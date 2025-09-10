Errores, fallos, preguntas - página 762
Iré a mi ordenador y lo comprobaré.
Mientras tanto, puede copiar la fecha en lugar del precio de apertura y ver qué barra de fecha se emitió a petición.
CopyTime() muestra que esta es la última barra de la historia real disponible en la terminal.
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY, "USDJPY",0.01,1,1.01,profit_USDJPY);
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY, "EURJPY",0.01,1,1.01,profit_EURJPY);
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY, "USDCHF",0.01,1,1.0001,profit_USDCHF);
Print("USDJPY=",SymbolInfoInteger("USDJPY",SYMBOL_DIGITS)," EURJPY=",SymbolInfoInteger("EURJPY",SYMBOL_DIGITS)," USDCHF=",SymbolInfoInteger("USDCHF",SYMBOL_DIGITS));
Print("profit_USDJPY=",profit_USDJPY," profit_EURJPY=",profit_EURJPY," profit_USDCHF=",profit_USDCHF);
USDJPY=2 EURJPY=2 USDCHF=4
profit_USDJPY=9.9 profit_EURJPY=0.13 profit_USDCHF=0.1
Beneficio extraño para 1 pip en USDJPY, servidor de RoboForex.
Estimados desarrolladores...
¿Tal vez pueda llegar a la tercera vez sobre la red de Gunn? ¿Qué pasa con eso? ¿Debo hacer una solicitud a través del Servicio de Atención al Cliente o bastará con este mensaje?
En primer lugar, el patrón en el que dos puntos de la parrilla se magnetizan a los extremos se guarda incorrectamente en MT4. Es decir, todavía existe la posibilidad de reabrir la plantilla perfilada en la misma sesión del terminal habiéndola guardado y cerrado y obtener su aspecto inicial... Pero después de reabrir el terminal, y sobre todo después de reiniciar el sistema, la plantilla se voltea (creo que es la segunda) con el punto magnético hacia abajo y la cuadrícula se comprime a lo largo del vértice. Si la rejilla de Gunn no está ideada para magnetizar sobre dos extremos, entonces ¿por qué se inventó esta magnetización para ella? Si no hay coordenadas para el segundo punto en la configuración del objeto, sino sólo alguna "Escala" general, entonces no debería impedir que la plantilla se guarde y abra correctamente de todos modos. Y la plantilla con rejilla, en mi opinión, en cualquier caso, la imprimas o no, se reabre comprimida, es decir, incorrectamente. Esto debe ser depurado de alguna manera.
En segundo lugar, en MT5 no se puede trabajar con la rejilla de Gann y me gustaría que se pudiera estirar hasta el extremo para dos puntos como en MT4, y por supuesto todo se guardaría/abriría correctamente y en diferentes timeframes la escala de las celdas no cambiaría como ocurre ahora, sino que se escalaría proporcionalmente al timeframe actual. Esto tiene que ser limpiado de alguna manera, de lo contrario será absolutamente imposible trabajar con el objeto.
En tercer lugar, en relación con mi solicitud de abril del Servicio de Atención al Cliente: ¿necesitan un diálogo, o qué? Todavía no hay una respuesta positiva o negativa, solicitud #359447 con fecha de 2012.04.24 (¡la primera vez que se publicó en el foro hace más de dos años!). Me gustaría que hubiera una barra de progreso para la solicitud, de lo contrario no está claro lo que está pasando. Tengo una respuesta aquí sobre "discusiones acaloradas", pero es de palabra... No hay diálogo, la petición se envió como si fuera en el espacio, a civilizaciones lejanas hipotéticamente existentes...
...
En segundo lugar, en MT5 no podemos trabajar con "Gann Grid" en absoluto y 1) al igual que en MT4, nos gustaría poder estirar hasta el extremo para dos puntos y, por supuesto, guardar/abrir todo correctamente y 2) en diferentes timeframes la escala de las celdas no cambiaría, como ocurre ahora, sino que escalaría proporcionalmente al timeframe actual. La forma de hacer que funcione es ajustarlo también de alguna manera, de lo contrario sería absolutamente imposible trabajar con el objeto.
...
1) ¿Es una línea de 45 grados (línea de tendencia 1 a 1) una línea trazada a través de los extremos?
Las horizontales amarillas son 1,24000 y 1,25000, las verticales amarillas son 100 barras respectivamente.
La roja es la rejilla de Gann, escala de 10 pips por barra.
