Trade Manager EA MT5

"Sind Sie es leid, 24/7 auf die Charts zu schauen? Verpasste Gewinne aufgrund von schlechtem Risikomanagement? Verlorene Trades, obwohl Sie einen Gewinn hätten sichern können?"

Dies ist der ultimative automatische Assistent, derIhre Gewinne schützt und Ihre Risiken begrenzt und Ihnen Zeit gibt, sich auf andere wichtige Dinge zu konzentrieren .

Hauptmerkmale

🟢 Break-Even Plus - Sichert Ihre Gewinne und verschiebt Ihren Stop-Loss automatisch.

🔴 Automatischer Stop-Loss & TP - Kein emotionaler Handel mehr, sondern intelligente Ausführung.

🟠 Trailing Stop - Folgen Sie dem Trendohne Stress.

🔵 Verlustschutz - Schließt automatisch verlustreiche Trades, bevor sie Ihr Konto auslöschen.

Laden Sie diesen EA von meiner Website hier herunter - https://ashantipearls.com/b/trademanager. Er ist dort billiger ($45) (einmaliger Kauf). Eine Datei, die die Eingabeparameter beschreibt, ist ebenfalls vorhanden.