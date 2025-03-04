Multi Session Time Tracker with Motivation

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategie-Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.
- Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.
- Nach dem Kauf, senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.


Smart Forex Session & Motivation Tracker - Der ultimative Handelsassistent
Preis: $33

Fällt es Ihnen schwer, die globalen Handelssitzungen zu verfolgen und entscheidende Marktbewegungen zu verpassen? Fühlen Sie sich manchmal demotiviert während Ihrer Handelsreise? Smart Forex Session & Motivation Tracker ist hier, um das Spiel für Sie zu ändern!

Dieses leistungsstarke MT4/MT5-Dienstprogramm wurde entwickelt, um Sie über aktive Handelssitzungen, bevorstehende Sitzungsänderungen und Marktübergänge zu informieren und Sie gleichzeitig mit dynamischen, inspirierenden Nachrichten zu motivieren. Verpassen Sie nie wieder eine Gelegenheit!

Holen Sie es sich jetzt für nur $30 und verbessern Sie Ihre Handelserfahrung noch heute!

Was macht dieses Dienstprogramm?
Dieses Dienstprogramm verfolgt und zeigt automatisch aktive Devisensitzungen an und hilft Händlern, den besten Zeitpunkt für den Handel zu finden. Es arbeitet in Echtzeit und bietet visuelle Warnungen, Countdown-Timer und automatische Aktualisierungen, damit Sie den Marktveränderungen immer einen Schritt voraus sind.

Wichtigste Merkmale

  • Live Forex Session Tracking - Sie wissen immer, welche Handelssitzungen gerade aktiv sind: Asiatisch, europäisch und amerikanisch.
  • Countdown für die nächste Sitzung - Erhalten Sie einen Echtzeit-Countdown für den nächsten Wechsel der Handelssitzung.
  • Motivierende Botschaften - Bleiben Sie mit inspirierenden Handelszitaten konzentriert.
  • Farbcodierung der Sitzungen - Unterscheiden Sie mit farbcodierten Indikatoren leicht zwischen aktiven und inaktiven Sitzungen.
  • Warnungen und Benachrichtigungen - Erhalten Sie rechtzeitig Warnungen, wenn eine Sitzung eröffnet oder geschlossen wird.
  • Benutzerfreundliche Oberfläche - Übersichtliches und einfach zu bedienendes Dashboard direkt auf Ihrem Chart.
  • Geringes Gewicht und Effizienz - Läuft reibungslos, ohne Ihre MT4/MT5-Plattform zu verlangsamen.

Wie funktioniert es? Die Logik hinter dem Dienstprogramm

  1. Echtzeit-Session-Tracking
    Das Tool überwacht kontinuierlich die aktuelle Marktzeit in GMT und vergleicht sie mit den vordefinierten Handelszeiten der asiatischen, europäischen und amerikanischen Sessions. Wenn die aktuelle Zeit innerhalb der Start- und Endzeit einer Sitzung liegt, wird die Sitzung als aktiv markiert.
    Beispiel: Wenn es 08:30 GMT ist, ist die europäische Sitzung aktiv, während die asiatische Sitzung in Kürze schließt.

  2. Countdown für den Sitzungswechsel
    Das System berechnet die verbleibende Zeit bis zum nächsten Sitzungswechsel. Es findet die nächstgelegene Eröffnungs- oder Schließungszeit der Sitzung und zeigt einen Countdown-Timer an, so dass sich die Händler im Voraus darauf vorbereiten können. Der Countdown wird in Echtzeit aktualisiert, so dass Sie immer über die Sitzungsänderungen informiert sind.

  3. Motivierendes Nachrichtensystem
    Alle paar Minuten zeigt das Tool eine motivierende Nachricht an, um die Händler zu motivieren. Die Nachrichten werden nach dem Zufallsprinzip aus einer kuratierten Liste von Handelszitaten und Erfolgsmantras ausgewählt. Der Benutzer kann die Nachricht manuell über die Schaltfläche Nächste Nachricht aktualisieren.

  4. Sitzungswarnungen und -benachrichtigungen
    Das Dienstprogramm prüft, wie viel Zeit bis zum nächsten Sitzungswechsel verbleibt. Wenn die verbleibende Zeit dem vom Benutzer festgelegten Schwellenwert entspricht (z. B. 15 Minuten vor Beginn/Ende der Sitzung), sendet das System eine Warnung. Falls aktiviert, ertönt eine akustische Benachrichtigung, um die Aufmerksamkeit des Händlers zu wecken.

  5. Farbkodierte Sitzungsanzeige

  • Asiatische Sitzung → Blau
  • Europäische Sitzung → Grün
  • Amerikanische Sitzung → Rot
    Wenn sich mehrere Sitzungen überschneiden, werden die Farben dynamisch angepasst, um den stärksten Markteinfluss anzuzeigen.
  1. Reibungslose Benutzeroberfläche und Leistungsoptimierung
    Das Tool verwendet effiziente Kodierungsverfahren, um eine minimale CPU-Auslastung zu gewährleisten. Jede Aktualisierung wird ohne Verzögerung verarbeitet, so dass auch bei mehreren Charts eine reibungslose Leistung gewährleistet ist.

Warum brauchen Sie dieses Dienstprogramm?

  • Vermeiden Sie schlechte Handelszeiten - Halten Sie sich von Zeiten mit geringer Liquidität fern und handeln Sie zu den besten Zeiten.
  • Steigern Sie Ihr Vertrauen in den Handel - Fühlen Sie sich nie wieder verloren; wissen Sie genau, wann der Markt aktiv ist.
  • Bleiben Sie motiviert - Erfolg im Devisenhandel erfordert Disziplin und eine bestimmte Einstellung. Mit diesem Tool bleiben Sie inspiriert.
  • Keine verpassten Gelegenheiten mehr - Seien Sie auf Sitzungseröffnungen, Marktüberschneidungen und Phasen hoher Volatilität vorbereitet.

Für nur $30 erhalten Sie ein Tool, das Ihre Handelsroutine wirklich verändert!

Brauchen Sie Unterstützung?
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie mich gerne per Direktnachricht kontaktieren. Ich helfe immer gerne!

Sehen Sie sich meine anderen EAs & Utilities an

