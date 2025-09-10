Errores, fallos, preguntas - página 664
Conectado al servidor AlpariFS-MT5 para probar el Asesor Experto bajo diferentes condiciones. El tipo de ejecución era inicialmente EXECUTION_MARKET - Ejecución de órdenes por mercado. Abrí/cerré posiciones con éxito utilizando mis paneles de negociación. Entonces descubrí que la profundidad del mercado estaba disponible en el menú contextual del gráfico. Lo abrí y descubrí que era posible realizar operaciones de compra/venta. Como prueba, compré una posición y la cerré allí en la Profundidad de Mercado. Después de eso, el tipo de ejecución de la cuenta se cambió a EXECUTION_EXCHANGE. Esto se aclara en MQL5 y sólo hay dos opciones en la lista desplegable de la ventana de órdenes (F9): Ejecución de intercambio y Orden pendiente. Intentar iniciar la sesión de nuevo o recargar el terminal no ha solucionado el problema. Y ahora el tipo de ejecución en la cuenta demo sigue siendo EXECUTION_EXCHANGE.
Me puse en contacto con el soporte de Alpari, describí el problema y lo aclaré:
//---
Anatoly | 17:55
¿Estoy en lo cierto al entender que en las cuentas de demostración para MT5 en este momento, la opción EXECUTION_MARKET debe estar en su lugar?
Sergey | 17:56
Sí, correcto.
//---
Parece que es un error.
Pregunta eliminada. Hoy he recibido una respuesta aclaratoria:
El tipo de ejecución se cambió ayer mismo y no tuvo tiempo de notificarlo porque las pruebas no habían terminado.
Esta ejecución será ahora permanente.
La cuestión es que sólo apoyamos la plataforma de la marca. De lo contrario, es posible que se le rechace y se le pida que instale primero nuestra versión.
Técnicamente, no hay ninguna diferencia entre ellas.
//---
Si se me permite, brevemente, porque no lo entiendo del todo. ¿Hay diferencias en estas versiones o no? ¿Existe alguna otra forma de solicitar la ejecución de una operación con el tipo EXCHANGE? Por favor, aconséjenme dónde leerlo, no puedo averiguarlo ni encontrarlo por mi cuenta.
Simplemente se me ocurrió. MARKET - para FOREX, EXCHANGE - para FOREX. No debería haber ninguna otra diferencia. Pruebe a pasar por instrumentos de diferentes categorías y vea los resultados.
¿Por categoría de instrumentos de la ventana Símbolos? Todos los instrumentos (51) monedas están ahí. Y los metales también: el oro y la plata. Tipo de ejecución EXCHANGE. La Ayuda no tiene mucho que ver con esto. Tiene ejemplos para todos los tipos pero no para este. Tal vez lo entendí mal. ¿Debemos guiarnos por la Guía de Precios? Si es así, hay alguna información en la Ayuda, pero entonces la diferencia de enfoques parece ser significativa.
//---
Cuando intento abrir una posición, se abre, pero la función de la biblioteca estándar devuelve false. El código de retorno es 10008. ))Esto es sólo en el modo EXCHANGE.
tol64:
По категориям инструментов окна Символы? Там все инструменты (51) валюты. Ну и металлы ещё: Золото и Серебро. Тип исполнения EXCHANGE. В справке что-то скудно об этом... Для всех типов примеры есть, а для этого нет. Может я неправильно понимаю. Там на Стакан цен нужно ориентироваться? Если да, то кое-какая информация есть в Справке, но различие тогда существенное получается в подходах.
Había supuesto que Alpari también tenía instrumentos bursátiles. Bueno, entonces mi versión requiere más reflexión :) Aunque... Nadie impide al soporte técnico de Alpari llamar a todos los tipos de ejecución como Intercambiador para simplificar. Por ejemplo, el terminal está cortando las divisas en mayores y cruces. VTB24, hasta hace poco, tenía todas las monedas en la categoría principal. Para simplificar las cosas, por así decirlo. Tal vez Alpari haga lo mismo, por ejemplo, dice que
Ejecución de la bolsa
En este modo, las operaciones comerciales realizadas en el terminal del cliente se transfieren a un sistema comercial externo (bolsa). Lasoperaciones se realizan a los precios de las ofertas actuales del mercado.
Y esta es la confirmación de mi versión. Como :)
(Es genial. El puesto está abierto. Y me dice"Pedido realizado".
Y luego, después de abrir, si no se toca nada, hay un mensaje de error en el registro de vez en cuando:
//---
Las operaciones se realizaron esta vez en modo manual en la Pila de Precios. Tengo muchas ganas de aprender a usarlo, pero aún no he descubierto cómo. Recorrido por todo el foro. Bueno, hay discusiones sobre el Price Stack, pero no hay nada sobre cómo usarlo correctamente. Y está bien programado, en modo manual ni siquiera está claro lo que ocurre. ¿Debería incluirse esto en la Ayuda, al igual que en el caso de las operaciones con otros tipos de ejecución?
//---
Intentaré instalar la versión del sitio de Alpari más tarde, ¿tal vez ahí esté el problema?
Puedo suponer (versión número uno) que los mensajes de error están llegando porque las transacciones realizadas en el terminal del cliente no están siendo emitidas al sistema de comercio externo.
Poner un par de órdenes pendientes más. La ventana de precios tiene este aspecto:
//---
"No, o soy un tonto o mis esquís no se mueven" (c) S. Bezrukov http://video.sibnet.ru/video293890(sólo la primera frase :] ).
Resulta que el par de divisas EURUSD tiene una almohadilla de precios? - "Por esas almohadillas tienes doble problema" (c) S. Bezrukov :)
¿parece que el par de divisas EURUSD tiene una ventana de precios?