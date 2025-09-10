Errores, fallos, preguntas - página 768
Por favor, díganme si el programa se puede instalar a través de un servidor proxy. El propio instalador web se descarga sin problemas, pero para instalarlo con él no funciona. Por favor, indíquenos qué protocolo utilizar para la carga y la dirección IP de los servidores implicados. ¿Existe un método de instalación alternativo?
Sí, puede a través de un proxy.
El proxy es detectado automáticamente por la configuración de Internet Explorer y, si falla, aparece una ventana que le pide que introduzca la configuración del proxy.
¿Qué tipo de proxy tienes y qué configuración? ¿Requiere autorización, etc.?
Apoderado con autorización. Todos los ajustes son correctos. El problema es que el instalador web no da ningún error ni pide la configuración de la conexión, sólo se cuelga al cargar la versión completa. Tal vez el brandmauer del servidor está bloqueando la descarga del sitio web. El director de informática me ha pedido las direcciones IP de los servidores de los que saldrá la descarga y los puertos en los que debe producirse. Por favor, pueden darme esta información.
¿Qué dice la pantalla del instalador? Por favor, adjunte una captura de pantalla.
Es posible que el proxy sea detectado y las conexiones a él funcionen normalmente pero el proxy esté bloqueando el contenido descargado.
Intenta abrir el acceso al puerto 80 de 4.cdn.metaquotes.net.
El acceso está abierto. Aquí hay una captura de pantalla: Ha estado así durante media hora...
Así que el servidor proxy no permitirá la transferencia de datos.
¿Es un apoderado de la empresa con normas estrictas y en modo de solicitudes DROP? De hecho, el proxy actúa como un agujero negro, aceptando peticiones y no dando respuestas (ni siquiera rechazos).
¿Y cuál sería su recomendación?
¿Debo acudir al administrador de la red o a otra cosa?
Para el administrador, él sabe exactamente lo que ha cortado y lo que le queda.
Renat, tengo un administrador preguntando:
- ¿Qué puertos abrir y en qué dirección (direcciones IP)?
- ¿Está permitido el filtrado de paquetes?
Gracias por la ayuda.
¿Existe una forma alternativa de instalación?
Lo instalé en casa, lo traje en un pendrive.
¡Probado! El administrador está contento. No se han pedido cervezas.
Es suficiente para abrir HTTP saliente (puerto 80) a 4.cdn.metaquotes.net, el filtrado es aceptable (pero hay que ver - lo que se filtra).