SCM VProfile FIBO Circle

https://youtu.be/WFQaaQ4EJWQ ENG VERS.

🇹🇭 ภาษาไทย: SCM VProfile FIBO Circle "เปลี่ยนกราฟที่ยุ่งเหยิง ให้เป็นแผนที่การทำกำไรที่ชัดเจนด้วย SCM VProfile FIBO Circle"

ยกระดับการเทรดด้วยการวิเคราะห์โซนราคาอัจฉริยะ (Análisis de zonas inteligentes)

ก้าวไปอีกขั้นกับการเทรดที่แม่นยำด้วย SCM VProfile FIBO Circle อินดิเคเตอร์ที่รวมเอาสุดยอดกลยุทธ์ Acción del Precio, Soporte y Resistencia และ Fibonacci ไว้ในหนึ่งเดียว ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็น "จุดนัยสำคัญ" ของตลาดที่คนส่วนใหญ่หาไม่เจอ

คุณสมบัติเด่น:

  • Detección Inteligente de Demanda/Oferta: ระบบตรวจจับแรงปฏิเสธราคา (Rechazo Fuerte) โดยวิเคราะห์ทั้งความยาวไส้เทียนและปริมาณการซื้อขาย (Volumen) เพื่อสร้างโซนแนวรับ-แนวต้านคุณภาพสูง

  • Niveles S/R dinámicos: ค้นหาแนวรับ-แนวต้านที่แท้จริงจากการทดสอบของราคา (Recuento de toques) พร้อมระบบทำความสะอาดเส้นที่ล้าสมัยอัตโนมัติ (Limpieza automática) ให้กราฟคุณสะอาดตาอยู่เสมอ

  • Alertas Especiales Fibonacci: ระบบแจ้งเตือนพิเศษเมื่อราคาเข้าสู่โซน Fibonacci สำคัญ (เช่น 78,6% - 88,7%) เพื่อไม่ให้คุณพลาดจังหวะการกลับตัวที่สำคัญที่สุด

  • Puntuación de solidez: มีระบบคำนวณความแข็งแกร่งของแต่ละโซนเป็นเปอร์เซ็นต์ ช่วยให้คุณเลือกเทรดเฉพาะในจุดที่มีความได้เปรียบสูง

  • Visuales fáciles de usar: มาพร้อมการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ ทั้งสีสัน ความโปร่งใส และป้ายกำกับราคาที่ชัดเจน


1. Zonas inteligentes (โซนอัจฉริยะ)

ในโค้ดมีฟังก์ชัน DetectRejectionZones และ CreateSmartZoneObjects ซึ่งทำหน้าที่ดังนี้ครับ:

  • การตรวจจับ: ไม่ได้วาดมั่วๆ แต่ตรวจจาก Rechazo Fuerte (การปฏิเสธราคาที่รุนแรง) โดยดูจากไส้เทียนที่ยาว (Sombra) เทียบกับเนื้อเทียน (Cuerpo)

  • การกรองด้วย Volumen: มีการคำนวณ CalculateRejectionStrength โดยเอา Tick Volumen มาคำนวณด้วย ถ้าจุดไหนมีแรงปฏิเสธพร้อมวอลลุ่มเยอะ โซนนั้นจะมีความแข็งแกร่งสูง

  • การแสดงผล: แสดงเป็นกล่องสี่เหลี่ยม (Rectángulo) แบ่งเป็น DEMANDA (สีเขียว/ฟ้า) และ OFERTA (สีแดง/ชมพู) พร้อมระบุ ค่าความแข็งแกร่งเป็น % ให้เห็นบนหน้าจอเลย

2. Soporte y resistencia (แนวรับแนวต้าน)

ในโค้ดมีฟังก์ชัน CreateSRLines และ FilterImportantSRLevels ซึ่งฉลาดกว่าอินดี้ทั่วไปครับ:

  • ระบบ Recuento de toques: นับจำนวนครั้งที่ราคามาทดสอบ (Toques) ยิ่งทดสอบบ่อย เส้นนั้นยิ่งดูสำคัญ

