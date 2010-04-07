Gmail to MT4

Gmail to MT4 es una herramienta que automatiza el proceso de transferencia de señales de trading desde su bandeja de entrada de Gmail directamente a su plataforma de trading MetaTrader 5. Es un puente que conecta estas dos plataformas, lo que le permite recibir y ejecutar operaciones basadas en la información enviada por correo electrónico.

  • Sin DLL, sin .exe, y sin software externo
  • Puede recibir señales TradingView
  • ¿Desea más funciones? Estaremos encantados de implementarlas en función de sus necesidades

Cómo configurarlo:

  1. Cree una contraseña de aplicación enhttps://myaccount.google.com/apppasswords y guárdela
  2. Habilite "Permitir WebRequest para URL listadas" y añada "mail.google.com" a la lista (ver captura de pantalla)
  3. Ejecute el EA

Ejemplos de operaciones:

  1. Comprar 0.1 lote EURUSD, stop loss 50 ticks, take profit 25 ticks: Comprar, EURUSD, riesgo = 0.1, sl = 50, tp = 25
  2. Para vender 0,2 lote GBPUSD, stop loss 20 ticks, take profit 10 ticks: Vender,GBPUSD, riesgo = 0.2, sl = 20, tp = 10


