Errores, fallos, preguntas - página 670
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Hay algún plan para rediseñar la parrilla de Gann? Es absolutamente imposible utilizarlo: ni manualmente, ni por extremidades, como en MT4, puedo estirarlo o fijarlo correctamente - al pasar de TF a TF, el tamaño de las celdas cambia, ¡no hay una fijación fija! O quizás no entiendo algo...
Sólo los metales en Alpari no muestran barras y OHLC, todos los demás están bien. Los presupuestos van, los pedidos se hacen. He movido el terminal a una nueva carpeta, no ayuda. ¿Dónde puede estar el error? W7 64
Sólo los metales en Alpari no muestran barras y OHLC, todos los demás están bien. Los presupuestos van, los pedidos se hacen. He movido el terminal a una nueva carpeta, no ayuda. ¿Dónde puede estar el error? W7 64
Tengo el mismo problema. He sentido que algo ha ido mal en el servidor. Contacte con el soporte técnico de Alpari.
¿Por qué la columna de Volumen en el archivo siempre contiene 0? ¿Y cómo hacer que se escriba el volumen?
¿Real_volume para los instrumentos de Forex?
tal vez sólo trate de tick_volume para empezar
¿Cuál es el error?
Aquí está el código, lo he reducido al mínimo:
Cuando lo ejecuto, a veces inmediatamente o después de cambiar un periodo de gráficos de repente el terminal empieza a ralentizarse y todo el registro se obstruye con esto:
¿Cuál es la razón, es mi error o un error en la función CopyRates?
¿Cuál es la razón, es mi culpa o un error en la función CopyRates?
Los dos.
Inténtalo de esta manera:
Los dos.
Pruébalo así:
No, desgraciadamente, no ha servido de nada.
Lo escribí de la siguiente manera: MqlRates rates[100];
si no: MqlRates rates[ecx]; - da un error de compilación.
También me gustó la idea de moverlo a la parte superior:
if (b_Flag == true) return;//ret -- reentrada --
pero lamentablemente el resultado es el mismo.
¿Alguna otra idea?
Si el número de barras en el terminal en la configuración del gráfico es ilimitado. Reduce el número de barras.
Así que en 25 instrumentos. A mí me pasó lo mismo con el 12 hasta que reduje el número de barras.
Entonces significa servicedesk. El terminal no debe extraer todo el historial del disco mediante un símbolo cuando se lee 1 bar.
Aunque esté configurado como ilimitado. El almacenamiento en caché debe hacerse de forma inteligente.
--
Buenos consejos en general. He estado pensando - dice "al cambiar de periodo". Así que el terminal almacena todo en minutos, empieza a calcular los periodos que faltan, y se queda sin memoria suficiente para los buffers.
En resumen, ambos tienen la culpa. Push no ha comprado memoria, y quiere montones y montones de pares de divisas sin límite (o casi sin límite).
Y MQ - no lo trata como un error de indicador (como "Error XXXX : cierre el labio, camarada"), sino sólo el suyo propio.