Hidden SL TP Manager Utility

- Bitte testen Sie das Produkt im Strategy Tester vor dem Kauf, um zu verstehen, wie es funktioniert.
- Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer verfügbar, um zu helfen.
- Nach dem Kauf, senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenkostenlosen EA als Geschenk zu erhalten.


Hidden SL-TP Manager für MT4
Schützen Sie Ihre Trades vor Stop Hunting mit unsichtbaren SL/TP Levels
Preis: $30 USD

Was ist Hidden SL-TP Manager?
Hidden SL-TP Manager ist ein fortschrittliches MetaTrader 5-Dienstprogramm, das unsichtbare Stop Loss- und Take Profit-Levels für Ihre Trades erstellt. Während herkömmliche SL/TP-Levels für Broker sichtbar sind und bei Marktvolatilität potenziell angegriffen werden können, bleibt Ihre Risikomanagement-Strategie mit unserer Stealth-Technologie vollständig verborgen.

Hauptmerkmale
Vollständiger Stealth-Modus: Setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die für Ihren Broker unsichtbar sind
Visuelle Chart-Indikatoren: Sehen Sie Ihre versteckten Levels als gestrichelte Linien direkt auf Ihrem Chart
Automatisches Positionsmanagement: Positionen werden automatisch geschlossen, wenn der Kurs Ihre versteckten Levels erreicht
Advanced Trailing Stop: Dynamischer versteckter Trailing Stop, der der Kursbewegung folgt
Unterstützt sowohl Pips als auch Price Levels: Legen Sie Ihre Levels entweder mit Pips oder exakten Preiswerten fest
Benutzerfreundliche Oberfläche: Einfach zu bedienendes Panel mit intuitiven Steuerelementen
Multi-Position Management: Wenden Sie versteckte SL/TP auf alle Positionen mit einem einzigen Klick an
Minimale Latenz: Blitzschnelle Ausführung, wenn Ihre Levels erreicht werden

Funktionsweise - Der technische Vorteil
Das Stop-Hunting-Problem
Viele Händler haben die frustrierende Erfahrung gemacht, dass ihr Stop-Loss während kurzer Marktspitzen erreicht wurde, nur um dann zu beobachten, wie der Markt sofort wieder in die vorhergesagte Richtung umschlägt. Dieses Phänomen ist als "Stop Hunting" bekannt - und es passiert, weil Ihr Stop-Loss-Niveau für Market Maker und Liquiditätsanbieter sichtbar ist.

Unsere proprietäre Lösung
Hidden SL-TP Manager löst dieses Problem durch die Implementierung eines hochentwickelten lokalen Überwachungssystems:

Client-seitige Verarbeitung: Anstatt SL/TP-Levels an Ihren Broker zu senden, speichert das Dienstprogramm sie lokal
Kontinuierliche Preisüberwachung: Das Dienstprogramm überwacht ständig die aktuellen Marktpreise
Stealth Execution Logic: Wenn der Preis Ihr verstecktes Level erreicht, wird sofort ein Close-Befehl gesendet
Visuelles Feedback-System: Gestrichelte Linien auf Ihrem Chart zeigen genau an, wo Ihre unsichtbaren Levels eingestellt sind
Speicherverwaltung: Das Dienstprogramm verwaltet die Ressourcen effizient, um eine minimale Auswirkung auf die Systemleistung zu gewährleisten

Erweiterte Trailing-Stop-Logik
Unsere intelligente Trailing-Stop-Implementierung:

Passt Ihren Stop-Loss dynamisch an, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt
Verwendet optimierte Algorithmen, um die idealen Trailing-Distanzen zu bestimmen
Aktualisiert visuelle Indikatoren in Echtzeit, damit Sie immer wissen, wo Ihr Schutz steht
Bleibt während des gesamten Trailing-Prozesses völlig unauffällig gegenüber dem Broker

Warum es sich lohnt $30
Schützen Sie Ihre Strategie: Verhindern Sie, dass andere Ihre genauen Ausstiegspunkte sehen
Reduzieren Sie emotionales Trading: Setzen und vergessen Sie Ihre Ausstiege ohne Angst vor Stop-Hunting
Verbessern Sie Ihre Gewinnrate: Vermeiden Sie verfrühte Ausstiege aufgrund von Marktstörungen
Sparen Sie Zeit: Verwalten Sie das Risiko all Ihrer Positionen über eine intuitive Benutzeroberfläche
Seelenfrieden: Sie wissen, dass Ihre Positionen geschützt sind, ohne Ihre Strategie zu verraten.

Kompatibel mit
MetaTrader 5 (Build 2800 oder höher)
Windows 7, 8, 10, 11
Alle Brokertypen und Kontogrößen
Alle Handelsinstrumente (Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen)

Installation & Verwendung
Laden Sie das Tool nach dem Kauf herunter
Installieren Sie es im MQL5/Experts-Verzeichnis Ihrer MT5-Plattform
Hängen Sie es an ein beliebiges Diagramm an
Legen Sie Ihre gewünschten SL/TP-Werte in Pips oder Preis fest
Klicken Sie, um es auf ausgewählte oder alle Positionen anzuwenden
Überwachen Sie Ihre versteckten Levels im Diagramm (rot für SL, grün für TP)

Benötigen Sie Unterstützung?
Wenn Sie Fragen zur Installation oder Nutzung haben oder Anpassungen benötigen, kontaktieren Sie mich bitte direkt über das MQL5-Nachrichtensystem. Ich biete umfassenden Support für alle meine Produkte und versuche, innerhalb von 24 Stunden zu antworten.

Über den Entwickler
Ich entwickle professionelle Trading Utilities, die echte Probleme von Tradern lösen. Sehen Sie sich meine anderen EAs und Indikatoren auf meiner offiziellen MQL5-Seite an.

JETZT FÜR $30 KAUFEN

Lassen Sie nicht zu, dass Stop Hunting Ihre Handelsstrategie ruiniert. Holen Sie sich den Hidden SL-TP Manager noch heute und handeln Sie mit Vertrauen!

