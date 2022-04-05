All Open Charts using Template

Dieses Skript in MQL4 wurde entwickelt, um automatisch eine bestimmte Vorlage auf alle offenen Charts im MetaTrader 4-Handelsterminal anzuwenden. Es ermöglicht Ihnen, schnell und effizient alle offenen Charts zu aktualisieren, indem Sie einen Indikator hinzufügen oder andere in der Vorlage definierte Einstellungen ändern.

Skript-Beschreibung und -Fähigkeiten:

Automatisierung: Das Skript automatisiert den Prozess der Anwendung einer Vorlage auf alle geöffneten Charts, was besonders nützlich ist, wenn Sie mehrere Charts mit denselben Einstellungen aktualisieren müssen. Wenn Sie z. B. mehrere Charts geöffnet haben und jedem einen neuen Indikator hinzufügen möchten, erledigt das Skript dies für Sie. Benutzerfreundlichkeit: Das Skript verwendet einen Eingabeparameter für den Vorlagennamen (ohne die .tpl-Erweiterung), wodurch es einfach zu konfigurieren und zu verwenden ist. Sie müssen nur den Namen der Vorlage in der Zeile input string TemplateName = "MyTemplate"; angeben. Flexibel: Das Skript funktioniert mit allen offenen Charts, unabhängig von deren Symbol oder Zeitrahmen. Dies ist besonders vorteilhaft für Trader, die komplexe Strategien mit mehreren gleichzeitig geöffneten Charts verwenden. Fehlerbehandlung: Das Skript enthält eine Überprüfung, um sicherzustellen, dass die Vorlage erfolgreich auf jeden Chart angewendet wird. Wenn ein Fehler auftritt, protokolliert das Skript eine Meldung, die angibt, bei welchem Chart das Problem aufgetreten ist, so dass der Benutzer das Problem schnell identifizieren und beheben kann.

Vorteile der Verwendung des Skripts:

Zeitersparnis : Anstatt eine Vorlage manuell auf jedes Diagramm anzuwenden, können Sie dies mit einem einzigen Durchlauf des Skripts erledigen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie viele Diagramme geöffnet haben.

Konsistenz : Das Skript sorgt für konsistente Einstellungen in allen Diagrammen und hilft so, Fehler und Diskrepanzen in der Datenvisualisierung zu vermeiden.

Einfache Integration: Das Skript lässt sich leicht in Ihren Arbeitsablauf integrieren und immer dann verwenden, wenn Sie Diagrammeinstellungen aktualisieren müssen.

Mögliche Anwendungen:

Hinzufügen von Massenindikatoren : Wenn Sie einen neuen Indikator zu allen Charts hinzufügen müssen, vereinfacht das Skript diese Aufgabe erheblich.

Aktualisierung von Grafikeinstellungen : Das Skript kann verwendet werden, um Massenänderungen am Erscheinungsbild von Charts vorzunehmen, z. B. Farbschemata zu ändern, Objekte hinzuzufügen oder zu entfernen usw.

Arbeitsbereiche standardisieren: Dieses Skript hilft bei der Aufrechterhaltung eines standardisierten Arbeitsbereichs, was besonders für professionelle Händler und Analysten nützlich ist.

Insgesamt ist dieses Skript ein wertvolles Werkzeug für Händler, die ihre Zeit schätzen und Routineaufgaben im MetaTrader 4 Terminal automatisieren möchten.



