Por qué la expresión "if(ichi.TenkanSen(i)< ichi.KijunSen(i))" SIEMPRE (en todas las velas) devuelve falso, incluso cuando "if(ichi.TenkanSen(i)> ichi.KijunSen(i))"? Parece un fallo en la biblioteca estándar. El código completo está en el archivo.
En el euro-dólar sale
En primer lugar, TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS) - no puede hacerlo.
sustituir por rates_total
En segundo lugar, sí, hay un error que m_data_total todo el tiempo =0. Por lo tanto, no tenemos valores.
Intenté cambiar los valores en Comment(DoubleToString(ichi.TenkanSen(3),5)); a 1,2,3 en Comment muestra constantemente lo mismo. ¿Puede sugerir que pellizcar para que funcione, entonces el arreglo oficial esperar a que no hay oportunidad.
No utilices esta clase. Coge el mango normal.
No te sientes muy cómodo usándolo...
OK, gracias por su atención, a la espera de la solución.
¿No crees que es cómodo? :)
No soy programador y no me siento muy cómodo con este arreglo.
¿Tiene sentido cambiar
¿Sustituir rates_total por BarsCalculated(ich)?
PD: ¿Y de qué ciudad es usted, si no es un secreto?
Bien, gracias por la atención, a la espera de que se arregle.
Por cierto, ¿estás seguro de que no necesitas llamar a ninguna función adicional?
La biblioteca tiene tanto Refresh como BufferResize. Me parece que son necesarios para el funcionamiento normal.