  • การจัดลำดับความสำคัญ: มีระบบ FilterImportantSRLevels เพื่อเลือกแสดงเฉพาะเส้นที่มีความสำคัญจริงๆ (ตามค่า SR_MaxLinesToShow ) ทำให้กราฟไม่รก

  • Etiqueta dinámica: บนเส้นจะมีข้อความบอกชัดเจนว่าเป็นแนวรับ (S) หรือแนวต้าน (R) และบอกด้วยว่า ทดสอบไปแล้วกี่ครั้ง เช่น S (3) หมายถึงแนวรับที่โดนทดสอบมาแล้ว 3 ครั้งครับ

3. ระบบ Limpieza automática (ฟีเจอร์เด่น)

ตัวนี้มีฟังก์ชัน CheckAndCleanUsedZones และ CheckAndRemoveUsedSRLines ที่ช่วยให้คุณเทรดง่ายขึ้น:

  • ลบโซนที่ใช้แล้ว: เมื่อราคาพุ่งทะลุโซนหรือทดสอบจนครบจำนวนครั้งที่ตั้งไว้ ( CleanAfterBars ) อินดี้จะลบโซนนั้นทิ้งอัตโนมัติ

  • ลบเส้น S/R ที่หลุด: ถ้าราคาหลุดแนวรับหรือแนวต้านไปแล้ว (Breakout) เส้นนั้นจะถูกลบทิ้งทันที เพื่อให้คุณโฟกัสเฉพาะแนวที่ยังใช้งานได้จริง (Fresh Levels)

🇺🇸 Inglés:

📊 SCM VProfile FIBO Circle

"Transforma gráficos desordenados en una clara hoja de ruta hacia el beneficio".

Eleve su trading con el Análisis de Zona Inteligente. Vaya más allá del análisis técnico estándar con SCM VProfile FIBO Circle: un indicador avanzado que integra a la perfección estrategias de Acción del Precio, Soporte y Resistencia, y Fibonacci. Diseñado para revelar las "Huellas Institucionales" que la mayoría de los traders minoristas pasan por alto.

🚀 Características clave y funcionalidad

1. Detección Inteligente de Demanda/Suministro

Olvídese de los rectángulos aleatorios. Nuestro algoritmo detecta zonas de Rechazo Fuerte analizando:

  • Relación Mecha/Cuerpo: Identifica dónde el precio fue agresivamente empujado hacia atrás.

  • Validación de Volumen: Utiliza el Volumen de Tick para filtrar las zonas débiles. Si un rechazo se produce con un volumen alto, se marca como una zona de alta resistencia.

  • Precisión Visual: Dibuja automáticamente zonas de DEMANDA (Compra) y OFERTA (Venta) con una Puntuación de Fuerza (%) en tiempo real mostrada en su pantalla.

2. 2. Soporte y Resistencia Inteligentes (S/R)

Más inteligente que un indicador S/R normal:

  • Sistema Touch Count: Realiza un seguimiento de cuántas veces se ha probado un nivel. Cuantos más toques, más significativo es el nivel.

  • Filtrado inteligente: La lógica FilterImportantSRLevels asegura que sólo se muestren los niveles más críticos, evitando el "desorden del gráfico".

  • Etiquetas dinámicas: Cada línea está claramente etiquetada con su tipo y fuerza, por ejemplo, S(3) indica un nivel de Soporte probado 3 veces.

3. Sistema avanzado de limpieza automática (sólo niveles frescos)

Concéntrese en lo que importa. El indicador gestiona activamente su gráfico:

  • Eliminación Automática de Zonas: Una vez que una zona se "agota" o se prueba más allá del límite(CleanAfterBars), desaparece.

  • Detección de ruptura: Si se rompe una línea de soporte o resistencia, se elimina al instante. Sólo se ven "Niveles Frescos " que siguen siendo válidos para operar.

4. Alertas Fibonacci Premium

Nunca se pierda una inversión de alta probabilidad.

  • Zonas de Retroceso Profundo: Alertas integradas para las zonas 78,6% - 88,7%, donde el "dinero inteligente" a menudo busca entradas.

