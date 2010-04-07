Gmail to MT4
- Utilidades
- Nguyen Hoang Phu
- Versión: 1.2
- Actualizado: 14 marzo 2025
- Activaciones: 10
Gmail to MT4 es una herramienta que automatiza el proceso de transferencia de señales de trading desde su bandeja de entrada de Gmail directamente a su plataforma de trading MetaTrader 5. Es un puente que conecta estas dos plataformas, lo que le permite recibir y ejecutar operaciones basadas en la información enviada por correo electrónico.
- Sin DLL, sin .exe, y sin software externo
- Puede recibir señales TradingView
Cómo configurarlo:
- Cree una contraseña de aplicación enhttps://myaccount.google.com/apppasswords y guárdela
- Habilite "Permitir WebRequest para URL listadas" y añada "mail.google.com" a la lista (ver captura de pantalla)
- Ejecute el EA
Ejemplos de operaciones:
- Comprar 0.1 lote EURUSD, stop loss 50 ticks, take profit 25 ticks: Comprar, EURUSD, riesgo = 0.1, sl = 50, tp = 25
- Para vender 0,2 lote GBPUSD, stop loss 20 ticks, take profit 10 ticks: Vender,GBPUSD, riesgo = 0.2, sl = 20, tp = 10
