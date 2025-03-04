Multi Session Time Tracker with Motivation

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.

Smart Forex Session & Motivation Tracker - El Asistente de Operaciones Definitivo

Precio: $33

¿Le cuesta seguir las sesiones de negociación globales y se pierde los movimientos cruciales del mercado? ¿A veces se siente desmotivado durante su viaje de comercio? ¡Smart Forex Session & Motivation Tracker está aquí para cambiar el juego para usted!

Esta potente utilidad MT4/MT5 está diseñada para mantenerle informado sobre las sesiones de negociación activas, los próximos cambios de sesión y las transiciones del mercado, al tiempo que le mantiene motivado con dinámicos mensajes inspiradores. ¡No vuelva a perder una oportunidad!

¿Qué hace esta utilidad?

Esta utilidad rastrea y muestra automáticamente las sesiones de forex activas, ayudando a los operadores a identificar el mejor momento para operar. Funciona en tiempo real, proporcionando alertas visuales, temporizadores de cuenta atrás, y actualizaciones automáticas para mantenerse por delante de los cambios del mercado.

Características principales

Seguimiento en tiempo real de las sesiones de Forex - Sepa en todo momento qué sesiones de negociación están activas: Asiática, Europea y Americana.

Cuenta atrás para la próxima sesión - Obtenga una cuenta atrás en tiempo real para el próximo cambio de sesión.

Mensajes de motivación - Manténgase centrado con citas inspiradoras.

Codificación por colores de las sesiones - Distinga fácilmente entre sesiones activas e inactivas con indicadores codificados por colores.

Alertas y notificaciones: reciba alertas oportunas cuando las sesiones estén a punto de abrirse o cerrarse.

Interfaz fácil de usar: panel de control limpio y fácil de usar directamente en el gráfico.

Ligero y Eficiente - Funciona suavemente sin ralentizar su plataforma MT4/MT5.

¿Cómo funciona? La lógica detrás de la utilidad

Seguimiento de Sesión en Tiempo Real

La herramienta monitoriza continuamente la hora actual del mercado en GMT y la compara con las horas de negociación predefinidas de las sesiones asiática, europea y americana. Si la hora actual cae dentro de la hora de inicio y fin de una sesión, ésta se marca como activa.

Ejemplo: Si son las 08:30 GMT, la sesión europea está activa, mientras que la sesión asiática está a punto de cerrar. Cuenta atrás para el cambio de sesión

El sistema calcula el tiempo restante hasta el próximo cambio de sesión. Busca la hora de apertura o cierre de sesión más cercana y muestra una cuenta atrás, lo que permite a los operadores prepararse con antelación. La cuenta atrás se actualiza en tiempo real, asegurando que siempre esté al tanto de los cambios de sesión. Sistema de mensajes motivadores

Cada pocos minutos, la herramienta muestra un mensaje motivador para mantener inspirados a los operadores. Los mensajes se seleccionan aleatoriamente de una lista de citas y mantras de éxito. Los usuarios pueden actualizar manualmente el mensaje con el botón "Mensaje siguiente". Alertas y notificaciones de sesión

La utilidad comprueba cuánto tiempo queda antes del próximo cambio de sesión. Si el tiempo restante coincide con el umbral de alerta definido por el usuario (por ejemplo, 15 minutos antes del inicio/fin de la sesión), el sistema envía una alerta. Si está activada, se emite una notificación sonora para llamar la atención del operador. Visualización de la sesión por colores

Sesión asiática → Azul

Sesión Europea → Verde

Sesión americana → Rojo

Si se solapan varias sesiones, los colores se ajustan dinámicamente para mostrar la mayor influencia del mercado.

Interfaz de usuario fluida y optimización del rendimiento

La herramienta utiliza prácticas de codificación eficientes para garantizar un uso mínimo de la CPU. Cada actualización se procesa sin retardo, garantizando un rendimiento perfecto incluso en múltiples gráficos.

¿Por qué necesita esta utilidad?

Evite las malas horas para operar - Manténgase alejado de los períodos de baja liquidez y opere en los mejores momentos.

Aumente la confianza en las operaciones - No vuelva a sentirse perdido; sepa exactamente cuándo está activo el mercado.

Manténgase Motivado - El éxito en el comercio de divisas requiere disciplina y mentalidad. Esta utilidad le mantiene inspirado.

No más oportunidades perdidas - Esté preparado para aperturas de sesión, solapamientos de mercado y periodos de alta volatilidad.

¿Necesita ayuda?

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto conmigo a través de mensaje directo. ¡Siempre estoy dispuesto a ayudar!