  • Puntuación de fuerza: Cada zona se califica (0-100%), lo que le permite centrarse sólo en configuraciones con una ventaja estadística.

5. Fácil de usar y altamente personalizable

  • Actualización con un solo clic: Simplemente arrastre su Swing High/Low y pulse [ACTUALIZAR]. El Círculo de Fibo y el Perfil de Volumen de 3 Niveles aparecen instantáneamente.

  • Visuales profesionales: Transparencia, colores y tamaños de fuente ajustables para adaptarse a cualquier tema de gráfico (Oscuro/Luz).

¿Por qué elegir SCM VProfile FIBO Circle?

En el trading, la claridad es poder. Este indicador no sólo te da líneas; te da una estrategia basada en datos. Al combinar Volumen, Acción del Precio y Fibonacci, usted está operando con el flujo del mercado, no contra él.

"Deje de adivinar. Empiece a operar con precisión". Obtenga SCM VProfile FIBO Circle hoy mismo".

Productos recomendados
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Indicadores
Este indicador dibuja los niveles de extensión de Fibonacci de dos maneras diferentes. Puede seleccionar si desea dibujar los niveles de extensión de Fibonacci en base a su configuración de ZigZag favorita o puede dejar que el indicador dibuje el nivel de extensión de Fibonacci en base a un número determinado de barras o velas. También puede configurar la notificación móvil y de correo electrónico para sus niveles de extensión favoritos de forma individual. Con este indicador usted no tendrá que
Volume Trade Levels
Mahmoud Sabry Mohamed Youssef
Indicadores
La idea detrás de este indicador es muy simple , En primer lugar contiene 2 mecanismos para colocar sus operaciones: 1- Introduzca los Pips que desea duplicar a los niveles de precios. 2- Automáticamente deja que el indicador especifique la mayor Vela de Volumen de Compra / Venta y coloca niveles duplicados basados en la propia vela. Como funciona: 1- Introduce los Pips que quieras duplicar a niveles de precio: 1- una vez que el indicador es cargado usted necesitará primero especificar el núme
Smart Trend Pullback PRO MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título : Smart Trend Pullback PRO MT5 Indicador profesional de retroceso de tendencia con lógica adaptativa para Forex e Índices. Diseñado para capturar operaciones de continuación de alta probabilidad evitando el ruido. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funciona en Forex + Índices Lógica adaptativa (poco común en MQL5) Sin repintado, señales históricas Limpio, comprensible, profesional. CONFIGURACIÓN RECOMENDADA POR DEFECTO: UseHTFTrend = true UseVolumeFilter = false EMA rápido = 20 E
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de i
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
Indicadores
"Hunttern harmonic pattern finder" basado en el zigzag dinámico con el modo de notificación y predicción Esta versión del indicador identifica 11 patrones armónicos y los predice en tiempo real antes de que estén completamente formados. Ofrece la posibilidad de calcular la tasa de error de los patrones de zigzag en función de un umbral de riesgo. Además, envía una notificación una vez que el patrón se ha completado. Los patrones soportados : ABCD BAT BAT ALT MARIPOSA GARTLEY CRAB CANGREJO DE
Projection of Phi
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
Projection of Phi   Es un indicador técnico que calcula niveles dinámicos de soporte y resistencia. Utiliza proyecciones geométricas angulares y ratios matemáticos para identificar rangos de expansión del mercado. Características: Expansión Fibonacci Dinámica: Proyección de niveles de extensión Cálculo Geométrico: Análisis angular y ratios matemáticos Visualización: Objetos gráficos con etiquetas informativas Compatibilidad: Timeframes de M1 a H4 Aplicaciones: Identificación de zonas para gesti
Stop Grabber Pattern MT5
Samil Bozuyuk
5 (1)
Indicadores
El indicador determina un patrón especial de Joe Dinapoli. Da señales de compra y venta de muy alta probabilidad. El indicador no se repinta. Uso del indicador Señal de compra ''B Entrada : Orden de compra de mercado al cierre de la barra de señal Stop : Mínimo de la barra de señal Take Profit : Primer swing alto Señal de venta ''S Entrada : Orden de venta al cierre de la barra de señal Stop : Máximo de la barra de señal Take Profit : Primer swing bajo Parámetros del indicador EMA rápida : Pará
