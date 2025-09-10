Errores, fallos, preguntas - página 761
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Un valor de servicio necesita ser mantenido dentro de una clase. Lo declaro en la sección privada. Lo inicializo en el constructor de la clase. Todo está bien.
Aquí hay una sutileza. Este valor es en realidad una constante - no cambia a lo largo de la vida del programa.
Al adjuntarlo a la declaración "const", el compilador jura un intento de modificarlo (inicializarlo) en el constructor. La inicialización directamente en el bloque de declaración también provoca un error de compilación.
¿Cómo declarar e inicializar una constante dentro de una clase?
Un valor de servicio necesita ser mantenido dentro de una clase. Lo declaro en la sección privada. Lo inicializo en el constructor de la clase. Todo está bien.
Aquí hay una sutileza. Este valor es en realidad una constante - no cambia a lo largo de la vida del programa.
Al adjuntarlo a la declaración "const", el compilador jura un intento de modificarlo (inicializarlo) en el constructor. La inicialización directamente en el bloque de declaración también provoca un error de compilación.
¿Cómo declarar e inicializar una constante dentro de una clase?
¡Hola!
Tengo una pregunta: sé que MetaTrader 5 no permite importar sus cotizaciones, pero ¿hay alguna herramienta de software para importar cotizaciones prevista? Por ejemplo, como se hace en Wealth Lab 6.3: en su página web se pueden descargar varias extensiones que se pueden utilizar para cargar las cotizaciones en el terminal. Por ejemplo, puedes descargar las cotizaciones gratuitas de yahoo finance, google finance, las cotizaciones de las acciones rusas de finam.com, etc. Esto significa que ni siquiera necesita una conexión con su cuenta de operaciones.
Sería muy conveniente. También sería estupendo crear un conector con el programa Quik para crear robots para la bolsa.
Personalmente, tengo un profundo respeto por el equipo de MetaQuotes, trabajo con su terminal con gran placer y estoy profundamente convencido de que Meta Trader tiene un gran futuro.
Sin embargo, lo único que me mantiene en Wealth Lab es la posibilidad de importar mis cotizaciones. Quiero trabajar con acciones, contratos de futuros, el mercado... ¿cuándo se hará?
p.d. MetaQuotes, viendo todas sus últimas actualizaciones, tanto para el terminal como para el sitio web, quiero agradecerles sinceramente y desearles éxito. Gracias por el excelente software MetaTrader 5.
Espera a que se lance MT5 en los corredores de bolsa y todo el historial de cotizaciones será normal.
No permitimos la importación de datos ajenos por parte de terceros, ya que esto rompería por completo el mecanismo de "datos siempre accesibles, siempre correctos, siempre sincronizados, con todos los ajustes correctos, etc.".
Tenemos un sistema tan complejo y automatizado, que trabaja activamente con agentes remotos, visualizadores, agentes en la nube, etc., que no tiene sentido sobrecargarlo.
Nuestro objetivo es la simplicidad y el automatismo. Mira cómo ha evolucionado MetaTrader 5. En él, casi todo se hace de forma automática, hay un mínimo de ajustes, todos los datos están disponibles - sólo tienes tiempo para pulsar el botón "Inicio".
Lo entiendo, ustedes los profesionales saben más. Esperaremos.
¿Para cuándo está previsto al menos el acceso demo a las cotizaciones y apuestas de RTS, MICEX y otras bolsas? ¿Existen ya corredores de este tipo?
Sobre las citas inexistentes: por favor, proporcione un ejemplo reproducible en su código. Debe haber un error en su código.
He aquí un ejemplo de funcionamiento absolutamente torcido de las funciones CopyOpen() ySeriesInfoInteger().
El código utilizado:
Resultados obtenidos:
Compilación 655; servidor MQ.
Es decir, ¿no captó la diferencia entre el precio de apertura de la barra del miércoles por la tarde y el precio de apertura semanal, que comenzó el lunes 30 de abril?
Mire el valor deLAST BAR DATE. SegúnSeriesInfoInteger() no hayhistorial para mayo o abril de 2012 para el instrumento especificado,
y CopyOpen() no da un error.
Mientras tanto, puede copiar la fecha en lugar del precio de apertura y ver qué barra de fecha se emitió a petición.