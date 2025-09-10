Errores, fallos, preguntas - página 764
¿Qué te parece esto?
Si no volteas el array con ArraySetAsSeries() antes de ArrayResize(), está bien. De lo contrario, ArrayResize() funciona con un error.
Cualquiera puede añadir una fuente aleatoria a su sistema - e investigar/ver - es una prueba. Pero ustedes, queridos señores desarrolladores de MT5 - nos privan de esta oportunidad, su fuente es más fuerte en el poder.
la pregunta 2 más 2 ha sido respondida - así que hay alguien aquí. ¿Por qué nadie responde a la pregunta sobre el volumen?
Eso es todo, no puedo seguir...
La interfaz del probador es terriblemente incómoda de usar. Estos saltos de pestaña son molestos. Es como el principio de un oficial del ejército: "Haga lo que haga el soldado, lárguese"
.
Interfaz de comprobación de la estrategia.
Sugerencias, Cliente de MetaTrader 5, Abierto, Iniciado: 2010.09.23 12:55, #23639
Descripción del problema
La interfaz del probador de estrategias es muy incómoda. Tienes que saltar constantemente a las pestañas.
Para mejorar la comodidad del probador, propongo, ya han hablado de ello, los botones de control "Inicio / Cancelar" poner en el área de la ventana, que es visible independientemente de la ficha que está activo en el momento. De este modo, podrá iniciar/parar las pruebas en cualquier momento sin tener que desplazarse por las pestañas.
Además, la ventana con los registros también debería mostrarse por separado para poder hacer un seguimiento continuo, de nuevo sin saltar por encima de las pestañas del probador.
No soy un programador tan genial, pero tengo una idea de la creación de la interfaz de los programas win, así que sé que se tarda un par de horas o incluso minutos en reconfigurar los controles de la interfaz del probador, porque no es necesario cambiar la funcionalidad.
Desarrolladores, por favor, presten atención a mi sugerencia.Gracias.
Ahora voy a esbozar en photoshop el diseño de la interfaz del probador, como veo que sería más conveniente para el 4 y el 5.
Aquí, lo hice para el 4, para el 5, de manera similar, todo lo dicho se aplica en su totalidad.
Estas ventanas deben estar siempre visibles, así:
Y estos pueden combinarse y llamarse en pestañas, ya que nunca se necesitan al mismo tiempo:
Además, es necesario poder aplicar filtros "de ida y vuelta" para cada columna individualmente. También es necesario que se pueda poner un "ban" para el resultado de la optimización seleccionada, para que desaparezca inmediatamente de la visibilidad, y en consecuencia se necesita un comando de "eliminar prohibiciones".
Si lo hace, todo estará al alcance de su mano, lo que le proporcionará más facilidad de uso y más control sobre el proceso de optimización, flexibilidad en la elección de los resultados de la optimización.
Si además tenemos la posibilidad regular de construir mapas Kohonen basados en los resultados de la optimización, ¡será un cuento de hadas!
Me temo que no has trabajado la cuestión de la viabilidad técnica y el diseño.
Es decir, no ha llegado a un compromiso entre "funcionalidad - viabilidad técnica - diseño - simplicidad".
1) Cambiar el volumen de las velas cargadas anteriormente - por ejemplo, hoy a las 8:00 EURUSD H4 en EUR fueron los valores 0:00 - 6171, 4:00 - 7049, 8:00 - 13361. Y al cargar a las 20:00 (EUR) los valores fueron 0:00 - 7701, 4:00 - 8859, 8:00 - 16306. En general, no será difícil para usted ver que el volumen está pasando en el habla rusa jodido. Ya que tengo el honor de hablar no sólo en mi nombre, sino a petición de los compañeros, diré que es muy frustrante para los que utilizan modelos con volumen y con su acumulación.