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicadores
¿Está listo para llevar su trading a nuevas cotas? No busque más, MarketMagnet es un indicador innovador diseñado para impulsar el éxito de sus operaciones con emoción y precisión. Impulsado por la convergencia de Momentum y CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equipa a los operadores con la herramienta definitiva para determinar la dirección y los precios de entrada para una amplia gama de pares de divisas e instrumentos recomendados. Está diseñado para los operadores que buscan scalping
PRO Fibonacci Tool MT5
Samil Bozuyuk
Indicadores
El indicador es la forma avanzada de la herramienta estándar de Fibonacci de MetaTrader 4. Es único y muy razonable para los comerciantes serios de Fibonacci. Características principales Dibujo de los niveles de retroceso y expansión de Fibonacci en pocos segundos mediante el uso de teclas de acceso rápido. Ajuste automático de los niveles de retroceso una vez que el mercado hace nuevos máximos/mínimos. Posibilidad de editar/eliminar cualquier nivel de retroceso y expansión en el gráfico. Ajuste
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador Rocket Trend está en tendencia. El indicador dibuja puntos de dos colores conectados por líneas a lo largo del gráfico. Este es un indicador de tendencia, es un indicador algorítmico. Es fácil de trabajar y entender cuando aparece un círculo azul, hay que comprar, cuando aparece uno rojo, vender. El indicador se utiliza para scalping y pipsing, y ha demostrado su eficacia. Rocket Trend está disponible para analizar la dirección de la tendencia durante un periodo de tiempo específic
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Indicadores
Este indicador dibuja niveles de arco de Fibonacci de dos maneras diferentes. Puede seleccionar si desea dibujar los niveles de arco de Fibonacci sobre la base de su configuración favorita ZigZag o puede dejar que el indicador para dibujar los niveles de arco sobre la base de un número determinado de barras o velas. También puede configurar la notificación móvil y correo electrónico para sus niveles de arco favorito de forma individual. Con este indicador usted no tendrá que sentirse solo como e
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
Indicadores
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Retrocesos, Extensiones y Puntos Pivote (Pivot Points) Fibonacci Auto Levels Pro MT5 es una herramienta avanzada de análisis técnico que detecta automáticamente los puntos de giro del mercado y dibuja estructuras completas de Retroceso (Retracement), Extensión (Extension) y Puntos Pivote (Pivot Point) de Fibonacci en el gráfico. Este indicador combina varios sistemas independientes en una única herramienta analítica unificada: Puntos Pivote (Modo Fibonacci) Los Pu
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
Indicadores
Introducción Este indicador detecta patrones de dispersión de volumen para oportunidades de compra y venta. Los patrones incluyen patrones de demanda y oferta. Puede utilizar cada patrón para operar. Sin embargo, estos patrones se utilizan mejor para detectar la zona de demanda (=zona de acumulación) y la zona de oferta (=zona de distribución). La pauta de demanda indica, por lo general, una posible oportunidad de compra. El patrón de oferta indica, por lo general, una posible oportunidad de ven
Breakout Trend Scanner MT5
Elif Kaya
Indicadores
¡Póngase en contacto conmigo para la instrucción, cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Introducción Breakout Trend Scanner indicador funciona sobre la base de la onda de Elliott en el análisis técnico describe los movimientos de precios en el mercado financiero que están relacionados con los cambios en el sen
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Mapa de liquidez Visión general El indicador Mapa de Liquidez es una herramienta de visualización avanzada basada en los conceptos de ICT Smart Money . Identifica automáticamente las Zonas de Compra , las Zonas de Venta y los Niveles de Liquidez diarios, mostrando dónde es probable que el precio revierta o continúe basándose en el flujo de órdenes institucionales. Calcula los niveles clave de la sesión diaria -como el máximo, el mínimo y el punto medio del día anterior- y, a continuación, obtien
