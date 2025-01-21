Cyclic Smoothed Relative Strength Indicator



Der zyklisch geglättete RSI-Indikator ist eine Weiterentwicklung des klassischen RSI. Er fügt

eine zusätzliche Glättung entsprechend der Marktschwingung,

adaptive obere und untere Bänder entsprechend dem zyklischen Speicher und

adaptive obere und untere Bänder entsprechend dem zyklischen Speicher und unter Verwendung der aktuellen dominanten Zykluslänge als Input für den Indikator hinzu. Der cRSI wird wie ein Standardindikator verwendet. Im Diagramm werden Handelssignale hervorgehoben, wenn die Signallinie über oder unter den adaptiven unteren/oberen Bändern verläuft. Er reagiert viel stärker auf Marktbewegungen als der Basis-RSI.

Der Indikator verwendet den dominanten Zyklus als Input, um Signal, Glättung und zyklische Erinnerung zu optimieren. Weitere Informationen über den zyklisch geglätteten RSI-Indikator finden Sie in Kapitel 4 "Feinabstimmung technischer Indikatoren" des Buches "Decoding the Hidden Market Rhythm, Part 1", das im Buchhandel erhältlich ist.



Wenn "isTest" auf "false" gesetzt ist, wird der Indikator für alle verfügbaren Balken geplottet, andernfalls wird er ab dem aktuellen Live-Balken geplottet (ideal für effizientes Backtesting).

Dieser mql4 Code ist eine Transaltion des PineScript Codes "RSI cyclic smoothed v2" von StockMarketCycles