Hidden SL TP Manager Utility

Hidden SL-TP Manager für MT4

Schützen Sie Ihre Trades vor Stop Hunting mit unsichtbaren SL/TP Levels

Was ist Hidden SL-TP Manager?

Hidden SL-TP Manager ist ein fortschrittliches MetaTrader 5-Dienstprogramm, das unsichtbare Stop Loss- und Take Profit-Levels für Ihre Trades erstellt. Während herkömmliche SL/TP-Levels für Broker sichtbar sind und bei Marktvolatilität potenziell angegriffen werden können, bleibt Ihre Risikomanagement-Strategie mit unserer Stealth-Technologie vollständig verborgen.

Hauptmerkmale

Vollständiger Stealth-Modus: Setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die für Ihren Broker unsichtbar sind

Visuelle Chart-Indikatoren: Sehen Sie Ihre versteckten Levels als gestrichelte Linien direkt auf Ihrem Chart

Automatisches Positionsmanagement: Positionen werden automatisch geschlossen, wenn der Kurs Ihre versteckten Levels erreicht

Advanced Trailing Stop: Dynamischer versteckter Trailing Stop, der der Kursbewegung folgt

Unterstützt sowohl Pips als auch Price Levels: Legen Sie Ihre Levels entweder mit Pips oder exakten Preiswerten fest

Benutzerfreundliche Oberfläche: Einfach zu bedienendes Panel mit intuitiven Steuerelementen

Multi-Position Management: Wenden Sie versteckte SL/TP auf alle Positionen mit einem einzigen Klick an

Minimale Latenz: Blitzschnelle Ausführung, wenn Ihre Levels erreicht werden

Funktionsweise - Der technische Vorteil

Das Stop-Hunting-Problem

Viele Händler haben die frustrierende Erfahrung gemacht, dass ihr Stop-Loss während kurzer Marktspitzen erreicht wurde, nur um dann zu beobachten, wie der Markt sofort wieder in die vorhergesagte Richtung umschlägt. Dieses Phänomen ist als "Stop Hunting" bekannt - und es passiert, weil Ihr Stop-Loss-Niveau für Market Maker und Liquiditätsanbieter sichtbar ist.

Unsere proprietäre Lösung

Hidden SL-TP Manager löst dieses Problem durch die Implementierung eines hochentwickelten lokalen Überwachungssystems:

Client-seitige Verarbeitung: Anstatt SL/TP-Levels an Ihren Broker zu senden, speichert das Dienstprogramm sie lokal

Kontinuierliche Preisüberwachung: Das Dienstprogramm überwacht ständig die aktuellen Marktpreise

Stealth Execution Logic: Wenn der Preis Ihr verstecktes Level erreicht, wird sofort ein Close-Befehl gesendet

Visuelles Feedback-System: Gestrichelte Linien auf Ihrem Chart zeigen genau an, wo Ihre unsichtbaren Levels eingestellt sind

Speicherverwaltung: Das Dienstprogramm verwaltet die Ressourcen effizient, um eine minimale Auswirkung auf die Systemleistung zu gewährleisten

Erweiterte Trailing-Stop-Logik

Unsere intelligente Trailing-Stop-Implementierung:

Passt Ihren Stop-Loss dynamisch an, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt

Verwendet optimierte Algorithmen, um die idealen Trailing-Distanzen zu bestimmen

Aktualisiert visuelle Indikatoren in Echtzeit, damit Sie immer wissen, wo Ihr Schutz steht

Bleibt während des gesamten Trailing-Prozesses völlig unauffällig gegenüber dem Broker

Warum es sich lohnt $30

Schützen Sie Ihre Strategie: Verhindern Sie, dass andere Ihre genauen Ausstiegspunkte sehen

Reduzieren Sie emotionales Trading: Setzen und vergessen Sie Ihre Ausstiege ohne Angst vor Stop-Hunting

Verbessern Sie Ihre Gewinnrate: Vermeiden Sie verfrühte Ausstiege aufgrund von Marktstörungen

Sparen Sie Zeit: Verwalten Sie das Risiko all Ihrer Positionen über eine intuitive Benutzeroberfläche

Seelenfrieden: Sie wissen, dass Ihre Positionen geschützt sind, ohne Ihre Strategie zu verraten.

Kompatibel mit

MetaTrader 5 (Build 2800 oder höher)

Windows 7, 8, 10, 11

Alle Brokertypen und Kontogrößen

Alle Handelsinstrumente (Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen)

Installation & Verwendung

Laden Sie das Tool nach dem Kauf herunter

Installieren Sie es im MQL5/Experts-Verzeichnis Ihrer MT5-Plattform

Hängen Sie es an ein beliebiges Diagramm an

Legen Sie Ihre gewünschten SL/TP-Werte in Pips oder Preis fest

Klicken Sie, um es auf ausgewählte oder alle Positionen anzuwenden

Überwachen Sie Ihre versteckten Levels im Diagramm (rot für SL, grün für TP)

Benötigen Sie Unterstützung?

Wenn Sie Fragen zur Installation oder Nutzung haben oder Anpassungen benötigen, kontaktieren Sie mich bitte direkt über das MQL5-Nachrichtensystem. Ich biete umfassenden Support für alle meine Produkte und versuche, innerhalb von 24 Stunden zu antworten.

Über den Entwickler

Ich entwickle professionelle Trading Utilities, die echte Probleme von Tradern lösen. Sehen Sie sich meine anderen EAs und Indikatoren auf meiner offiziellen MQL5-Seite an.

Lassen Sie nicht zu, dass Stop Hunting Ihre Handelsstrategie ruiniert. Holen Sie sich den Hidden SL-TP Manager noch heute und handeln Sie mit Vertrauen!