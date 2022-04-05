All Open Charts using Template

Этот скрипт на MQL4 предназначен для автоматического применения заданного шаблона ко всем открытым графикам в торговом терминале MetaTrader 4. Он позволяет быстро и эффективно обновить все открытые графики, добавив на них индикатор или изменив другие настройки, заданные в шаблоне.

Описание и возможности скрипта:

  1. Автоматизация процесса: Скрипт автоматизирует процесс применения шаблона ко всем открытым графикам, что особенно полезно при необходимости массового обновления графиков с одинаковыми настройками. Например, если вы используете несколько графиков и хотите добавить новый индикатор на каждый из них, данный скрипт сделает это за вас.

  2. Удобство использования: В качестве входного параметра используется имя шаблона (без расширения .tpl ), что делает скрипт простым в настройке и использовании. Вам нужно лишь указать имя шаблона в строке input string TemplateName = "MyTemplate"; .

  3. Гибкость применения: Скрипт работает со всеми открытыми графиками, независимо от их символа или таймфрейма. Это особенно полезно для трейдеров, использующих комплексные стратегии с большим количеством одновременно открытых графиков.

  4. Ошибкоустойчивость: В скрипте предусмотрена проверка успешности применения шаблона к каждому графику. В случае ошибки скрипт выводит сообщение в журнал, что позволяет пользователю быстро понять, на каком графике произошла проблема и устранить её.

Преимущества использования:

  • Сокращение времени: Вместо того чтобы вручную применять шаблон к каждому графику, вы можете сделать это одним запуском скрипта. Это особенно важно, когда у вас открыто много графиков.

  • Единообразие: Скрипт обеспечивает единообразие настроек на всех графиках, что помогает избежать ошибок и несоответствий в отображении информации.

  • Простота интеграции: Скрипт легко интегрируется в рабочий процесс, и его можно использовать в любой момент, когда необходимо обновить настройки графиков.

Возможности применения:

  • Массовое добавление индикаторов: Если вам нужно добавить новый индикатор на все графики, скрипт значительно упрощает эту задачу.

  • Обновление графических настроек: Скрипт может применяться для массового изменения внешнего вида графиков, например, для изменения цветовой схемы, добавления или удаления объектов, и т.д.

  • Стандартизация рабочего пространства: Этот скрипт помогает поддерживать стандартизированное рабочее пространство, что особенно полезно для профессиональных трейдеров и аналитиков.

В целом, данный скрипт является полезным инструментом для трейдеров, которые ценят свое время и стремятся к автоматизации рутинных задач в терминале MetaTrader 4.


