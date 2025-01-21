RSI cyclic

Cyclic Smoothed Relative Strength Indicator

Der zyklisch geglättete RSI-Indikator ist eine Weiterentwicklung des klassischen RSI. Er fügt
  • zusätzliche Glättung entsprechend der Marktschwingung,

  • adaptive obere und untere Bänder entsprechend dem zyklischen Speicher und

  • unter Verwendung der aktuellen dominanten Zykluslänge als Input für den Indikator
Der cRSI wird wie ein Standardindikator verwendet. Im Diagramm werden Handelssignale hervorgehoben, wenn die Signallinie über oder unter den adaptiven unteren/oberen Bändern verläuft. Er reagiert viel stärker auf Marktbewegungen als der Basis-RSI.

Der Indikator verwendet den dominanten Zyklus als Input, um Signal, Glättung und zyklische Erinnerung zu optimieren. Weitere Informationen über den zyklisch geglätteten RSI-Indikator finden Sie in Kapitel 4 "Feinabstimmung technischer Indikatoren" des Buches "Decoding the Hidden Market Rhythm, Part 1", das im Buchhandel erhältlich ist.

Wenn "isTest" auf "false" gesetzt ist, wird der Indikator für alle verfügbaren Balken geplottet, andernfalls wird er ab dem aktuellen Live-Balken geplottet (ideal für effizientes Backtesting).

Hinterlassen Sie eine Bewertung, wenn Sie diesen Indikator nützlich finden!

Dieser mql4 Code ist eine Transaltion des PineScript Codes "RSI cyclic smoothed v2" von StockMarketCycles

lisi 7887
1575
lisi 7887 2025.04.23 08:39 
 

Ooooh, he's the best...

awsed132
28
awsed132 2025.03.14 12:46 
 

Привет! Спасибо большое за индикатор! Он отличный! У меня он в стратегии стоит как фильтр. Теперь 95% сделок в +

Automatic RSI Cyclic with Signals
Mattia Marco Platania
Indikatoren
Dies ist eine erweiterte Version meines RSI Cyclic Indikators. Die andere Version ist bereits ein sehr leistungsfähiges Werkzeug, aber es erfordert eine manuelle Änderung des dominanten Zyklus jedes Mal, wenn es verwendet wird, und es ist nicht offensichtlich oder einfach zu tun, und es bietet keine Signale. Diese Version verwendet eine Fast-Fourier-Transformation (FFT), um den aktuellen dominanten Zyklus automatisch zu erkennen, und verwendet ihn als neuen Input für den Indikator bei jedem Tick
Antwort auf eine Rezension