¿Dónde está el error de construcción aquí?
2) Cuando se cambia de marco temporal, la escala de tiempo cambia sin cambiar la escala de precios. Sugieres que los puntos de anclaje aumenten/disminuyan en función del marco temporal, ¿verdad?
De repente hay un problema con el borrado de los objetos gráficos creados por el indicador.
Sólo hay 2 tendencias y 1 rectángulo.
No hay error en OnDeinit(), ChartRedraw() después de ObjectDelete().
Los objetos se borran, pero se vuelven a crear y siguen "moviéndose" como si el indicador siguiera funcionando.
Si los borro manualmente, se vuelven a crear con el mismo nombre y siguen "moviéndose" con nuevos ticks.
Después de un tiempo desaparecen por sí solos.
Se habló de algo parecido, no recuerdo lo que se descubrió y no encuentro esos mensajes.
No es un problema de eliminación, es un problema de creación :)
Tenía un script con un bucle erróneo que hacía lo mismo. Imprimió el bucle, incluso después de borrar a la fuerza el script a través de la "Lista de Expertos", hasta que se cayó con un error.
No digo que esta plataforma tenga un error, sino que hay un "error" en una de las plataformas... Debido a que el comportamiento de la rejilla Gunn cuando se construye en diferentes versiones de la plataforma es diferente, en el que "error" particular - sólo se puede adivinar.
Si hay que creer la interpretación clásica de la Red:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/gann/gann_grid,
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/gann/gann_grid,
entonces, por supuesto, no hay error en la construcción y no puede haber reclamaciones. Pero entonces, ¿por qué los desarrolladores de MT4 confunden a los usuarios con la flexibilidad del segundo punto de anclaje que permite una simple desviación del ángulo de 45 grados de la línea de tendencia 1 a 1? En teoría, esto debe corregirse, pero! Este sería el caso si esa forma "equivocada" no fuera conveniente y subjetivamente útil. Los mercados no sólo no se interpretan con precisión y hay espacio para la propia imaginación y actividad, sino que los mismos desarrolladores han añadido la posibilidad de ajustar la "Escala" y los "Pips por barra", es decir, desviarse de los clásicos 45 grados a 1. Si lo desea, puede desviarse de la versión de libro de texto del dibujo y experimentar en MT4 con el estiramiento a lo largo de los extremos - descubrirá patrones sorprendentes. ¿Por qué prohibir y restringir a los usuarios que hagan algo? Sugiero que se pueda seleccionar opcionalmente en los ajustes: si se pospone el 45 a 1 o de forma arbitraria. No hará daño a nadie.
Pues bien, en lo que respecta al guardado incorrecto de los datos en la plantilla - este hecho por sí solo (en cualquiera de las disposiciones descritas anteriormente) requiere la corrección de la situación con la escritura de la lectura de datos en la plantilla. Si la vinculación de los puntos magnéticos va a los extremos (casos especiales) o a las coordenadas de la carta en general - precio/tiempo, entonces, me pregunto, ¿a qué está vinculada la "Escala"? Si hay algunos valores exactos de escala que se vierten en la plantilla al escribir... o pips por barra, no permite restaurar el esquema original en una nueva sesión. Sólo se conservan las coordenadas exactas del primer punto. A grandes rasgos, los patrones basados en el anclaje de puntos a coordenadas explícitas y simples son más fiables.
No son errores. Más bien, son características de las plataformas. En MT4 se permitía al usuario libertades en la construcción, en MT5 no.
El clásico comienza aquí: "La línea de Gann es una línea trazada en un ángulo de 45 grados. Esta línea también se denomina de uno a uno (1x1), lo que significa Un cambio de precio por unidad de tiempo."
La escala en pips por barra permite ajustar con precisión el precio y el tiempo; en MT4, para construir correctamente, primero hay que encontrar la diagonal del cuadrado sobre el que se construirá la parrilla.
La "escala", "pips por barra", es decir, los desarrolladores también han añadido la posibilidad de ajustar la "Escala", "pips por barra", es decir, salirse de los clásicos 45 grados a 1. ", exactamente lo contrario.
"Si quieres, desvíate de la versión de libro de texto de la construcción y experimenta en MT4 con el estiramiento a lo largo de los extremos: descubrirás patrones sorprendentes". - gracias - pero ¿qué tiene que ver la rejilla de Gann con esto? se hace por líneas de tendencia o de ángulo... Y en MT5 hay algunas posibilidades más.
