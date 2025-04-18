Trade Manager EA MT5
- Utilidades
- Udeme Anietie Okon
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
"¿Cansado de mirar los gráficos 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Perder beneficios por una mala gestión del riesgo? ¿Perder operaciones cuando podrías haber conseguido una victoria?"
Este es el asistente automatizado definitivo queprotege sus ganancias y limita sus riesgos, y le deja tiempo para centrarse en otras cosas importantes.
Características principales
🟢 Break-Even Plus - Bloquea tus ganancias y mueve tu stop-loss automáticamente.
🔴 S top-Loss y TP automáticos - No más trading emocional, sólo ejecución inteligente.
🟠 Trailing Stop - Sigue la tendenciasin estrés.
🔵 Protección contra pérdidas - Cierra automáticamente las operaciones perdedoras antes de que acaben con tu cuenta.
