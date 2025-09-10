Errores, fallos, preguntas - página 657
Si ocurre en un portátil o con una tarjeta gráfica débil, sólo hay una razón: una tarjeta lenta. Esto se indica con una caída de la carga al ocultar la ventana.
No hay que olvidar que el terminal es esencialmente un sistema gráfico exigente que redibuja activamente un gran número de objetos gráficos, lo que garantiza un funcionamiento fluido con un gran número de actualizaciones de las ventanas de trabajo por segundo.
Los portátiles normales tienen tarjetas gráficas tan débiles que ni siquiera pueden renderizar correctamente los gráficos en 2D; esto se ha demostrado una y otra vez.
Renat, he continuado mis pruebas y esto es lo que he encontrado.
Tras reiniciar el ordenador, el problema aún no se ha reproducido. Si antes incluso vacío 3-4 objetos-gráficos cargado el procesador, ahora los he colocado 12 y colgado multi-buffer (hasta 10 buffers) indicadores en todos ellos. Comprobado con el número de barras en el gráfico de 1000 a Ilimitado. Hay ligeras diferencias, pero son insignificantes y naturales. En general, todo funciona bien cuando se acaba de encender el ordenador y se ha cargado el terminal, pero el frenado puede empezar a acumularse mientras se trabaja activamente con el terminal, el sumador y el comprobador. En la rama de Estrategia de MetaTrader 5 he descrito un problema, donde el proceso metatester64.exe permaneció en el fondo, en el momento, cuando no hay pruebas, por supuesto, y la carga de la CPU era muy notable. Para más detalles, si te lo perdiste, mira este post: https://www.mql5.com/ru/forum/852/page34#comment_155318 por favor. Así que ahora siempre presto atención a los procesos en ejecución, pero esta vez no se detectó nada relacionado con el terminal. Tal vez sea algún proceso invisible para el usuario, no lo sé, aún no estoy tan familiarizado con él.
Mi ordenador portátil es uno mediocre. No sé hasta qué punto puedo confiar en la evaluación del rendimiento de Windows 7, pero de todos modos:
Confío más en las pruebas de los juegos de ordenador modernos en tres dimensiones. Desarrolladores gigantes como Ubisoft o EA han conseguido renderizar ciudades y mundos enteros en tres dimensiones de forma fluida e impresionante, creando la ilusión de realidad, incluso en configuraciones bajas.
También suelo utilizar paquetes de gráficos de mapa de bits, vectoriales y tridimensionales. El número de capas llega a veces a un centenar, y el número de objetos 3D en 3D Max a varios cientos. He aquí un ejemplo sencillo, pero no tan sencillo como para descartar un portátil para trabajos de terminal con gráficos 2D:
Esto ya es renderizado, pero cuando trabajo en 3D Max veo (visto) diferentes perspectivas y en tiempo real muchos objetos no se ralentizan al moverse.
En definitiva, conozco bastante bien mi portátil. :)
Así que lo más probable es que haya una fuga en alguna parte. Excepto, ¿cómo atraparlo si realmente hay uno?
Gracias por la explicación detallada, el problema de la tarjeta de vídeo desaparece.
Reproduciremos la situación en casa: tenemos que encontrar el problema.
¿Cuál es el propósito de truncar una cadena cuando se establece como un parámetro externo?
cadena de entrada - se puede especificar un máximo de 105 caracteres, si es más, se trunca a la derecha.
construir 597
Quiero que las cifras de las cotizaciones en el lateral del gráfico tengan un tamaño mayor, ¿es posible? No en la configuración, ¿tal vez hay un script?
Estoy cansado de romperme los ojos...
F10 + propiedades de esta caja + puedes arrastrar el ancho.
y en el lado de la balanza - sólo si dibujas tus propios objetos al tamaño adecuado (por ejemplo, marcador de precio izquierdo)
Gracias por la explicación detallada: el problema de la tarjeta de vídeo ha desaparecido.
Reproduciremos la situación en casa: tenemos que encontrar el problema.
Así que, ni siquiera sé lo que era entonces. Algún proceso específico estaba ralentizando mucho el terminal en ese momento y era difícil de captar. De todos modos, seguiré observando. Si encuentro una secuencia con la que repetirlo, la próxima vez escribiré a Service Desk.
Recientemente se ha producido una gran actualización del historial en nuestro servidor, de hecho ha provocado la sincronización y el reabastecimiento del historial de la mayoría de los personajes. Quizás fue el proceso de sincronización y reconstrucción de las cachés del historial.
Quería probar experto que sin problemas funcionó 2011 Campeonato ATC , pero ya no funciona, devuelve error: falló instante vender 1,00 EURUSD a 1,30898 sl: 1,33961 tp: 1,30287 [Solicitud no válida].
Creo que esto se debe a una actualización. ¿Qué tengo que cambiar en el programa?