparecen instantáneamente.
-
Visuales profesionales: Transparencia, colores y tamaños de fuente ajustables para adaptarse a cualquier tema de gráfico (Oscuro/Luz).
¿Por qué elegir SCM VProfile FIBO Circle?
En el trading, la claridad es poder. Este indicador no sólo te da líneas; te da una estrategia basada en datos. Al combinar Volumen, Acción del Precio y Fibonacci, usted está operando con el flujo del mercado, no contra él.
"Deje de adivinar. Empiece a operar con precisión". Obtenga SCM VProfile FIBO Circle hoy mismo".