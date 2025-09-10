Errores, fallos, preguntas - página 766
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Es posible realizar el pedido de forma gratuita a través de Work?
...pero ¿qué tiene que ver la rejilla de Gann con esto? se hace por líneas de tendencia o de ángulo... y en MT5 hay algo más de opciones.
¿Más posibilidades? En ese caso, ¿podría simular en MT5 la complejidad, flexibilidad y movilidad de la compleja construcción de la rejilla de Gann de MT4? Por supuesto, sin ninguna manipulación programática, sólo a través del marcado manual. La línea de tendencia y la línea de ángulo, ¿cómo podría asociarse a esto?
¿Cuántas líneas hay que trazar y cuánto tiempo hay que dedicar? Construí esto con seis objetos en un minuto más cinco minutos para afinarlo. Ni siquiera tuve que entrar en la ventana de configuración de la cuadrícula, lo hice todo a ojo, justo en el gráfico.
El archivo no adjunta la plantilla - sigue fallando.
P.D.: es muy, muy extraño, después de acostumbrarse a una forma y flexibilidad de usar la misma herramienta en una plataforma, encontrarse con limitaciones de flexibilidad en una plataforma más nueva.
Error de generación de eventos para los indicadores adjuntos a los gráficos en un Asesor Experto
La esencia del error (¿o tal vez fue diseñado así?) es que al crear indicadores en el Asesor Experto y adjuntarlos a otros gráficos (el gráfico actual funciona) usando la función ChartIndicatorAdd(), no reciben los eventos ChartEvent y Timer.
Empiezan a recibirlos sólo después de reiniciar el terminal o de llamar a sus propiedades manualmente y pulsar OK o cambiar el punto/símbolo/plantilla.
A los desarrolladores
¿Cuándo está prevista la publicación de la nueva versión y habrá una modificación de OnTrade?
¿Cómo se relaciona la hora de las cotizaciones de los servidores MQL5 con la hora GMT? ¿Se cambia al horario de verano y, si es así, cuándo? ¿Dónde puedo leer más detalles al respecto, para no equivocarme en el código?
¿Cómo se relaciona la hora de las cotizaciones de los servidores MQL5 con la hora GMT? ¿Se cambia al horario de verano y, si es así, cuándo? ¿Dónde puedo leer más detalles al respecto para no equivocarme en el código?
Si la memoria no me falla, GMT+1 con cambio de horario de verano/invierno.
En este momento, según mi ordenador, la diferencia es de +2 horas.
Si la memoria no me falla, GMT+1, teniendo en cuenta la transición verano/invierno.
En este momento, según mi ordenador, la diferencia es de +2 horas.
¿Cuándo se aplica el horario de verano? ¿Es la norma europea (último domingo de marzo) o la norma americana (segundo domingo de marzo)? Además, ¿cuándo se cambia al horario de invierno?
Tengo un inconveniente. La fecha es el 4 de noviembre de 2011, el primer viernes del mes, noticia de desempleo en Estados Unidos. Estados Unidos sigue con el horario de verano (NY: GMT-4) y Europa con el horario de invierno (MT5: GMT+1). La noticia se da a conocer a las 8:30 a.m. de Nueva York. Observamos el gráfico del EURUSD y vemos un salto en el precio a las 14:30-15:00. Pero debería haber ocurrido a las 13:30 (8:30 más 5 horas de diferencia en lugar de las 6 habituales). O mis cálculos están mal, o el precio reaccionó con una hora de retraso. O bien los servidores de MT5 están cambiando al horario de invierno de acuerdo con las normas estadounidenses.
¿Cuándo se aplica el horario de verano? ¿Es la norma europea (último domingo de marzo) o la norma americana (segundo domingo de marzo)? Además, ¿cuándo se cambia al horario de invierno?
Tengo un inconveniente. La fecha es el 4 de noviembre de 2011, el primer viernes del mes, noticia de desempleo en Estados Unidos. Estados Unidos sigue con el horario de verano (NY: GMT-4) y Europa con el horario de invierno (MT5: GMT+1). La noticia se da a conocer a las 8:30 a.m. de Nueva York. Observamos el gráfico del EURUSD y vemos un salto en el precio a las 14:30-15:00. Pero debería haber ocurrido a las 13:30 (8:30 más 5 horas de diferencia en lugar de las 6 habituales). O mis cálculos están mal, o el precio reaccionó con una hora de retraso. O bien los servidores de MT5 están cambiando al horario de invierno de acuerdo con las normas estadounidenses.