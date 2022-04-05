All Open Charts using Template

Este script en MQL4 está diseñado para aplicar automáticamente una plantilla especificada a todos los gráficos abiertos en el terminal comercial MetaTrader 4. Le permite actualizar rápida y eficientemente todos los gráficos abiertos añadiendo un indicador o modificando otros ajustes definidos en la plantilla.

Descripción y capacidades del script:

  1. Automatización: El script automatiza el proceso de aplicación de una plantilla a todos los gráficos abiertos, lo que resulta especialmente útil cuando es necesario actualizar varios gráficos con la misma configuración. Por ejemplo, si tiene varios gráficos abiertos y desea añadir un nuevo indicador a cada uno de ellos, este script lo hará por usted.

  2. Facilidad de uso: El script utiliza un parámetro de entrada para el nombre de la plantilla (sin la extensión .tpl), lo que facilita su configuración y uso. Sólo necesita especificar el nombre de la plantilla en la línea de entrada string TemplateName = "MyTemplate"; .

  3. Flexibilidad: El script funciona con todos los gráficos abiertos, independientemente de su símbolo o marco temporal. Esto es especialmente beneficioso para los operadores que utilizan estrategias complejas con varios gráficos abiertos simultáneamente.

  4. Gestión de errores: El script incluye una comprobación para asegurar que la plantilla se aplica correctamente a cada gráfico. Si se produce un error, el script registra un mensaje que indica en qué gráfico se produjo el problema, lo que permite al usuario identificarlo y resolverlo rápidamente.

Ventajas del uso del script:

  • Ahorro de tiempo: En lugar de aplicar manualmente una plantilla a cada gráfico, puede hacerlo con una sola ejecución del script. Esto es especialmente importante cuando se tienen muchos gráficos abiertos.

  • Coherencia: El script garantiza una configuración coherente en todos los gráficos, lo que ayuda a evitar errores y discrepancias en la visualización de los datos.

  • Fácil integración: El script puede integrarse fácilmente en su flujo de trabajo y utilizarse siempre que necesite actualizar la configuración de los gráficos.

Posibles aplicaciones:

  • Adición masiva de indicadores: Si necesita añadir un nuevo indicador a todos los gráficos, el script simplifica esta tarea significativamente.

  • Actualización de laconfiguración gráfica: El script puede utilizarse para realizar cambios masivos en la apariencia de los gráficos, como alterar los esquemas de color, añadir o eliminar objetos, etc.

  • Normalización de los espacios de trabajo: Este script ayuda a mantener un espacio de trabajo estandarizado, lo que resulta especialmente útil para operadores y analistas profesionales.

En general, este script es una herramienta valiosa para los operadores que valoran su tiempo y buscan automatizar tareas rutinarias en el terminal MetaTrader 4.