Signal Eskiya mt5
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Signal Eskiya, además de las líneas de canal, refleja señales de entrada en forma de flechas. Las estrategias de negociación que utilizan el indicador de canal pertenecen a los métodos clásicos de análisis técnico, son fáciles de ejecutar y, por lo tanto, están disponibles incluso para principiantes. Los rangos de precios funcionan igual de bien en cualquier activo de negociación y marcos temporales, se pueden utilizar tanto de forma independiente como con la confirmación adicional de oscilador
Harmonic Volatility Indicator MT5
Young Ho Seo
Indicadores
Introducción al indicador de volatilidad armónica El indicador de volatilidad armónica es el primer análisis técnico que aplica el análisis de Fibonacci a la volatilidad financiera. El indicador de volatilidad armónica es otro nivel de la herramienta de negociación de la acción del precio, que combina sólidos ratios de Fibonacci (0,618, 0,382, etc.) con la volatilidad. Originalmente, el indicador de volatilidad armónica se desarrolló para superar la limitación y la debilidad del ángulo de Gann,
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicadores
Indicador automático de línea de retroceso de Fibonacci. Este indicador toma la tendencia actual y, si es posible, traza líneas de retroceso de Fibonacci desde la oscilación hasta el precio actual. Los niveles de Fibonacci utilizados son: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Este indicador funciona para todos los gráficos en todos los plazos. Los niveles de Fibonacci también se registran en buffers para su uso por otros robots de trading. Cualquier comentario, preocupación o requisito de c
FREE
Swing Reader MT5v
Francesco Rubeo
Indicadores
Lea el principio de la onda de Elliott automáticamente. Con el Swing Reader, puede leer fácilmente el principio de la onda de Elliott a través de un sistema automático. Con swing, nos referimos a un mercado ZigZag que se crea por una ruptura de su desviación estándar. Puede establecer la desviación manualmente, o puede dejar que el indicador lo haga automáticamente (estableciendo la desviación a cero). Ventajas que obtiene Nunca se repinta. Puntos que muestran una línea horizontal, en la que es
Supply Demand Dashboard MT5
Jan Flodin
5 (2)
Indicadores
Este indicador de panel de zona de oferta y demanda de múltiples períodos de tiempo y múltiples símbolos envía alertas cuando el precio ha alcanzado una zona de oferta / demanda. También es posible usarlo para recibir alertas sobre dobles techos / fondos regulares en lugar de zonas. Se puede utilizar con todos los marcos de tiempo de M1 a MN.       Se pueden mostrar un máximo de 9 períodos de tiempo en el tablero al mismo tiempo.   Es posible utilizar filtros de RSI, divergencia (MACD, OsMA, RSI
Fibonacci Trend MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Oferta especial : ALL TOOLS , ¡solo $35 cada uno! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me En un entorno de trading volátil, una herramienta de análisis potente e intuitiva puede ayudarte a aprovechar las oportunidades rápidamente. Fibonacci Trend Scanner no solo integra las funciones tradicionales del indicador de Fibonacci y SuperTrend, sino que también amplía la func
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicadores
El indicador Swing High Low and Fibonacci Retracement es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar niveles de precios clave y posibles zonas de retroceso en el mercado. Detecta automáticamente los máximos y mínimos recientes en el gráfico y superpone niveles de retroceso de Fibonacci basados en estos puntos. Este indicador ayuda a los operadores a Visualizar la estructura del mercado resaltando los puntos de oscilación recientes. Identificar las zonas de soporte y res
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Neuro Future
Sergey Rozhnov
Indicadores
Indicador de red neuronal       con aprendizaje incorporado. Este es un sistema de inteligencia artificial autónomo real,   impulsado por un perceptrón personalizable multinivel y configuraciones de entrenamiento avanzadas para predecir futuras fluctuaciones de precios. Puede entrenar el indicador usted mismo con cualquier símbolo financiero; no necesita conocimientos especiales de aprendizaje automático; todo lo que necesita está recopilado en esta herramienta y se implementa fácilmente con el
