Market Viewer

Visor de mercado

Esta utilidad pretende ayudar al operador a identificar posibles áreas de interés en el gráfico de precios. Se han automatizado diferentes componentes integrales para la toma de decisiones, permitiendo al usuario participar con niveles perfectamente calculados. Algunos componentes incluyen el saldo inicial de la semana, las áreas Mín y Máx de la sesión y un indicador de números redondos que forman plantillas que proporcionan confianza al operador. Eche un vistazo a las capturas de pantalla para conocer los componentes. La utilidad hace uso de la teoría de expansión de rangos, en la que calculamos el retroceso de Fibonacci de un rango determinado y, a continuación, aplicamos niveles de soporte y resistencia a los extremos del Fib, lo que permite al usuario participar en el mercado en niveles que presentan un riesgo mínimo.



