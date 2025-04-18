Trade Manager EA MT5

"¿Cansado de mirar los gráficos 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Perder beneficios por una mala gestión del riesgo? ¿Perder operaciones cuando podrías haber conseguido una victoria?"

Este es el asistente automatizado definitivo queprotege sus ganancias y limita sus riesgos, y le deja tiempo para centrarse en otras cosas importantes.

Características principales

🟢 Break-Even Plus - Bloquea tus ganancias y mueve tu stop-loss automáticamente.

🔴 S top-Loss y TP automáticos - No más trading emocional, sólo ejecución inteligente.

🟠 Trailing Stop - Sigue la tendenciasin estrés.

🔵 Protección contra pérdidas - Cierra automáticamente las operaciones perdedoras antes de que acaben con tu cuenta.

Descargar esta EA de mi sitio web aquí - https://ashantipearls.com/b/trademanager. Es más barato ($ 45) allí (compra de una sola vez). Un archivo que describe los parámetros de entrada está allí también.