Scalping preciso para cripto no M5
Marcelo Antonio Ferreira
Indicadores
SneiperFxScalp es un indicador técnico diseñado para operaciones de scalping y entradas rápidas , con un enfoque de alta precisión y agilidad . Ideal para operadores que operan en mercados volátiles , como criptoactivos y pares de divisas de alta liquidez. Principales características: Detección de patrones de reversión y continuación con un alto porcentaje de aciertos. Señales visuales y sonoras para facilitar la toma de decisiones Compatible con MetaTrader 5 Funciona con cualquier activo y cu
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
BCSpikes
Shamsul Arfeen
Indicadores
Indicador de espiga moderno Características: 1. Líneas de soporte y resistencia: Muestra líneas horizontales discontinuas dinámicas en el gráfico que representan los niveles actuales de soporte y resistencia calculados a partir de las oscilaciones recientes del precio. 2. 2. Flechas de detección de picos: Muestra flechas hacia arriba (verdes) para posibles picos alcistas y flechas hacia abajo (rojas) para posibles picos bajistas, activadas cuando el precio rompe los niveles S/R con confirmaci
Malaysia SNR Levels and Storyline
Minh Truong Pham
Indicadores
En el contexto del trading, Malasia SNR (Support and Resistance) se refiere al análisis técnico de los niveles de soporte y resistencia en los mercados financieros, en particular para las acciones, índices u otros activos negociados. Esta es la versión de marco temporal único. La versión de marco de tiempo múltiple está disponible aquí . Hay tres tipos de Malasia SNR nivel clásico, GAP y volteado 1. Clásico El soporte es el nivel de precios en el que un activo tiende a dejar de caer y puede come
Mogalef Bands MT5
Victor Tengo Quiles
Indicadores
Bandas de Mogalef — Estructura de rango dinámico y zonas objetivo (MT5) Bandas de Mogalef es un indicador visual de estructura que modela el mercado como un rango dinámico que se va desplazando por etapas. En vez de basarse en “señales” puntuales, ofrece niveles de contexto para: identificar dónde está trabajando el precio (zona operativa), localizar zonas de posible extensión (objetivos), y filtrar el ruido del mercado mediante una actualización no impulsiva (con inercia). El indicador está pen
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicadores
¿Preocupado por tu próxima operación? ¿Cansado de no saber si tu estrategia realmente funciona? Con CRT Liquidity Pro, operas con estadísticas reales, no con emociones. Conoce tus probabilidades, sigue tu rendimiento y opera con confianza, basado en el Poder de 3, detección inteligente de liquidez y confirmaciones CRT. ¿Te gustaría ver la realidad de la estrategia CRT Liquidity? Después de tu compra, contáctanos y te proporcionaremos uno de nuestros otros productos gratis. Revisa nuestros otro
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicadores
* Debido a la autenticidad de los datos para las principales divisas, se recomienda el uso de gráficos en vivo. ¿Qué es UEX Pure USD Euro Index ? Descripción en inglés: https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Descubra el verdadero pulso del mercado forex con Pure USD & Euro Index, un indicador innovador que revela la fortaleza y la debilidad ocultas entre las dos divisas más poderosas del mundo. En lugar de basarse en un solo par como el EURUSD, esta herramienta mide el rendimiento ag
Otros productos de este autor
SCM Multi Fibo
Chusak Sarekul
Indicadores
¡De CONOCIMIENTO REAL a COMERCIAR COMO UN PROFESIONAL! Indicador de potencia CHoCH - Detección instantánea de BOS y zonas de demanda/suministro Transforme sus operaciones con oro con una visión cristalina: Opere con oro sin esfuerzo en M1 y M5 Zonas de demanda/suministro en M15 y H1 Retroceso automático del 61,8% de Fibonacci en M5, M15 y H1 Funciona mejor con SMA 420 Precio por encima de SMA420 → Sólo considerar LARGO Precio por debajo de SMA420 → Sólo considerar CORTO SCM Multi-Frame Fibo Suit
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario